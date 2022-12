Oto, czego zwolennicy podatków oczekują od dochodu Donalda Trumpa

Deklaracje podatkowe Donalda Trumpa, od dawna będące przedmiotem spekulacji i zaciekłej walki prawnej, zostaną upublicznione. Po opublikowaniu w zeszłym tygodniu podsumowania wysiłków IRS w celu audytu byłego prezydenta, wraz z niektórymi szczegółami jego dochodów w ostatnich latach, House Ways and Means Committee opublikował je we wczesny piątek. Zredagowane wersje jego dochodów z sześciu lat.

Innym pytaniem jest, czy Amerykanie dowiedzą się więcej z dochodów. Wiadomo, że finanse Trumpa są skomplikowane, a sam IRS narzeka na trudności z audytem każdej firmy, z której uzyskał dochód.

Na tym eksperci podatkowi planują się skoncentrować.

Co tak naprawdę dochody mówią o jego finansach?

Może być trudno ocenić Trumpa na podstawie jego rozległego imperium biznesowego. Według badaczy House, były prezes jest powiązany finansowo z ponad 400 odrębnymi podmiotami, w tym trustami, spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkami osobowymi.

Jednak tylko siedem z nich zostało zbadanych w raporcie Komisji ds. Sposobów i Środków na początku tego miesiąca. Podczas gdy opublikowane w piątek zarobki mogłyby wymienić te firmy i podać zysk lub stratę dla każdej z nich, eksperci stwierdzili, że dalszych szczegółów będzie niewiele.

„Kiedy wróci, z tyłu będzie stół z białą kartką – prawdopodobnie ma pięć lub dziesięć stron – będzie zawierał listę wszystkich tych firm” – powiedział Bruce Dubinsky, księgowy i założyciel Dubinsky Consulting.

„Nie wiemy, czym one są [entities] robią. Zobaczysz linię, kwotę za ten rok – może to być dochód, może to być strata. Cóż, będziemy potrzebować zwrotów z korporacji LLC lub S, aby zobaczyć, co się dzieje?

Tak duża liczba firm może zrezygnować z niektórych dowodów na dochody, straty lub majątek Trumpa, dając fałszywy obraz jego statusu podatkowego. IRS podkreślił złożoność przeprowadzenia szczegółowej analizy dochodów i zobowiązań podatkowych Trumpa.

„Przy ponad 400 zwrotach przepływowych zgłoszonych na formularzu 1040 nie było możliwe uzyskanie dostępnych zasobów w celu zbadania wszystkich potencjalnych problemów”, mówi notatka IRS cytowana w raporcie Ways and Means.

Dubinsky, podobnie jak wszyscy doradcy podatkowi, z którymi przeprowadzono wywiady w tym artykule, zauważył, że nie miał konkretnego wglądu w dochody Trumpa i oparł swoją ocenę wyłącznie na znajomości przepisów podatkowych i finansów Trumpa.

Ale wstępna analiza zeznań podatkowych Trumpa za 2020 r., opublikowana przez komisję Izby Reprezentantów w piątek, pokazuje skromne zyski i straty w dochodach, które zgłosiłby każdy duży deweloper nieruchomości, powiedział Dubinsky.

Ile pieniędzy zarobił Trump będąc celebrytą?

The Raport Trump nie płacił federalnych podatków dochodowych w 2020 roku, ostatnim roku swojej prezydentury, według Wspólnego Komitetu ds. Podatków. Były prezydent zapłacił tylko 750 dolarów podatku dochodowego w 2017 roku. Zapłacił 1,1 miliona dolarów federalnego podatku dochodowego netto w 2018 i 2019 roku.

Chociaż Trump na początku swojej kariery zarabiał głównie na rodzinnym imperium nieruchomości, z czasem zaczął zarabiać na swojej popularności, zarabiając setki milionów na bestsellerowej „Art of the Deal” i innych książkach oraz na NBC. Hit telewizyjny „Uczeń”

„Zamierzam spojrzeć na Schedule Cs, zobaczyć, czy są publikacje, umowy na książki, cokolwiek w tym rodzaju rzeczy” – powiedział Dubinsky. „Czy otrzymał tantiemy od „The Apprentice”? Jeśli tak, tantiemy zostaną zgłoszone, gdy wrócą”.

Według New York Times tylko „The Apprentice”. Zarobione Trump 200 milionów dolarów w latach 2005-2018. Jeśli nadal będzie zarabiał tantiemy podczas sprawowania urzędu, nie będzie szefem. Były prezydent Barack Obama również skorzystał na znacznie mniejszym uwolnieniu. Forbes obliczył, że podczas sprawowania urzędu Obama zarobił dwa razy więcej na tantiemach za książki niż na prezydenckiej pensji.

Ile ofiaruje Trump?

