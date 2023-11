Piłkarze Penn State desperacko pragną zwycięstwa z Michigan i wspaniałego meczu w 11. tygodniu.

Jest to wersja cyfrowa, obowiązująca do soboty. Zarejestruj się tutaj, aby codziennie otrzymywać je do swojej skrzynki odbiorczej.

Czy ten tydzień sprosta oczekiwaniom?

Rzućmy okiem na najlepsze mecze do obejrzenia do soboty…

Harmonogram 11 tygodnia

Skromne lub przerażające

Konsekwencje play-offów w futbolu uniwersyteckim

Popołudnie: Nie. 3 Michigan (9-0, 6-0 Wielka Dziesiątka) nr 1 10 Penn State (8-1, 5-1), południe, Fox: Pora rozpocząć sezon Wolverine! Miejmy nadzieję, że Penn State będzie inne niż w meczu przeciwko Ohio State, ponieważ desperacko potrzebuje tego zwycięstwa. Rosomaki zdały egzamin na wzrok, ale czy w końcu uda im się wygrać aplikację? Oczywiście nad każdą grą w Michigan wisi saga o kradnięciu gestów.

Popołudnie: Nie. 18 Utah (7-2, 4-2 Pac-12) Nie. 5 Waszyngton (9-0, 6-0), 15:30, Fox: Huskies spotkały się z krytyką po kilku słabych zwycięstwach z drużynami Arizona State i Stanford. Jednak po stracie 52 punktów na USC – a następnie zwolnieniu przez Trojany koordynatora obrony Alexa Grincha – Waszyngton ma szansę włamać się do pierwszej czwórki rankingów College Football Playoff. Na szczycie.

Czas premiery: Nie. 9 Ole Miss (8-1, 5-1 SEK) Nie. 2 w Gruzji (9-0, 6-0), godz. 19:00, ESPN: Mam wrażenie, że przeleciał poniżej radaru bez powodu. Dawgs zmierzą się z najlepszym atakiem, jaki widzieli w tym sezonie, prowadzonym przez QB Jaxsona Darta i RB Quinshona Judkinsa.

Carson Beck i Georgia Bulldogs zajęli w tym tygodniu drugie miejsce w rankingach College Football Playoff. (James Gilbert/Getty Images)

5 Panel reflektorów

Wczesny ranek: Old Dominion (4-5) w Liberty (9-0), 13:00, ESPN+: Zespół Old Dominion przegrał w zeszłym tygodniu po tym, jak Coastal Carolina zdobył zielone światło na 23 sekundy przed końcem. Dla Monarchów był to ósmy mecz z rzędu, w którym o zwycięstwie zadecydowała jedna bramka. ODU przegrało z ulubieńcem G5 Jamesem Madisonem zaledwie golem z gry, ale czy może to przestraszyć atakującego Liberty, który plasuje się w pierwszej piątce w kraju pod względem jardów na mecz?

Południe: stan Teksas (6-3, 3-2 Sun Belt) w Coastal Carolina (6-3, 4-2), 15:30, ESPN+: Wybrzeże Karoliny mogłoby obejść się bez uruchomienia QB Grayson McCall, a zapasowy Jarrett Guest stoi pod znakiem zapytania. Jednak Ethan Vasco dobrze spisał się, prowadząc Chanticleers do zwycięstwa w zeszłym tygodniu.

Noc (piątek): Wyoming (6-3, 4-2 MWC) w UNLV (7-2, 4-1), 22:45, FS1: W zeszłym tygodniu Rebelianci wygrywają z Nowym Meksykiem 56:14 i prowadzą Mountain West pod względem punktacji z 36,7 punktami na mecz. W zeszłym tygodniu Cowboys przełamali poślizg w dwóch meczach i zakwalifikowali się do rozgrywek pucharowych. (Więcej o UNLV wkrótce.)*

Podstępne, dobre gry (plus: miernik akcji od cholernie 🤯 do niesamowitych 🤯🤯🤯🤯)

Popołudnie: Nie. 8 Alabama (8-1, 6-0 SEC) w Kentucky (6-3, 3-3), ESPN: Powróciły emocje związane z Crimson Tide, a Jalen Milro zrobił duży postęp w zeszłotygodniowym zwycięstwie 42-28 nad LSU. Czy fala może wkroczyć w kontrowersje dotyczące WPRyb? Najpierw muszą pokonać drużynę z Kentucky, która przeszła próbę bojową z Gruzją, Missouri i Tennessee. Miernik akcji: 🤯

Popołudnie: Nie. 13 Tennessee (7-2, 3-2 SEK) Nie. 14 w Missouri (7-2, 3-2), 15:30, CBS: Vols wygrali swoje ostatnie cztery mecze przeciwko Tygrysom, wygrywając zeszłoroczny mecz 66-24. Nie będzie to miało większego wpływu na wyścig o tytuł SEC, ale wygląda na to, że będzie to jedna z najbardziej ekscytujących gier weekendu. Wyobraź sobie, że byłby rok 2024. Miernik akcji: 🤯🤯🤯🤯

Primetime: USC (7-3, 5-2 Pac-12) Nie. 6 w Oregonie (8-1, 5-1), 22:30, Fox: Być może trojany nadal zostaną rozwiązane po wystrzeleniu Grincha. Powinni być gotowi na atak z Oregonu, który prowadzi kraj pod względem punktacji. Ale znowu USC jest za Ducks, zdobywając 45,5 punktu na mecz. Oczekuję, że oba QB to rozświetlą. Miernik akcji: 🤯🤯🤯

* A jeśli chodzi o pojedynek Wyoming-UNLV… Rebelianci podróżowali pod wodzą Barry’ego Odoma. Bruce Feldman z drużyny The Athletic rozmawiał z trenerem UNLV o przejściu z Mountain West do jednej z najbardziej intrygujących drużyn sezonu.

