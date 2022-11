Ostatnie informacje o wojnie rosyjsko-ukraińskiej – The Washington Post

Stany Zjednoczone wzywają prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do ponownego rozważenia swojego stanowiska wobec negocjacji z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. The Washington Post donosił . Inicjatywa jest sposobem na utrzymanie międzynarodowego poparcia, niekoniecznie na negocjacje między walczącymi narodami.

Rosja odbiera obywatelstwo rzecznika klimatycznego: Działacz na rzecz klimatu Arshak Makichian, 28 lat, który w marcu po inwazji na Ukrainę uciekł z Rosji do Berlina, według rządu nie jest już Rosjaninem. Moskiewski sąd zdecydował o odebraniu obywatelstwa ojcu i bratu Machycyana, którzy pozostają w Rosji, co wydaje się odwetem za jego publiczne antywojenne wypowiedzi.

Machichian, Ormianin z urodzenia, wyemigrował do Rosji jako dziecko w 1995 roku i posiada jedynie rosyjski paszport, co oznacza, że ​​decyzja ta faktycznie uczyniła go bezpaństwowcem, donosi Francesca Ebel.