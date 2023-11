W ramach federalnego śledztwa w sprawie zbierania funduszy FBI przejęło telefony burmistrza Nowego Jorku Erica Adamsa

CNN

—



Częściowo agenci FBI przejęli telefony komórkowe burmistrza Nowego Jorku Erica Adamsa Śledztwo federalne W piątek CNN osoba zaznajomiona ze sprawą powiedziała podczas zbiórki pieniędzy na kampanię.

Na początku tego tygodnia agenci przejęli telefony i iPoda na podstawie wydanego przez sąd nakazu przeszukania – dodała osoba.

Zajęcie stanowi dramatyczną eskalację śledztwa federalnego w sprawie przepływu zagranicznych pieniędzy na jego kampanię, wniesionego bezpośrednio do burmistrza, Demokraty. Dochodzenie prowadzi FBI i Biuro Prokuratora Amerykańskiego dla Południowego Okręgu Nowego Jorku. Adamsowi nie postawiono jeszcze żadnych zarzutów, ale jest on kolejnym politykiem, którego zbadano pod kątem jego powiązań z zagranicznymi rządami – w jego przypadku z Turcją.

Do zajęcia doszło kilka dni po tym, jak FBI wkroczyło do domu głównego organizatora zbiórki pieniędzy Adamsa w ramach dochodzenia mającego na celu ustalenie, czy kampania burmistrza w 2021 r. nie spiskowała się z firmą budowlaną z Brooklynu w celu skierowania zagranicznych pieniędzy do kasy kampanii.

New York Timesa Po raz pierwszy zgłoszono Zajęto urządzenia elektroniczne Adamsa. Aby uzyskać nakaz przeszukania, prokuratorzy muszą przekonać sędziego, że istnieje prawdopodobna przyczyna, że ​​urządzenia elektroniczne zawierają dowody przestępstwa.

„Jako były członek organów ścigania oczekuję, że wszyscy moi pracownicy będą przestrzegać prawa i w pełni współpracować podczas wszelkiego rodzaju dochodzeń – i dokładnie to zrobię” – Mayer oświadczył w piątek w oświadczeniu dla CNN. „Nie mam nic do ukrycia.”

Biuro prokuratora USA i FBI odmówiły komentarza w tej sprawie.

Prawnik i rzecznik kampanii Adamsa, Boyd Johnson, powiedział CNN, że po tym, jak FBI skontaktowało się z Adamsem po poniedziałkowym wydarzeniu, burmistrz „natychmiast zastosował się do prośby FBI i dostarczył im urządzenia elektroniczne”.

„Kiedy dowiedziałem się o dochodzeniu prowadzonym przez rząd centralny, niedawno odkryto, że dana osoba zachowała się niewłaściwie. W duchu przejrzystości i współpracy takie zachowanie zostało natychmiast zgłoszone śledczym i w ramach środków ostrożności” – powiedział Johnson.

„Burmistrzowi nie postawiono żadnych zarzutów i nadal współpracuje w dochodzeniu” – dodał.

Zgodnie ze swoim harmonogramem Mayer wygłosił w poniedziałek przemówienie w Kimmel Center na Uniwersytecie Nowojorskim. Później agenci FBI podeszli do Adamsa na ulicy i „podeszli do niego” – powiedziały CNN dwa źródła bliskie burmistrzowi.

Według źródeł agenci poprosili go o opuszczenie oddziału ochrony nowojorskiej policji. Następnie wsiedli do miejskiego SUV-a Adamsa i wręczyli mu nakaz zajęcia elektroniki.

Burmistrz zazwyczaj czyta publiczne komentarze na iPadzie i nosi przy sobie dwa telefony. Źródła podają, że wszystkie trzy urządzenia zostały przekazane FBI.

Po FBI Do domu jego głównego zbieracza datków doszło wtargnięcie 2 listopada Adams oświadczył, że natychmiast nakazał przegląd dokumentacji kampanii w celu ustalenia, czy ktoś „postąpił niewłaściwie”.

Źródła podały CNN, że analiza przeprowadzona przez prawników zajmujących się kampanią i ratusza znalazła dowody na niewłaściwe zachowanie „jednej osoby”. Źródła odmówiły komentarza na temat tego, kim była ta osoba i jaką rolę odegrała w kampanii.

Następnie prokuratorzy poinformowali śledczych o swoich ustaleniach.

„Wygląda na to, że wykorzystali te informacje, aby zdobyć nakaz i urządzenia” – podają źródła.

Tej samej nocy, po powrocie do domu, Adams sprawdził inny zestaw elektroniki i urządzeń, a także zwrócił je organom ścigania. Źródła opisały te urządzenia jako „stare telefony”.

Zespoły agentów FBI wykonały 2 listopada „liczne nakazy przeszukania” domów i firm na terenie Nowego Jorku, w tym jeden w domu Briany Suggs, głównej organizatorki zbiórki pieniędzy na kampanię Adamsa, jak poinformowało CNN wiele źródeł organów ścigania.

Funkcjonariusze organów ścigania zaznajomieni z nakazami przeszukania z zeszłego tygodnia powiedzieli CNN, że śledczy szukają dowodów na to, że cudzoziemcy – którym zakazano wpłacania datków – mogą „gromadzić” datki, udając się do społeczności turecko-amerykańskich w Nowym Jorku i przyjmując obywateli amerykańskich pochodzenia tureckiego. Działajcie w roli „dawców słomy”.

Rzekomy program umożliwiałby maskowanie pieniędzy od zagranicznych przedsiębiorstw jako darowizn od obywateli USA, którzy w rzeczywistości nie przekazali pieniędzy.

W środę Adams bronił swojej kampanii przed reporterami.

„Byłbym zszokowany, gdyby ktoś zatrudniony w ramach mojej kampanii zrobił coś niewłaściwego. To by mnie nie tylko zszokowało, ale i zraniłoby” – powiedział Adams.

Burmistrz zachwalał swoje powiązania ze społecznością turecko-amerykańską miasta i zauważył, że podczas niedawnej ceremonii podniesienia flagi na Dolnym Manhattanie odwiedził ten kraj co najmniej sześć lub siedem razy.

Adams jako prezydent dzielnicy Brooklyn Co najmniej dwukrotnie podróżował do Turcji. Ambasada Turcji opłaciła wyjazd w sierpniu 2015 r., podczas którego podpisał umowę o mieście partnerskim z dzielnicą Üsküdar w Stambule.

Ta sama Prokuratura USA we wrześniu Senator Bob Menendez oskarżony, demokrata z New Jersey oskarżony o przyjmowanie łapówek w zamian za pomoc rządowi egipskiemu oraz przestępstwa związane z korupcją. Menendeza Niewinny do zarzutów.

Ta historia została zaktualizowana o dodatkowe aktualizacje.

John Miller z CNN, Paul B. Murphy, Jeff Winter i Mark Morales wnieśli swój wkład w powstanie tego raportu.