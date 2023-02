PlayStation 5 Discord otrzymuje integrację głosową i inne funkcje

Fotografia : Sony

To jest Sony zdeklarowany Obecnie opracowywanych jest mnóstwo nowych funkcji. Funkcje takie jak wsparcie 1440p opublikowanie Drażnili się dla czasami Inne, takie jak możliwość natywnego dołączenia do czatu głosowego Discord, uważają, że powinno to zostać ogłoszone wiele lat wcześniej w cyklu życia konsoli.

Jeśli nie zostaniesz wybrany do wersji beta, nie będziesz pierwszym, który uzyska dostęp do tych funkcji, ale wyglądają one bardzo obiecująco. Możesz wreszcie wykonywać połączenia Discord bezpośrednio z PlayStation 5 i pokazywać grę, w którą grasz, każdemu, z kim rozmawiasz (podobnie jak wersje mobilne i stacjonarne).

PS5 otrzyma także inne ważne funkcje społecznościowe. Wreszcie możesz poprosić o udostępnianie ekranu bezpośrednio z profili znajomych, dołączyć do sesji gier poprzez „imprezowe” czaty i zobaczyć, jakie gry mają Twoi znajomi na swoich kontach. Jeśli jesteś wybredny co do tego, kto może dołączyć do twoich gier (tak jak ja), nie martw się: Sony daje właścicielom PS5 możliwość dyktowania, kto może, a kto nie może dołączyć do twoich gier.

Te dodatki są ogromnymi dobrodziejstwami dla ekosystemu dla wielu graczy, który Sony stara się zbudować od tamtej pory. Kupiłem Bungie’go za 3,6 miliarda dolarów. I zgodnie z Wezwanie finansowe Od zeszłego roku tryb wieloosobowy jest największym powodem, dla którego użytkownicy PlayStation Plus płacą co miesiąc za korzystanie z usługi subskrypcji gier Sony.

Nawet jeśli nie przepadasz za trybem wieloosobowym, Sony oferuje funkcje, które przypadną do gustu wszystkim właścicielom PlayStation. Jestem bardzo podekscytowany możliwością używania poleceń głosowych do nagrywania wideo. Nie będziesz majstrować przy szczegółach ręcznie; Możesz tworzyć ustawienia wstępne określające, jak długo ma trwać przeciętny klip.

Jeśli niedawno dokonałeś aktualizacji do konsoli obecnej generacji, możesz pamiętać, że transfery zapisanych gier były głównym problemem. Obecnie jedynym sposobem na przeniesienie zapisu z PlayStation 4 na nową konsolę jest skorzystanie z magazynu w chmurze. Abonenci PlayStation Plus docelowo będą mogli automatycznie przesyłać zapisane dane. Nawet jeśli nie płacisz za usługę subskrypcji gier Sony, wkrótce będziesz mógł przesyłać dane między poszczególnymi PS5. Wiesz, teraz mówi się, że jest to możliwe dla przeciętnego człowieka Chroń więcej niż jedną konsolę.

G/O Media może otrzymać prowizję

Jeśli masz szczęście otrzymać e-mail rejestracyjny do wersji beta, możesz wyświetlić podgląd tych funkcji, zanim ktokolwiek inny. Sprawdź więc dokładnie swoją skrzynkę odbiorczą.