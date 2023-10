1 osoba nie żyje, 1 ranna w strzelaninie na Uniwersytecie Stanowym w Worcester

WORCESTER – Jedna osoba zginęła, a druga została ranna w sobotni poranek w strzelaninie na kampusie Uniwersytetu Stanowego w Worcester. Studentom nakazano schronić się w miejscu około 2:30 po tym, jak padły strzały w pobliżu parkingu na terenie kampusu.

„Ani ofiara, ani podejrzany napastnik nie są studentami Uniwersytetu Stanowego w Worcester” – stwierdziło w oświadczeniu biuro prokuratora okręgowego hrabstwa Worcester.

Policja stwierdziła, że ​​dochodzenie wykazało, że strzelanina była częścią bójki, a nie aktywnego strzelca. Obie ofiary zostały zabrane do Centrum Medycznego UMass. Jedna osoba zmarła, jedna trafiła do szpitala. Ich tożsamość nie została ujawniona.

Osoba ranna przejdzie pomyślną operację i przeżyje.

Policja stanowa prowadzi dochodzenie w sprawie zdarzenia na Uniwersytecie Stanowym w Worcester około 2:30 w sobotę. CBS Boston



„Nie wydaje się, aby był to przypadkowy incydent” – powiedział na sobotniej konferencji prasowej prokurator okręgowy hrabstwa Worcester, Joseph Early. Zainteresowane strony znają się i to wszystko, co możemy w tej chwili podjąć.

Policja poinformowała, że ​​w pobliżu miejsca zdarzenia zatrzymano mężczyznę, któremu postawiono zarzuty wtargnięcia na teren posesji i posiadania broni palnej. Policja nie potwierdziła, że ​​podejrzanym o strzelaninę jest mężczyzna. Początkowo twierdził, że mężczyzna oddalił się z miejsca strzelaniny.

Studentów poproszono o pozostanie w akademikach do czasu uchylenia nakazu tuż przed godziną 9:30 w sobotę. Jednakże uczniów poproszono o unikanie obszaru, na którym pracuje policja. Parking Wasylean jest zamknięty do odwołania.

Szkoła odwołała wszystkie zajęcia weekendowe, w tym powrót do domu i weekend rodzinny. Na stronie internetowej uniwersytetu podano, że oferuje on poradnictwo studentom w potrzebie.

Kampus Uniwersytetu Stanowego Worcester zamknięty po strzelaninie w sobotę 28 października 2023 r CBS Boston



Studenci stwierdzili, że ich zdaniem uniwersytet dobrze poradził sobie z sytuacją kryzysową, ale byli zszokowani strzelaniną na kampusie.

„Byłem w szoku. Nie mogłem sobie z tym poradzić” – powiedział o sesji Marcus Oliver.

Isaac Tyson, student Worcester State University, powiedział, że widział wybuch bójki na parkingu i słyszał strzały, ale w szkole czuł się bezpiecznie. „Czuję się w miarę bezpiecznie” – powiedział – „i nie zamierzamy opuszczać schronisk”.

Inni uczniowie powiedzieli, że wrócą do domu na weekend, ponieważ strzelaniny i weekendowe wydarzenia zostały odwołane.

„To zdecydowanie coś, co sprawia, że ​​chcesz wrócić do domu” – powiedziała studentka pierwszego roku Alyssa Felix.

„Nie chcesz, aby tak się stało, ale szczególnie tam, gdzie chcesz chodzić do szkoły i gdzie chcesz być bezpieczny” – powiedziała studentka pierwszego roku Jannelly Soto.

Policja prosi o kontakt osoby posiadające zdjęcia lub nagrania wideo z parkingu Wasylean i Sheehan Hall.

