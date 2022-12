Sam Bankman-Fried nie przyznał się do zarzutów oszustwa

Założyciel FTX, Sam Bankman-Fried, nie przyzna się do oszustwa i innych zarzutów podczas swojego procesu w przyszłym tygodniu, według osób zaznajomionych ze sprawą.

Na początku tego miesiąca Biuro Prokuratora Generalnego dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku powiedziało, że Mr. Bankman-Fried został oskarżony. Oprócz angażowania się w działalność przestępczą Przyczyniło się to do upadku giełdy kryptowalut, oskarżając go o nadzorowanie jednego z największych oszustw finansowych w historii USA. Pan Bankman-Fried pojawi się osobiście w Nowym Jorku 3 stycznia, aby przedstawić swoją prośbę, powiedziała osoba.

Przed aresztowaniem p. Bankman-Fried oskarżony Strata finansowa klienta Niechlujne prowadzenie dokumentacji i problemy z kontami bankowymi pozwoliły Alameda Research, stowarzyszonej firmie handlowej, pokryć duże straty w gotówce obciążonej FTX. Powszechnie oczekiwano jego niewinności. Upadek FTX spowodował największe bankructwo związane z kryptowalutami w historii, a wnioski sądowe już rzucają światło na to, co poszło nie tak i jak skomplikowane są sprawy. Oto trzy rzeczy, które należy wiedzieć o procesie upadłości firmy. Zdjęcie: Lam Yik/Bloomberg News

Pan. Bankman-Fried jest w konflikcie ze swoimi sojusznikami — Carolyn Ellison, byłą dyrektor naczelną Alameda Research i Garym Wangiem, byłym dyrektorem ds. technologii w FTX. Obaj przyznali się do winy Pan. Za przestępstwa podobne do tych, które oskarżono Bankman-Fried. Obaj współpracują z federalnymi śledczymi. Upadek FTX i jego siostrzanej firmy handlowej Alameda wstrząsnął nowym światem kryptowalut. Aby pokryć wydatki i długi swojej firmy handlowej, Alameda Research, Mr. Prokuratorzy twierdzą, że Bankman-Fried zabrał miliardy dolarów z pieniędzy klientów FTX.com. Obie firmy Złożono wniosek o ogłoszenie upadłości W zeszłym miesiącu. Poszczególni handlowcy, którzy powierzyli swoje kryptowaluty FTX, stają w obliczu długich postępowań upadłościowych, zanim będą mieli szansę odzyskać jakiekolwiek środki. Pan. Bankman-Fried był Wyemitowano obligacje o wartości 250 mln USD W zeszłym tygodniu nakazano mu pozostać w domu swoich rodziców w Palo Alto w Kalifornii po tym, jak pojawił się w sądzie federalnym w Nowym Jorku po jego ekstradycji z Bahamów. Od listopada 2019 r. p. Prokuratorzy twierdzą, że Bankman-Fried spiskował z anonimowymi osobami w celu oszukania klientów i pożyczkodawców. Zgodnie z aktem oskarżenia prokuratury USA przekazał wierzycielom fałszywe i wprowadzające w błąd informacje o kondycji finansowej Alamedy. Pan. Bankman-Fried jest oskarżony o spiskowanie z innymi osobami w celu oszukania Federalnej Komisji Wyborczej i nielegalne wpłacanie datków na rzecz kandydatów i grup politycznych od 2020 r. On i jego współpracownicy przeznaczyli ponad 70 milionów dolarów na kampanie wyborcze w ostatnich latach, jak wcześniej informował The Wall Street Journal. Zrobił to osobiście 40 milionów dolarów darowizn Przed wyborami śródokresowymi w 2022 r. Pan. Bankman-Fried jest również oskarżany przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisję Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary. SEC złożył pozew cywilny przeciwko p. Bankman-Fried twierdzi, że FTX przekierowywał fundusze klientów od samego początku Aby wesprzeć Alamedę, dokonuj inwestycji typu venture, kupuj nieruchomości i dawaj darowizny polityczne. The CFTC złożyło pozew Alameda i jego oszukańcze zachowanie w FTX są powiązane z rynkami regulowanymi przez CFTC. Piątkowe popołudnie, Pan. Wrócił Bankmann-Fried Wszedł na Twittera po raz pierwszy od 12 grudnia, aby bronić się przed plotkami, że przenosi środki z wielu adresów portfeli kryptograficznych powiązanych z Alamedą. Według danych CoinDesk ceny kryptowalut spadły w tym roku w wyniku rosnących stóp procentowych banków centralnych i spadków niegdyś głównych funduszy hedgingowych i pożyczkodawców kryptowalut, przy czym bitcoin i eter spadły odpowiednio o 64% i 67%. Według danych CoinMarketCap, całkowita wartość rynkowa wszystkich tokenów cyfrowych spadła do 795 miliardów dolarów, w porównaniu do 2,2 biliona dolarów na początku roku. Napisz do Caitlin Ostroff na adres [email protected] i Vicky Ge Huang na adres [email protected]

Prawa autorskie ©2022 Dow Jones & Company, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8