E. Martin Davidoff, założyciel i partner zarządzający Davidoff Tax Law, powiedział, że filantropijna działalność prezesa, który został biznesmenem, z pewnością wzbudzi duże zainteresowanie.

„Z zainteresowaniem patrzę na jego dochody osobiste – nigdy nie widziałem zeznania podatkowego miliardera” – powiedział Davidoff. „Co on odlicza? Ile daje na cele charytatywne? To byłaby interesująca rzecz, ponieważ może to być bardzo duże odliczenie”.

Davidoff spodziewa się zobaczyć ograniczone informacje na temat rodzajów datków na cele charytatywne.

„Wiesz, czy jest to gotówka, czy majątek, ponieważ istnieją dwa oddzielne formularze i dwie oddzielne pozycje dla harmonogramu E, aby to zrobić” – powiedział. „Jeśli otrzyma cenne akcje, jeśli otrzyma nieruchomość, zostanie ona wymieniona – wymaga szczegółów”.

Eksperci podatkowi stwierdzili, że nie jest jasne, gdzie Trump kierował swoje datki na cele charytatywne. Chociaż wiele osób wymienia beneficjentów charytatywnych w swoich zeznaniach, nie jest to wymagane. Tymczasem wielu miliarderów tworzy fundację charytatywną lub prywatną fundację, aby ukryć szczegóły swoich darowizn.

Kolejnym pytaniem bez odpowiedzi jest teraz to, czy Trump prawidłowo podał wartość wszystkich swoich darowizn, powiedzieli rzecznicy podatkowi. Jedną z kwestii podniesionych przez Komisję ds. Sposobów i Środków było to, czy rodzaj zwolnienia zwany służebnością bezpieczeństwa, który według Trumpa był wart 21 milionów dolarów, był rzeczywiście tyle wart.

„IRS zezwala na to odliczenie, ale IRS może kwestionować jego wartość. I nie poznamy wyniku, dopóki audyty się nie zakończą” – powiedział Dubinsky.

Jak opłaca się być deweloperem?

Wcześniej publikowane fragmenty dochodów Trumpa koncentrowały się na latach, w których je zgłaszał Ogromne straty finansowe. W latach 80-tych i 90-tych tzw czasy Trump „wydaje się, że stracił więcej pieniędzy niż prawie jakikolwiek indywidualny amerykański podatnik” – podsumował.

Wieloletni księgowy Trumpa również niedawno zeznał W Organizacji Trumpa Niedawne śledztwo kryminalne Deweloper odnotowywał straty każdego roku w swoich zeznaniach podatkowych przez dekadę, w tym prawie 700 milionów dolarów w 2009 roku i 200 milionów dolarów w 2010 roku.

Wielu kwestionowało racjonalność umożliwienia samozwańczemu miliarderowi uniknięcia płacenia podatku dochodowego, a jeden z felietonistów nazwał to „Narodowa hańba„Ale odzwierciedla to również pytania, jakie zwolennicy podatków mają na temat kodeksu podatkowego, który zapewnia bogatym Amerykanom, w tym potentatom nieruchomości, wiele sposobów legalnego opodatkowania swoich dochodów.

„Oczywistym pytaniem jest, w jaki sposób facet płaci tak niskie podatki, będąc tak bogatym? Z założenia nieruchomości generują dochód” – powiedział Davidoff.

„Jeśli posiadam nieruchomość i mam dodatnie przepływy pieniężne, amortyzacja tej nieruchomości chroni część tego dochodu” – dodał. „Oczywistym pytaniem, jakie ludzie zadają, jest to, dlaczego płaci tak mało? Takie są przepisy podatkowe”.

Na przykład amortyzacja to syntetyczne obliczenie mające na celu uwzględnienie utraty wartości aktywów, takich jak budynki, w miarę upływu czasu. Dubinsky zilustrował to przykładem dewelopera budującego projekt o wartości 50 milionów dolarów.

„Jedna trzydziesta tego budynku jest odpisywana co roku” – powiedział Dubinsky. „Jeśli nie mam dochodu z tego budynku w pierwszym roku, jeśli mam wydatki operacyjne, jestem teraz zagubiony. [And] Mam wszystkie odsetki, które płacę”.

Te ulgi podatkowe – celowo zaprojektowane, aby zachęcić do projektów związanych z nieruchomościami – są dla większości ludzi, dla których praca jest głównym źródłem dochodu.

„Przeciętny człowiek tego nie robi” – powiedział Dubinsky. „Dostają W-2 za 85 000 $. I mówią:„ Cóż, płacę podatki od 85 000 $. Dlaczego ten facet, który zarabia miliardy lub mówi się, że jest wart miliardy, nie płaci swojej sprawiedliwej części? To znaczy, nie lubię do tego wracać. Ale niestety do tego służy kodeks podatkowy.

— Agencja Associated Press przyczyniła się do powstania tej historii