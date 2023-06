Opóźnienia i odwołania utrzymują się, jeśli podróżni obozują na lotnisku w Newark

Newark, NJ – Pogoda uziemiła plany wielu podróżujących liniami lotniczymi we wtorek.

Lotnisko najbardziej dotknięte burzą w tym tygodniu to Newark Liberty. Około 30% lotów zostało odwołanych, a kolejne 30% opóźnionych.

Czytaj więcej: Burze powodują opóźnienia i odwołania lotów na lotniskach w całej Trójcy

W terminalu B toczyła się jedna smutna historia po drugiej.

„Okropne. Jestem taka smutna. Pracuję siedem dni w tygodniu. Chcę być na plaży” – powiedziała Rosie Tetoma z Long Island.

„Odwołali lot o 14:00. Wsadzili nas na lot o 18:00, odwołali 6:00 i teraz nie możemy wylecieć do piątku”, powiedział Steve Roppoli z Mississippi.

CBS New York uchwyciła pasażerów ustawiających na niebie biurka, krzesła, a nawet wózki bagażowe bez siedzenia.

„Spaliśmy na wszystkim po trochu. To najwygodniejsza noc, jaką kiedykolwiek spałem. Spałem na podłodze. Próbowałem spać na okropnych krzesłach, dywanie. Nie obchodzi mnie to. Dywan, ” powiedział Omit Hackneygather z Los Angeles.



Kolejny dzień frustracji podróżnych na lotniskach w trzech stanach

Bracia Omit i Kian próbowali wrócić na Zachodnie Wybrzeże. Chociaż rozumieją setki opóźnień i odwołań lotów w samym tylko obszarze trzech stanów z powodu trudnych warunków pogodowych od niedzieli, powiedzieli, że podejmowanie decyzji przez linie lotnicze jest nieco zagmatwane.

„Nasz brat właściwie wyjechał dzisiaj. Mieliśmy wyjechać wczoraj. Wyjechał przed nami” – powiedział Kian Hagnegather.

Drew Kanesa powiedział, że jest gotów jechać 16 godzin do domu do Orlando na Florydzie lub odbyć 23-godzinną podróż pociągiem. Ale na lotnisku w Newark obie opcje zostały wyprzedane.

„Mam dwójkę dzieci w domu, więc muszę je zabrać do domu i wrócić do pracy, jeśli jeszcze mnie nie zwolnili” – powiedziała Kanesa.

Jego lot został odwołany, a następna opcja była dopiero w czwartek. Linia lotnicza nie pomogła znaleźć zakwaterowania ani opłacić go.

„Dodatkowy koszt pokoju hotelowego, kolejny lot, to wszystko, to znaczy, to się sumuje” – powiedział Kanesa.

Kiedy pasażerowie wysadzają linie lotnicze, dyrektor generalny United Airlines, Scott Kirby, obwinia za problemy Federalną Administrację Lotnictwa.

W e-mailu do pracowników Kirby napisał: „Jestem… sfrustrowany, że FAA najwyraźniej zawiodła.… Jak wiecie, pogoda, którą widzieliśmy w EWR, jest czymś, z czym FAA w przeszłości była w stanie sobie poradzić przy niewielkim lub zerowym obiektu. Poważny wpływ na naszą działalność i klientów”.

FAA odpowiedziała oświadczeniem: „Zawsze będziemy współpracować z każdym, kto aktywnie chce przyłączyć się do nas w rozwiązaniu problemu”.

Bill McGee jest starszym pracownikiem ds. lotnictwa w Amerykańskim Programie Wolności Gospodarczej. Mówi, że żadna linia lotnicza nie jest w stanie wskazać palcem.

„Jesteś lepiej chroniony w amerykańskiej linii lotniczej w Brukseli czy Paryżu niż w Atlancie czy Dallas. Pomyśl o ironii tego” – powiedział McGee.

To dlatego, że większość innych krajów ma prawa dla podróżujących samolotem, mówi.

„Jeśli jest opóźnienie, dostajesz jedzenie. Jeśli jest odwołanie, dostajesz hotel i nie ma dyskusji. Są do tego upoważnieni przez rząd” – powiedział McGee.

Senator z Connecticut Wprowadzony przez Richarda Blumenthala Podobne przepisy na początku tego roku.

„Najlepsza ochrona przed tymi niepotrzebnymi odwołaniami i opóźnieniami” – powiedział Blumenthal.

Jeśli to się nie uda, wierzy, że takich dni na lotnisku będzie jeszcze wiele.

„W stolicy naszego kraju jest wielu ludzi popierających lobby lotnicze, ale jest wielu ludzi po naszej stronie, a im dłużej czekają przy bramkach na start, tym bardziej będą źli”. — powiedział Blumenthal.

Zarząd portu radzi podróżnym, aby sprawdzili status swojego lotu przed udaniem się na lotnisko, ale ta wskazówka nie pomaga złapać lotów łączonych, takich jak Liz Gillard, która powiedziała, że ​​straciła już trzy dni pobytu w Tokio. wakacje

„Najpierw coś się zepsuło. Potem wsiedliśmy do innego samolotu. Potem zaczął padać deszcz. Potem wysiedliśmy i samolot został odwołany” — powiedział Gillat z Waszyngtonu.

Cierpienie wydaje się odległe. W nadchodzących dniach spodziewane są dalsze opady deszczu, które prawdopodobnie potrwają do weekendu, a wielu z tych podróżnych może wylecieć dopiero w piątek.