Akta Feldmana

Mentalność kolejnego gracza napędza UNLV

Od 2000 roku UNLV zanotowało tylko jeden zwycięski sezon, a miało to miejsce dziesięć lat temu. Rebelianci nie wygrali więcej niż osiem meczów w sezonie, odkąd Harvey Hyde poprowadził ich do wyniku 11-2 w 1984 roku, grając w Pacific Coast Athletic Association.

W pierwszym sezonie Odoma UNLV okazało się jedną z najlepszych historii sezonu. Pomimo wszelkiego rodzaju kontuzji, w tym kontuzji początkowego QB na początku roku i dwóch najlepszych zawodników defensywy trzy tygodnie temu, Rebels nie poddawali się.

Pomimo wszelkiego rodzaju kontuzji, w tym kontuzji początkowego QB na początku roku i dwóch najlepszych zawodników defensywy trzy tygodnie temu, Rebels nie poddawali się. Odom znacznie się rozwinął od czasu swojej pierwszej pracy jako główny trener w Mizzou. Powiedział Atletyczny Podczas swoich dni pracy dla Sama Pittmana w Arkansas nauczył się, jak zastosować w praktyce niektóre lekcje, których nauczył się od Kirby’ego Smarta w Gruzji, i naprawdę wspierać kulturę kolejnego gracza.

„Wszyscy uczestnicy naszego programu mają równą reprezentację” – powiedział Odom. „Nie ma znaczenia, czy jesteś graczem pierwszego, czy czwartego zespołu”.

Kiedy Bobby Petrino uciekł zaledwie kilka tygodni po zatrudnieniu Adoma jako koordynatora ofensywy w Texas A&M, w sztabie Odoma pojawiła się kolejna warstwa mentalności „zbuduj następnego”.

Odom obrócił się i Brennan zatrudniła Marion , architekt tego, co nazywa zbrodnią go-go. Rezerwowy QB Rebeliantów, Świeżak Jayden Maiwa zabłysnął Wykonał 65 procent podań przy współczynniku TD-INT na poziomie 10-4, a program, który nie zdobył ponad 40 punktów w trzech meczach z rzędu, zrobił to cztery z rzędu w Nowym Meksyku, zdobywając 56 punktów. .

, architekt tego, co nazywa zbrodnią go-go. Rezerwowy QB Rebeliantów, Wykonał 65 procent podań przy współczynniku TD-INT na poziomie 10-4, a program, który nie zdobył ponad 40 punktów w trzech meczach z rzędu, zrobił to cztery z rzędu w Nowym Meksyku, zdobywając 56 punktów. . To jest znaczące Przestępstwo Marion jest większe niż Petrino w A&M. Chociaż QB Petrino, Max Johnson, był starterem w SEC w LSU, oba OC musiały polegać na rezerwowych QB.

Chociaż QB Petrino, Max Johnson, był starterem w SEC w LSU, oba OC musiały polegać na rezerwowych QB. The Pod względem punktacji Rebelianci zajmują 16. miejsce w kraju Po zajęciu 76. miejsca w 2022 r. W wyścigu zajmują 16. miejsceO 70 miejsc więcej niż w roku ubiegłym. UNLV zajmuje piąte miejsce w kraju pod względem wykroczenia po trzeciej próbie, z ubiegłorocznej 116. pozycji, oraz Nie. w przypadku wykroczenia w czerwonej strefie. 17, Od numeru 59.

Następne dwa tygodnie będą sprawdzianem, jak daleko posunęli się Rebelianci. W piątek zmierzą się z Wyoming, a w przyszły weekend odwiedzą Siły Powietrzne 8-1.

Zdenerwowany zegarek Niepokojące wydarzenia z soboty w tygodniu 10: Indiana (+6,5) 24, Illinois 17. Jednopunktowe zwycięstwo Illinois nad Minnesotą w zeszłym tygodniu nie napawało optymizmem. Tymczasem Hoosiers pokonali Wisconsin 20-14 (Illinois przegrało z Wisconsin czterema punktami), dzięki czemu Badgers stracili pozycję w Big Ten West. Żadna obrona nie jest zbyt dobra, ale nie podoba mi się szybkość Indiany. Zdenerwowany wpis specjalny: 2-8. (Podtrzymajcie nas, Hoosiers!) Stewarta Mandela: BYU 17 (+7,5), stan Iowa 14, 22:15, ESPN Bruce Feldman: Nebraska 23 (+2,5), Maryland 20, Południe, Paw Szybkie zdjęcia Ari Wasserman, David Uben i Stewart Mandel tworzą swoje dzieła Egzaminy w tygodniu 11 Na szczycie tego Aż do sobotniego podcastu. Imprezowa maszyna napędzana koncertami i koncertami: Scott Docterman dzieli się opowieściami o Magicznym Autobusie w Iowa. Raj dla śmieciarzy mieszkał w Iowa City. Stan Floryda Widoczna liczba w jest 1 Rankingi mocy ACCAle oto jak wygląda reszta konferencji. Penn State Autorka Audrey Snyder i Michigan Pisarz Austin Meek przewidział inny wynik sobotniego starcia w Happy Valley.

Rozgrywający Teksasu Quinn Evers Zacznie w sobotę przeciwko TCU po opuszczeniu dwóch ostatnich meczów w związku z rekonwalescencją po kontuzji prawego barku.