Panel składający się z trzech sędziów podaje w wątpliwość propozycję Marka Meadowsa skierowania zarzutów o ingerencję w wybory do sądu federalnego

Orzeczenie XI Okręgowego Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych dla Gruzji, samozwańczego spadkobiercy Królestwa Maroka, nie wróży dobrze staraniom Marka Meadowsa o przeniesienie przeciwko niemu zarzutów ingerencji w wybory w Gruzji. Od sądu stanowego do sądu federalnego.

Sprawa spadkowa rozstrzygnięta w październiku zrodziła pytanie, czy prawo obejmie urzędników federalnych. Były Urzędnicy federalni – czy w sprawie Meadows może on nadal powoływać się na federalną ustawę o usuwaniu urzędników federalnych, gdy nie jest już urzędnikiem federalnym? 234-letnie prawo pozwala na przekazywanie do sądu federalnego urzędników federalnych oskarżonych o przestępstwa stanowe, gdy mają one związek z pełnionymi obowiązkami służbowymi.

Złożony z trzech sędziów federalny sąd apelacyjny wysłuchał w piątek ustnych wystąpień na temat jurysdykcji w sprawie Meadows. Meadows, który był szefem sztabu Białego Domu za byłego prezydenta Donalda Trumpa, został oskarżony w hrabstwie Fulton w stanie Georgia – wraz z Trumpem i 17 innymi osobami – o spisek mający na celu udaremnienie porażki Trumpa w wyborach w 2020 roku. Czterech oskarżonych zgodziło się już na współpracę, a w akcję zaangażowało się dwóch prawników. Sidneya Powella I Kennetha Chesbroi nazwę poręczenia Scotta Halla, który wszedł w sprawy karne. Trump, Meadows i inni zaprzeczyli, jakoby dopuścili się nieprawidłowości.

Meadows twierdzi, że jego sprawa powinna zostać przekazana do sądu federalnego, ponieważ w chwili popełnienia zarzucanego mu przestępstwa był funkcjonariuszem federalnym i działał w ramach swoich obowiązków jako funkcjonariusza federalnego w tamtym czasie.

Złożony z trzech sędziów panel, powołany przez prezydentów George’a W. Busha, Baracka Obamę i Joe Bidena, podczas 40-minutowych debat zadawał obu stronom konkretne pytania. Wyrazili sceptycyzm co do argumentów adwokata Meadowsa, który twierdził, że zarzuty postawione Meadowsowi mogą zostać oddalone w ramach federalnej ochrony immunitetu.

„krok [Meadows], wydaje się, że wszystko należało do jego obowiązków służbowych. To nie może być prawdą” – stwierdził podczas rozprawy sędzia Robin Rosenbaum.

Sędzia okręgowy USA Stephen C. Apel Meadowsa nastąpił po Jonesie odrzucił jego prośbę Opowiadając się za skierowaniem sprawy do sądu federalnego, prokuratorzy argumentowali, że dowody „ustalają, że działania będące przedmiotem zarzutów stanu zostały podjęte na rzecz kampanii Trumpa z zamiarem wywarcia wpływu na stanowe postępowanie i procedury wyborcze”.

Donald Wakeford, prawnik w biurze prokuratora okręgowego hrabstwa Fulton, Fannie Willis, argumentował podczas apelacji, że Meadows nie może skierować swojej sprawy do sądu federalnego, ponieważ nie jest urzędnikiem federalnym.

Sędzia William H. Pryor powiedział: „Kongres mógłby racjonalnie założyć, że istnieje nadrzędny powód do usunięcia w przypadku, gdy ma się do czynienia z osobą piastującą urząd, ponieważ wiąże się to z istniejącymi funkcjami rządu federalnego”.

„W przypadku byłego funkcjonariusza takie zwiększone obawy nie występują, ponieważ nie dotyczą bieżących funkcji rządu” – powiedział.

Sędziowie wyrazili jednak również obawy dotyczące potencjalnego „efektu mrożącego” pozostawienia sprawy przed sądem państwowym.

„Czy nie wywołuje to efektu mrożącego u osób, które myślą o kandydowaniu na urząd, i osób już sprawujących urząd, i mogą dwa razy zastanowić się nad tym, co zrobią, ponieważ martwią się, że zostaną później oskarżeni? Nie można prowadzić procesu na forum federalnym” – powiedział sędzia Rosenbaum.

Wszyscy trzej sędziowie w panelu orzekali w październiku większościowym orzeczeniem, które unieważniło wyrok skazujący Timothy’ego Bade’a, człowieka przedstawiającego się jako spadkobierca królestwa marokańskiego. Pate zgłosił wielomilionowe zastawy na majątkach byłych i obecnych urzędników IRS, którzy jego zdaniem wyrządzili mu krzywdę. Został skazany za złożenie fałszywych roszczeń odwetowych wobec urzędników federalnych, ale zakwestionował wyrok, argumentując, że nie popełnił przestępstwa federalnego, ponieważ dwaj urzędnicy IRS nie byli pracownikami federalnymi, kiedy składał roszczenia. 11. obwód unieważnia wyroki skazujące Bate.

Trzy dni po wydaniu tego orzeczenia sąd nakazał Meadowsowi i biuru prokuratora okręgowego hrabstwa Fulton złożenie dodatkowych wyjaśnień, czy analiza Sądu Bitewnego pozwala „byłemu” urzędnikowi federalnemu na przeniesienie sprawy karnej z sądu stanowego do sądu federalnego. Zasadniczo precedens Batta poddaje w wątpliwość jeden z kluczowych warunków wydalenia, czyli to, czy Meadows nadal może być uważany za urzędnika federalnego w rozumieniu statutu.

Wakeford zapewnił, że ustawa o przeprowadzce ma na celu zachowanie władzy federalnej, chociaż „ostatecznie po raz kolejny nie jest to władza federalna, która mogłaby chronić”.

W sprawie apelacji nie zapadł żaden wyrok. Pozostałych czterech oskarżonych w sprawie o oszustwo w hrabstwie Fulton stara się o przekazanie ich spraw do sądów federalnych, a apelacje oczekują na rozpatrzenie w 11. okręgu.