Xi mówi, że powstrzymywanie Covid wchodzi w nową fazę, ponieważ liczba przypadków wzrasta po ponownym otwarciu

WUHAN/BEIJING, 31 grudnia (Reuters) – Prezydent Chin Xi Jinping wezwał w sobotę do większego wysiłku i jedności w swoim pierwszym komentarzu skierowanym do opinii publicznej na temat COVID-19, gdy kraj wkracza w „nową fazę” w podejściu do walki z pandemia. Jego rząd zmienił kurs trzy tygodnie temu, łagodząc surową politykę blokad i masowych testów.

Chiny dokonały nagłej zmiany na początku tego miesiąca z polityki „zero-Covid”, którą utrzymywały przez prawie trzy lata, co doprowadziło do ogólnokrajowej rozprawy z infekcjami. Spowodowało to dalszy spadek aktywności gospodarczej i międzynarodowy niepokój, a Wielka Brytania i Francja stały się ostatnimi krajami, które nałożyły ograniczenia na podróżnych z Chin.

Zmiana w Chinach nastąpiła po bezprecedensowych protestach przeciwko polityce popieranej przez Xi, oznacza silny sprzeciw opinii publicznej wobec jego trwającej od dekady prezydentury i zbiega się w czasie z silnym wzrostem gospodarczym tego kraju, wartym 17 bilionów dolarów.

W przemówieniu telewizyjnym z okazji Nowego Roku powiedział, że Chiny przezwyciężyły bezprecedensowe trudności i wyzwania w walce z Covid, a ich polityka jest „optymalna”, gdy wymaga tego sytuacja i czas.

„Od wybuchu epidemii większość robotników i mas, zwłaszcza pracowników medycznych, oddolnych pracowników dzielnie stawiała czoła trudnościom i dzielnie wytrwała” – powiedział Xi.

„Obecnie zapobieganie i zwalczanie epidemii wkracza w nową fazę, to wciąż okres walki, wszyscy pilnie i ciężko pracują, przed nami świt. Pracujmy ciężko, wytrwałość to zwycięstwo, jedność to zwycięstwo”.

Sylwester skłonił mieszkańców Wuhan i mieszkańców Wuhan, epicentrum epidemii Covid prawie trzy lata temu, do refleksji na temat polityki zero-covid i skutków jej odwrócenia.

Mieszkańcy centralnego miasta Wuhan wyrazili nadzieję, że życie wróci do normy do 2023 r., pomimo gwałtownego wzrostu liczby przypadków od czasu zniesienia ograniczeń epidemicznych.

Chen Mei, lat 45, która mieszka w Wuhan, powiedziała, że ​​ma nadzieję, że nauka jej nastoletniej córki nie zostanie zakłócona.

„Zdecydowanie nie jest to skuteczny sposób uczenia się, kiedy nie może chodzić do szkoły i może brać udział tylko w zajęciach online” – powiedział.

Film został usunięty

W całym kraju wielu wyrażało podobne nadzieje w mediach społecznościowych, podczas gdy inni je krytykowali.

Tysiące użytkowników chińskiego Weibo podobnego do Twittera skrytykowało usunięcie filmu stworzonego przez lokalny serwis Netease News, który zawiera historie z życia wzięte, które urzekają Chińczyków od 2022 roku.

Wiele historii zawartych w filmie, których nie można było oglądać ani udostępniać na krajowych platformach społecznościowych do soboty, podkreśla trudności, z jakimi borykają się zwykli Chińczycy w wyniku wcześniej surowej polityki COVID.

Weibo i Netease nie odpowiedziały natychmiast na prośbę o komentarz.

Hashtag Weibo dotyczący filmu zebrał prawie 4 miliony odsłon, zanim zniknął z witryny około południa w sobotę. Użytkownicy mediów społecznościowych stworzyli nowe hashtagi do zbierania komentarzy.

„Co za pokręcony świat, możesz wychwalać fałszerstwo, ale nie możesz pokazać prawdziwego życia” – napisał jeden z użytkowników, załączając zrzut ekranu pustej strony wyświetlanej podczas wyszukiwania hashtagów.

Zniknięcie filmów i hashtagów było postrzegane przez wielu jako akt cenzury, ponieważ chiński rząd nadal postrzega historię związaną z leczeniem choroby jako kwestię drażliwą politycznie.

Szpitale są przepełnione

Fala nowych infekcji zalała szpitale i domy pogrzebowe w całym kraju, a zwłoki poza krematoriami wzbudziły niepokój opinii publicznej.

Chiny, kraj liczący 1,4 miliarda ludzi, odnotowały w piątek jedną nową śmierć Covida, taką samą jak poprzedniego dnia – liczby, które nie pasują do doświadczeń innych krajów, które zostały ponownie otwarte.

Airfinity, brytyjska firma zajmująca się danymi zdrowotnymi, powiedziała w czwartek, że około 9 000 osób w Chinach może umrzeć z powodu Covid każdego dnia. Całkowita liczba zgonów w Chinach od 1 grudnia mogła osiągnąć 100 000, a infekcje wyniosły łącznie 18,6 miliona.

Zhang Wenhong, dyrektor Narodowego Centrum Chorób Zakaźnych, powiedział w wywiadzie dla People’s Daily opublikowanym w sobotę, że Szanghaj osiągnął szczyt epidemii 22 grudnia i ma obecnie około 10 milionów przypadków.

Powiedział, że liczby wskazują, że 50 000 osób w 25-milionowym mieście będzie hospitalizowanych w ciągu najbliższych kilku tygodni.

W centralnym szpitalu w Wuhan, w którym pracował były demaskator Covid Li Wenliang, a później zmarł z powodu wirusa na początku 2020 r., liczba pacjentów spadła w sobotę w porównaniu z pośpiechem w ciągu ostatnich kilku tygodni, powiedział Reuterowi członek personelu przed szpitalną kliniką grypy.

„Ta fala prawie się skończyła” – powiedział pracownik w kombinezonie ochronnym.

Farmaceuta w sklepie obok szpitala powiedział, że większość ludzi w mieście już wyzdrowiała.

„Chorują teraz głównie osoby starsze” – powiedział.

Aktywność fabryki danych w sobotę skurczyła się trzeci miesiąc z rzędu w grudniu i najostrzejsze tempo od prawie trzech lat, co jest pierwszą oznaką strat w chińskim gigantycznym sektorze produkcyjnym z powodu zmiany polityki Covid.

Sprawozdania Martina Quinna Pollarda, Dingshu Wanga i Xiao Yin w Wuhan, Eduardo Baptista w Pekinie; Napisane przez Sumeet Chatterjee Redagowanie przez Helen Popper i Frances Kerry

