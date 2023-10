UAW osiąga wstępne porozumienie ze Stellandis

Nowy Jork

Zjednoczony Związek Pracowników Samochodów Stellandis osiągnął wstępne porozumienie z sobotę. Ale to rozszerzyło strajk przeciwko General Motors, największemu amerykańskiemu producentowi samochodów i ostatniemu pozostałemu przedstawicielowi Wielkiej Trójki. Uważa, że ​​jest blisko zakończenia obu strajków.

Transakcja ze firmą Stellandis, produkującą pojazdy marek Dodge, Ram, Chrysler i Jeep, została ogłoszona w sobotę przez prezesa UAW Shawna Fine’a i wiceprezydenta Richa Boyera, głównego negocjatora związku podczas rozmów. Okrzyknęli to wielkim sukcesem Wstępne porozumienie obejmuje ożywienie fabryki montażowej w Illinois, która została zamknięta w lutym, co początkowo spowodowało zwolnienie 1200 pracowników, a także było sukcesem związku.

„44. dnia naszego strajku stand-up z dumą ogłaszam, że nasz związek ponownie zwyciężył. Po raz kolejny udało nam się osiągnąć to, co jeszcze kilka tygodni temu mówiono nam, że jest niemożliwe” – powiedział Shaun Fine Film opublikowany na platformie XDawniej znany jako Twitter.

14 600 członków UAW strajkujących w Stellandis powróci do pracy w ciągu kilku dni. Jednak prawie 4000 pracowników fabryki GM w Spring Hill w stanie Tennessee, produkującej SUV-y Cadillac i GMC, przyłączyło się do strajku o godzinie 17:00 czasu polskiego.

„Jesteśmy rozczarowani działaniami UAW w świetle postępu, jaki poczyniliśmy” – stwierdził GM w oświadczeniu dotyczącym przedłużenia strajku. „Kontynuujemy negocjacje w dobrej wierze z UAW, a naszym celem jest jak najszybsze osiągnięcie porozumienia”.

Fain nie skomentował negocjacji z GM ani decyzji o przedłużeniu strajku. Przedłużenie strajku zostało potwierdzone przez źródło zaznajomione z sytuacją i opublikowane na stronie Facebook lokalnego związku zawodowego w Tennessee reprezentującego członków.

Związek pięciokrotnie przedłużał zakres strajku, który rozpoczął się 15 września, chcąc zwiększyć presję na Wielką Trójkę. To pierwszy raz, kiedy Fein nie ogłosił rozszerzenia.

Fine powiedział, że 2 listopada Krajowa Rada Pracowników UAW będzie głosować w sprawie przesłania wstępnego porozumienia szerszemu gronu członków. Następnie 43 000 szeregowych członków UAW w firmie będzie miało możliwość głosowania nad ratyfikacją umowy. Aby weszła w życie, musi zostać zatwierdzona przez obie strony.

Wstępne porozumienie ze Stellandis jest następstwem podobnego porozumienia osiągniętego w środę z Fordem. Tak jak umowa ze Stellandisem wymaga zgody członka, tak umowa z Fordem, zanim zacznie obowiązywać, musi jeszcze zostać zatwierdzona przez szeregowych członków Forda.

Wiele szczegółów umowy ze Stellandisem jest wciąż nieznanych. Jednak płaca pozostaje taka sama jak w umowie z Fordem, która obejmuje natychmiastową podwyżkę o co najmniej 11% oraz dodatkowe podwyżki, które łącznie dadzą podwyżki do 25% w ciągu czterech i pół roku obowiązywania umowy. Oczekuje się, że płace będą uwzględniać korektę kosztów utrzymania (COLA), aby chronić członków przed rosnącymi cenami.

COLA została porzucona przez związek, gdy poprzednik Stellandisa, Chrysler, znalazł się w poważnych tarapatach i groził bankructwem i federalną pomocą pomocową. Jednak Stellandis odnotował ostatnio ożywienie, a firma odnotowuje obecnie rekordowe zyski. Gwarantowane podwyżki płac w połączeniu z COLA mogą podnieść łączne wynagrodzenie o ponad 30% w trakcie trwania umowy.

Jednak największą niespodzianką w umowie ze Stellandisem było to, że UAW poinformowało, że firma zgodziła się na ponowne otwarcie fabryki w Belvidere w stanie Illinois, która została zamknięta 28 lutego, co pozbawiło pracę 1200 pracowników. Fabryka zastąpi produkowanego tam kompaktowego SUV-a Jeepa Cherokee średniej wielkości ciężarówką.

„Dokonaliśmy niemożliwego. Przenieśliśmy góry. Otworzyliśmy ponownie zakład montażowy, który firma zamknęła” – powiedział Fine.

Kontrakty Stellandisa i Forda zapewniają pracownikom związkowym znaczne podwyżki wynagrodzeń i świadczeń, co ma pomóc w walce z inflacją. Ostatnie porozumienie osiągnięto w 2019 r., zanim po pandemii rozpoczęły się gwałtowne podwyżki cen.

Producenci samochodów zazwyczaj oferują członkom związków zawodowych podobne umowy w różnych firmach, zatem oczekuje się, że negocjacje z GM przyniosą podobne korzyści pracownikom branży motoryzacyjnej.

