Plotki o MLB: Yankees zakończyli wymianę z Juanem Soto, najnowsze wiadomości o Shohei Ohtani, więcej z zimowych spotkań

W tym tygodniu w Nashville trwają coroczne zimowe spotkania ligi MLB, a w środę byliśmy świadkami pierwszej hitowej transakcji poza sezonem: Juan Soto przeniósł się do New York Yankees. Yankees atakowali oblężonego zapolowego przez cały okres poza sezonem i w środę ostatecznie sfinalizowali transakcję z Padres. Ponieważ w zarządzie nie ma najlepszego kandydata do handlu, najlepszy wolny agent (i najbardziej utalentowany zawodnik) baseballu, Shohei Ohtani, pozostaje bez kontraktu.

Zaczynają pojawiać się poważniejsi pretendenci do tytułu MVP ligi amerykańskiej. Według doniesień Dodgers, Blue Jays i Giants spotkali się z Ohtanim w ostatnich dniach, a obecni Aniołowie wciąż zastanawiają się, czy ponownie podpisać z nim kontrakt. Zimowe spotkania – przynajmniej do czasu handlu w Soto – przebiegały niezwykle wolno, ponieważ zespoły, agenci i gracze czekają na decyzję Ohtaniego, która podobno może nadejść pod koniec tygodnia. Po podpisaniu kontraktu z Ohtanim rynek wolnych agentów mógłby naprawdę się otworzyć, szczególnie dla japońskiej franczyzy Yoshinobu Yamamoto. Mówi się, że w Yamamoto pracuje także wiele zespołów Ohtaniego, który może pozyskać kontrakt w wysokości 250–300 milionów dolarów.

CBS Sports oferuje na żywo aktualizacje najnowszych plotek, transferów i transakcji podczas zimowych spotkań w tym tygodniu.