Oświadczenie prezydenta Joe Bidena w sprawie orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie ulgi w pożyczkach studenckich

Ta walka się nie skończyła. Mam więcej do ogłoszenia, kiedy przemawiam do narodu dzisiejszego popołudnia.

Program pomocy w pożyczkach studenckich mojej administracji byłby kołem ratunkowym dla milionów ciężko pracujących Amerykanów próbujących wyjść z pandemii, która miała miejsce raz na sto lat. Prawie 90 procent ulgi z naszego programu trafiłoby do pożyczkobiorców zarabiających mniej niż 75 000 USD rocznie, a żadna z nich nie trafiłaby do osób zarabiających więcej niż 125 000 USD. Zmieniłoby to życie milionów Amerykanów i ich rodzin. I byłoby to dobre dla krótko- i długoterminowego wzrostu gospodarczego.

Hipokryzja wybranych urzędników republikańskich jest zdumiewająca. Nie mają problemu z miliardowymi pożyczkami dla firm związanymi z pandemią — w tym setkami tysięcy, a czasem milionami dolarów na własne biznesy. I te pożyczki zostały umorzone. Ale kiedy przyszło do niesienia pomocy milionom ciężko pracujących Amerykanów, zrobili wszystko, co w ich mocy, aby to zablokować.

Chociaż dzisiejszy wynik jest rozczarowujący, nie możemy tracić z oczu postępów, jakie poczyniliśmy w dokonywaniu historycznych podwyżek dotacji Bell Grants; Umorzenie długów dla nauczycieli, strażaków i urzędników państwowych; oraz stworzenie nowego planu spłaty pożyczki, aby nikt, kto zaciągnął pożyczkę licencjacką, nie musiał płacić więcej niż 5 procent swojego uznaniowego dochodu.

Uważam, że decyzja sądu o zatrzymaniu naszego programu pomocy w pożyczkach studenckich była błędna.

Ale nie cofnę się przed niczym, aby znaleźć inne sposoby niesienia pomocy ciężko pracującym rodzinom z klasy średniej. Moja administracja będzie nadal pracować nad obietnicą wyższego wykształcenia dla każdego Amerykanina.

Jeszcze dzisiaj podam więcej szczegółów na temat tego, co moja administracja zrobiła, aby pomóc studentom, oraz kolejnych kroków, które podejmie moja administracja.

