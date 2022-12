Wyniki WWE SmackDown (12/30) – Roman Reigns i Sami Zayn vs. John Cena i Kevin Owens, nowi mistrzowie kobiet, powraca Drew McIntyre

Wyatt przedstawia się, a następnie mówi, że stara się być dobrym człowiekiem, ale nie myśli, że jest dobrym człowiekiem. Nie żałuje większości okropnych rzeczy, które zrobił, by znaleźć się tu, gdzie jest teraz, ale żałuje, że uderzył kamerzystę w zeszłym tygodniu.

Uderza muzyka LA Night, a on przerywa Wyattowi. Wyatt jest „mistrzem gier umysłowych”, mówi, ale jest przez niego grany. Mówi, że Wyatt był zbyt zajęty „płaceniem jednemu ze swoich”, aby pojawił się na ringu przebrany za wujka Howdy, a potem mówi, że był siłą, z którą trzeba się liczyć. Twierdzi, że był kimś w rodzaju postaci, ale ostatnio udowodniono, że jest oszustem. Mówi, że ma lekarstwo, a potem mówi, że gdy zbliża się „Royal Rumble”, będzie świętował swoją inaugurację, pokonując tyłek Wyatta.

Wyatt pyta Knighta, za kogo się uważa, po czym mówi, że czas przypomnieć światu, jak okrutny potrafi być, kiedy czuje się tak, jak się czuje. Następnie przyjmuje wyzwanie rycerza.

Wujek Howdy pojawia się w Titan Tron, a następnie mówi „Jesteś tym, kim jesteś” i „Obejmij ciemność”. Wychodzi na ring w białym stroju i powoli kieruje się w stronę ringu. Zostawia kapelusz na fartuchu i wchodzi, by spiorunować wzrokiem Knighta i Wyatta. Obserwuje Wyatta, gdy Knight wytacza się na zewnątrz. Chwyta kapelusz i idzie z tyłu.

Wchodzimy za kulisy i widzimy Samiego Zayna kręcącego się po garderobie The Bloodline. Pojawia się Paul Heyman i para się obejmuje. Heyman pyta, co może dla niego zrobić, a Zayn mówi, że chce porozmawiać o strategii z Reignsem. Heyman mówi, że rozmawiał z Reignsem i zachęcał go w jego imieniu. Przekazuje trochę mądrości Zaynowi, a Heyman mówi, że świat będzie chwalił Reigna, gdy tłum będzie mu śpiewał. Dodaje, że na danej wyspie trzeba być zawsze o trzy kroki do przodu.

Po przerwie The Brawling Brutes zmierzają na ring, a za nimi Solo Chikova i The Usos.