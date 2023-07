Shohei Ohtani z Angels ponownie uderza home runem na odległość 493 stóp

Serwisy informacyjne ESPN2 minuty czytania

493 stopy tętna! Shohei Ohtani był niekwestionowanym zwycięzcą pod numerem 30 Shohei Ohtani jest gorący w prawo ze swoim 17. homerem (w sumie 30.) w czerwcu, dingerem o długości 493 stóp.

Kolejny dzień, kolejny niesamowity moment Shohei Ohtani.

W piątkowy wieczór w Los Angeles dwukierunkowy gwiazdor The Angels zanotował swój 30. home run i zrobił to w potężny sposób – strzał z 150 metrów na prawe pole, najdłuższy w jego karierze w lidze. Dłużej niż jakikolwiek zawodnik w głównych ligach w tym sezonie.

Strzał solo padł w szóstej rundzie od startera Arizona Diamondbacks, Tommy’ego Henry’ego, i kontynuował gorący okres dla japońskiej sensacji. Ma teraz na swoim koncie 15 home runów w czerwcu (w tym pięć tylko w tym tygodniu), co równa się jednomiesięcznemu rekordowi Angels ustanowionemu do czwartku. W czerwcu zremisował także z Babe Ruthem (1930 Yankees), Bobem Johnsonem (1934 A’s) i Rogerem Morrisem (1961 Yankees) w klasyfikacji AL.

Ohtani dołączył do Sammy’ego Sosy (1998) jako jedyni gracze w historii ligi, którzy zaliczyli 30 home runów i 10 skradzionych baz w sezonie przed lipcem. Został czwartym graczem w historii ligi amerykańskiej, który przed lipcem zaliczył 30 home runów, dołączając do Kena Griffeya Jr., Chrisa Davisa i Babe Rutha.

Wszyscy trzej najdłużsi gospodarze Ohtaniego przybyli na Angel Stadium. Jego poprzedni najlepszy wynik to przejechanie 470 stóp od Krisa Bubica z Kansas City w 2021 roku.

Ohtani zakończył 1 na 2 parą spacerów w piątek wieczorem, gdy Aniołowie przegrali trzecią prostą, 6-2.

W tym raporcie wykorzystano informacje z ESPN Stats and Information oraz The Associated Press.