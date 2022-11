Trzech prezydentów przybywa do Pensylwanii w kluczowym dniu jednego z najbardziej obserwowanych wyścigów Senatu w kraju

CNN

—



Trzech prezydentów — jeden zasiadający i dwóch byłych — ustąpiło Pensylwania Na sobotę Ostatni odcinek to motywacja średnioterminowa Podkreśla to stawkę w jednym z najpilniej obserwowanych wyścigów senackich w kraju.

do Prezydent Joe Bidenktóry miał rzadki wspólny wygląd z Były prezydent Barack Obama Odpowiednikiem politycznego testu warunków skrajnych w Pensylwanii w jego rodzinnym stanie, w którym podróżował 20 razy od czasu objęcia urzędu, jest awans gubernatora porucznika Johna Fettermana, kandydata Demokratów w Filadelfii.

Były prezydent Donald Trump, jego starannie dobrany kolega, dr. Zwycięstwo Mehmeta Oza może udowodnić jego trwałą wiarygodność w Rzeczypospolitej, którą stracił w 2020 roku.

Konsekwencje wykraczają poza przyszłotygodniowe wybory. Podczas gdy Trump przygotowuje się do ogłoszenia trzeciej kandydatury na prezydenta, w nadchodzących tygodniach doradcy Bidena podejmują własne pierwsze kroki w celu przyspieszenia kampanii reelekcyjnej. Rozciąganie przez kilka godzin w sobotę, mechanicy są Ewentualny rewanż 2020 został obnażony.

Ta chwila reprezentuje historyczną anomalię. Byli prezydenci są zwykle obecni tylko Oszczędnie parał się codzienną polityką, często unikając bezpośredniej krytyki mężczyzn, którzy zajmują stanowiska, które kiedyś piastowali. Niegdyś pokonany prezydent, Grover Cleveland w 1892 roku, nigdy nie wrócił, by zdobyć Biały Dom.

Prezydenci gromadzący się w Pensylwanii, każdy ostrzegający przed poważnymi konsekwencjami zwycięstwa opozycji, odzwierciedla zmianę etyki od czasu objęcia urzędu przez Trumpa prawie sześć lat temu, szybko oskarżając Obamę o szpiegostwo i ogólne wykroczenia.

Biden powiedział tłumowi ludzi na Temple University w Północnej Filadelfii, że Fetterman będzie chronił ubezpieczenie społeczne i opiekę medyczną oraz zaopiekuje się weteranami.

„Kiedy kandydowałem na prezydenta, moim celem było zbudowanie gospodarki od podstaw i od środka. Jest to fundamentalna zmiana w porównaniu z Oz i mega republikańską gospodarką MAGA” – powiedział przeciwnik Fettermana dla GOP, dr. Biden powiedział, odnosząc się do Mehmeta Oza.

Gdy tłum wygwizdał, prezydent kontynuował: „Niezupełnie. To nie jest Partia Republikańska twojego ojca. To inna rasa kotów. Naprawdę to mam na myśli. Widzisz, chodzi o to, żeby bogaci się bogacili. A bogaci pozostaną bogaci. Klasa średnia jest duszna. Pod ich polityką biedni stają się biedniejsi.

Obama przedstawił możliwość demokratycznych strat.

„Mogę powiedzieć z doświadczenia, że ​​okresy pośrednie są bardzo ważne”, powiedział Obama, dodając, że GOP odzyskał kontrolę nad Izbą Reprezentantów podczas swojej pierwszej administracji w wyborach w 2010 roku.

„Uderzyłem się w wybory uzupełniające, kiedy byłem prezydentem. Zostałem wybrany w środku kryzysu finansowego i zrobiliśmy właściwe rzeczy, aby przywrócić gospodarkę na właściwe tory, ale to było powolne, a ludzie byli tak samo sfrustrowani jak teraz.

Biden, który większość swojego pierwszego roku spędził na unikaniu wymieniania Trumpa po imieniu, Już nie tak ostrożny. Na wiecu w Kalifornii w tym tygodniu zawołał „Trumpa i wszystkich jego trupów” i zidentyfikował gubernatora Florydy Rona DeSantisa jako „wcielonego Trumpa” podczas zbiórki pieniędzy przed Fort Lauderdale we wtorek. Na swoich wiecach Trump odtwarza wpadki jako starszy obywatel swojego następcy, choć rzadko ściga Obamę.

Tymczasem Obama wygłosił najostrzejszą krytykę kandydatów popieranych przez Trumpa. Wielu z nich odmawia Wyniki wyborów w 2020 roku i model 45. prezydenta.

„Tylko dlatego, że ktoś był w telewizji, nie działa. Bycie prezydentem lub gubernatorem to coś więcej niż przerywane linie i ładne światła” – powiedział Obama. Ostatni tydzień Partii Republikańskiej w Arizonie Kandydatem na gubernatora jest Gary Lake, były prezenter lokalnych wiadomości.

Senat Pensylwanii i wyścigi gubernatorskie to jedyne wyścigi namiotowe w tegorocznym cyklu śródokresowym. W innych głośnych wyścigach kandydaci utrzymywali dystans od prezydenta dzięki podwodnym ocenom akceptacji.

Nie dotyczyło to Obamy, który jest bardzo poszukiwany przez demokratów w bliskich wyścigach. W ostatnich tygodniach kampanii Obama prowadził ostre wiece w Georgii, Michigan, Wisconsin, Arizonie i Nevadzie – miejscach, których Biden unikał przez ostatnie kilka miesięcy, gdy kandydaci starają się spowolnić impet Partii Republikańskiej.

