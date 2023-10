Operacje naziemne w Gazie, kryzys humanitarny

Rozszerzenie przez izraelskie wojsko operacji lądowych w Gazie zaniepokoiło rodziny zakładników wziętych podczas ataków Hamasu.

„Ta noc była najgorsza ze wszystkich” – stwierdziło Forum Rodzin Zakładników i Osób Zaginionych, grupa lobbująca na rzecz uwolnienia więźniów.

„To była długa i bezsenna noc, w kontekście dużej operacji IDF w Strip i całkowitej niepewności co do losu zakładników, którzy zostali poddani ciężkiemu ostrzałowi.

„Wszelkie obawy, frustracja, a zwłaszcza wielka złość wywołana spotkaniem z rodzinami zakładników – czy operacja naziemna zagrozi dobru 229 zakładników w Gazie”.

Oto, co wiemy o zakładnikach:

Wysiłki są kontynuowane: Biały Dom powiedział w piątek, że będzie kontynuował działania mające na celu uwolnienie zakładników. „Pracujemy dziś równie ciężko, jak wczoraj i dzień wcześniej, aby sprowadzić tych zakładników do domu” – powiedział CNN koordynator ds. komunikacji strategicznej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, John Kirby. Kirby powiedział, że Stany Zjednoczone nadal popierają moratorium humanitarne, czyli moratorium, na walkę o uwolnienie zakładników, ale odmówiły dyskusji na temat izraelskich działań wojskowych. Orzeczenie to nadeszło po tym, jak na początku tygodnia prezydent USA Joe Biden odmówił wezwania Izraela do zaprzestania inwazji lądowej w czasie przetrzymywania zakładników.

Co mówi IDF: Rzecznik Sił Obronnych Izraela kontradm. Daniel Hagari powiedział w piątek reporterom, zapytany o możliwe porozumienie w sprawie uwolnienia zakładników w Gazie, aby „ignorować pogłoski”, powiedział: „Kiedy jakiekolwiek istotne informacje zostaną potwierdzone, zostaną one najpierw przekazane rodzinom, a następnie powiemy .” Poinformuję opinię publiczną. Hagari powiedział, że IDF powiadomiło rodziny 310 poległych żołnierzy IDF i 229 zakładników o rozszerzających się operacjach lądowych w Strefie Gazy. „Jesteśmy zaangażowani w narodową misję zwrotu wszystkich zakładników” – powiedział.

Poprzednie raporty z postępów: Przed rozszerzoną kampanią naziemną źródła dyplomatyczne zaznajomione z rozmowami poinformowały CNN, że nastąpił „znaczący postęp”, ale problemy pozostały. Urzędnik amerykański powiedział CNN, że nastąpił postęp w sprawie zakładników, ale nadal jest „bardzo drażliwy”. Wyrazili ostrożność co do poglądu, że nastąpił „punkt zwrotny”. Katar i Egipt prowadzą mediacje między Izraelem, USA i Hamasem, aby zapewnić uwolnienie zakładników.

Cztery wydane: Od ataków z 7 października Hamas uwolnił łącznie czterech zakładników. W ubiegły piątek dwie amerykańskie zakładniczki, Judith Tai Ranan i jej 17-letnia córka Natalie Ranan, zostały uwolnione w wyniku negocjacji między Katarem a Hamasem. W poniedziałek Yocheved Lifshitz, wątła 85-letnia babcia, została zwolniona wraz ze swoją sąsiadką i przyjaciółką, 79-letnią Nurit Cooper. Lifshitz powiedział, że „przeszedł przez piekło” i opisał, że prowadzono go do sieci tuneli.

Wyniki w niewoli: Wśród aresztowanych znajdują się osoby z Meksyku, Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Tajlandii oraz izraelscy cywile i żołnierze. Wśród nich była Mia Scame, 21-letnia francusko-izraelska kobieta, która pojawiła się w klipie wideo opublikowanym w zeszłym tygodniu przez Hamas. W rozmowie z kamerą Schem, blady, ale siedzący prosto z podniesioną głową, mówi, że został ranny i zabrany do Gazy, po czym błaga, aby wrócił do rodziny.