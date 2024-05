Opublikowano harmonogram NFL na rok 2024: aktualizacje na żywo przed dzisiejszym pełnym ogłoszeniem

„Hard Knocks” stał się podstawą sezonów obozów szkoleniowych, a w ciągu ostatnich dwóch lat dodano sezonowe wersje programu.

A teraz ciekawy zwrot akcji w serii: dostęp poza sezonem.

HBO ogłosiło, że „Hard Knocks, Offseason with the New York Giants” zadebiutuje 2 lipca w Max, serwisie streamingowym tej sieci. Zapewni wgląd w podejście zespołu do skautingu, wolnej agencji i draftu do NFL.

Przeczytaj więcej tutaj.