Jest to 180-stopniowy zwrot w stosunku do cykli śródokresowych podczas prezydentury Obamy, kiedy Biden udał się do kilku stanów – w tym do okręgów o tendencjach konserwatywnych – postrzeganych jako remis dla obecnych kandydatów Demokratów.

Według urzędników Biden nie jest zirytowany ani nawet zaskoczony, że Obama przyciągnął więcej uwagi niż on na ścieżce kampanii w tym roku. Omówił niektóre wyścigi ze swoim byłym szefem i uważa, że ​​przesłanie Obamy rezonuje z wyborcami i uzupełnia jego własne.

Jednak ich wspólny występ w sobotę tylko podkreślił ich kontrastujące style i umiejętności polityczne – niektórzy Demokraci twierdzą, że ostatecznie faworyzują Obamę.

„Wiem, że zawsze pytasz mnie, jak sobie radzimy. Myślę, że tym razem wygramy. Czuję się naprawdę dobrze z naszymi szansami” – powiedział Biden dziennikarzom w Kalifornii w piątek.

Prezydent z optymizmem patrzy na szanse Demokratów w przyszłym tygodniu, a wielu Demokratów coraz bardziej upiera się przy perspektywach swojej partii. Jego harmonogram kampanii — pokonywanie kandydatów w bliższych niż oczekiwano wyścigach w niebieskich stanach — jest sygnałem słabości Demokratów.

W ostatnich dniach kampanii Biden podróżował głównie do niebieskich stanów, które wygrał, ale tam, gdzie Demokraci są bliżej niż oczekiwano. Zatrzymał się w Nowym Meksyku, Kalifornii i Illinois, zanim w sobotę wpadł do Pensylwanii, a w niedzielę weźmie udział w kampanii z gubernator Nowego Jorku Cathy Hochul. Spędzi dzień wyborów w Maryland.

Ci, którzy znają sposób myślenia Bidena, twierdzą, że zgadza się z tym, że nie każdy kandydat Demokratów przyjmie go jako zastępcę, podczas gdy jego oceny poparcia są pod wodą. I powiedział kolegom Demokratom, że szanuje ich instynkty polityczne, jeśli chodzi o ich własne rasy.

Ale jest sfrustrowany tym, że jest politycznym albatrosem, zaznajomionym z rozmowami i argumentującym, że jego polityka – jeśli właściwie zinterpretowana – jest bardzo popularna wśród wyborców.

W porównaniu zarówno z Obamą, jak i Trumpem, Biden organizował znacznie mniej wieców wyborczych dla swojej partii w tym średniookresowym cyklu. Większość jego zaangażowania w minionym miesiącu miała charakter oficjalnych wydarzeń, czasem wręczanych tylko kilkudziesięcioosobowym tłumom.

W ostatnich dniach kampanii jego wiece zaczęły przyciągać tłumy. Sześćset osób zostało odrzuconych z imprezy w południowej Kalifornii w piątek, powiedział Biały Dom. Biden przemówił do przepełnionego tłumu w głównym miejscu podczas rajdu z gubernatorem Michaelem Lujanem Grishamem w Nowym Meksyku.

„Wiem, że tak nie myślisz, ale myślę, że mamy dobrą publiczność. Są nieco entuzjastyczni. Nie piszesz tego w ten sposób, ale są”, powiedział Biden w piątek, gdy opuszczał Kalifornię.

Mimo to jego wydarzenia nie generowały takiej samej energii, jak wydarzenia Obamy. Były prezydent drwił z Trumpa i jego sojuszników podczas serii wieców w całym kraju w ostatnich tygodniach, aby szydzić z Republikanów.

Podobnie jak Biden argumentował, że amerykański system rządowy jest zagrożony w przyszłotygodniowych wyborach, mówiąc na wiecu w Arizonie, że „demokracja, jaką znamy” zostanie zniszczona, jeśli zostaną wybrani przeciwnicy.

Obama i Biden po raz ostatni pojawili się razem w Białym Domu we wrześniu, kiedy oficjalny portret Obamy został odsłonięty we Wschodnim Pokoju Białego Domu. Wydarzenie zostało przełożone na czas urzędowania Trumpa, ponieważ ani Obamowie, ani Trumpowie nie wydawali się być zainteresowani pokazem przyjaźni.

Prowadząc kampanię na rzecz swoich kandydatów do poparcia tej jesieni, Trump zrobił niewiele, by ukryć swoje większe intencje: ma nadzieję, że wróci do Białego Domu, aby pokonać własną kampanię prezydencką.

„Przygotuj się, to wszystko, co mówię” – powiedział Trump na wiecu w Sioux City w stanie Iowa w czwartek.

Trump ma kluczowych doradców Omówiono w trzecim tygodniu listopada Jeśli Republikanie wygrają wybory w połowie kadencji, byłby to idealny punkt wyjścia dla jego kampanii prezydenckiej w 2024 r., podają źródła zaznajomione z tą sprawą.

W przypadku Bidena decyzja może potrwać trochę dłużej. Wskazał na rodzinne dyskusje podczas wakacji, zapytany o własną oś czasu. Członkowie jego zespołu politycznego poczynili wstępne przygotowania do infrastruktury kampanii, wychodząc z założenia, że ​​zdecyduje się ponownie startować.

Jej czynnik motywujący, doradcy mówią: Czy Trump wskakuje w siebie?

Ta historia została zaktualizowana o dodatkowe szczegóły.