Fein powiedział, że związek pozyskał obietnice na nowe produkty dla dwóch fabryk, które mogą zostać zamknięte w przyszłości – fabryki silników w Trenton w stanie Michigan i fabryki silników w Toledo w stanie Ohio, które produkują między innymi części do skrzyń biegów. produkty. Pojazdy elektryczne nie wymagają silników ani skrzyń biegów.

Związek obawia się, że miejsca pracy pracowników produkujących silniki, skrzynie biegów i inne części samochodów, które nie są potrzebne pojazdom elektrycznym, mogą wyeliminować miejsca pracy, ponieważ producenci samochodów przestawią swoją ofertę pojazdów z samochodów napędzanych gazem na napęd elektryczny.

Fein powiedział, że firma rozpoczęła negocjacje w sprawie planów zwolnienia 5000 stanowisk pracy reprezentowanych przez UAW w trakcie obowiązywania umowy. Jego zdaniem zobowiązania dotyczące produktów, na które Stellandis zgodził się w umowie, zostaną zrealizowane zamiast Zgodnie z warunkami wstępnej umowy zwiększenie liczby pracowników UAW w firmie do 5 tys.

Jeśli są porozumienia ze wszystkimi Osiągnięto porozumienie Wielkiej Trójki, kończące 25-letni strajk pracowników branży motoryzacyjnej

Oprócz podwyżek płac w ramach kontraktu z Fordem związek wypracował także lepsze świadczenia emerytalne dla starszych pracowników korzystających z tradycyjnych planów emerytalnych. Wznowienie tradycyjnych planów emerytalnych dla pracowników zatrudnionych po 2007 r. lub wycofywanie ubezpieczenia zdrowotnego dla emerytów.

Związek wywalczył także lepsze gwarancje pracy, w tym prawo do ponownego strajku przeciwko zamykaniu zakładów w trakcie trwania kontraktu. Poprzednie umowy zawsze zawierały klauzulę o zakazie strajku, gdy umowa obowiązywała.

Proces ratyfikacji w Fordzie rozpocznie się w niedzielę w Detroit spotkaniem lokalnych urzędników związkowych reprezentujących pracowników firmy w całym kraju. Choć umowa przewiduje rekordowe korzyści dla związku, w tym dwucyfrowe podwyżki płac, ratyfikacja nie jest gwarantowana. Podobny proces rozpocznie się w czwartek w przypadku Stellandis.

Strajkujący zazwyczaj nie wracają do pracy, dopóki związek nie zatwierdzi umowy o pracę tymczasową. Ale UAW zmusił pracowników do powrotu do pracy w Fordzie. Zwiększyło to presję na GM i Stellantis, aby szybko osiągnęły własne porozumienia ze związkiem.

„Ostatnią rzeczą, jakiej chcą, jest to, aby Ford pracował na pełnych obrotach, podczas gdy oni są zdezorientowani i mają zaległości” – powiedział w środę wieczorem wiceprezydent UAW Chuck Browning, główny negocjator związku Forda, w komentarzach dla członków.

Todd Dunn, prezes komórki nr 862 UAW, która reprezentuje pracowników fabryki samochodów ciężarowych w Kentucky, największej fabryki Forda, powiedział, że niektórzy członkowie wrócili do pracy w firmie Ford. Pozostali wracają w sobotę. Plan zakłada, że ​​do poniedziałku fabryka zacznie działać z pełną wydajnością – dodał.

Po osiągnięciu wstępnego porozumienia między Fordem i Stellandisem wydawało się, że strajk mógł zostać stosunkowo szybko zakończony. Jednak przedłużenie strajku w GM sprawi, że nadchodzące dni będą jeszcze bardziej niejasne.

Jest związek zawodowy Strajk od 15 września Przeciwko GM, Stellantisowi i Fordowi był to pierwszy raz, kiedy związek uderzył we wszystkie trzy firmy na raz. Związek reprezentuje 145 000 pracowników trzech firm, ale nie wszyscy jego członkowie strajkują.

Zamiast tego prowadzi strajki wymierzone w określone fabryki. Zaczęło się od strajku 12 700 członków w zakładach montażowych każdej firmy i pięciokrotnie rozszerzyło zakres strajku. W momencie ogłoszenia kontraktu z Fordem 16 600 członków strajkowało w Fordzie, 14 200 w GM i 14 600 w Stellandis.

Ostatnio związek liczył 6800 członków Wyjdź na zewnątrz fabryki Stellandis W poniedziałek w Sterling Heights w stanie Michigan 5000 członków strajkowało w największej fabryce GMO w Arlington w Teksasie. Kwartalne zarobki.

W swoim raporcie o zarobkach GM podał, że stracił 200 milionów dolarów w ciągu pierwszych dwóch tygodni strajku pod koniec września i kolejne 600 milionów dolarów w pierwszych trzech tygodniach października. Jednak według szacunków Colina Langena, analityka motoryzacyjnego w Wells Fargo, zamknięcie samej fabryki w Arlington spowodowałoby dodatkową stratę w wysokości 130 milionów dolarów tygodniowo.

Stellandis nie podał szacunkowych strat spowodowanych strajkiem, ale Langen szacuje, że fabryka w Sterling Heights zarabia 110 milionów dolarów tygodniowo na poziomie 200 milionów dolarów.