Putin i MbS Arabii Saudyjskiej wzywają wszystkie państwa OPEC+ do przyłączenia się do cięć ropy

[1/2] Prezydent Rosji Władimir Putin i saudyjski książę koronny Mohammed bin Salman spacerują podczas spotkania w Riyadzie w Arabii Saudyjskiej, 6 grudnia 2023 r. Sputnik/Aleksiej Nikolski/Kreml via REUTERS/Zdjęcie pliku Uzyskaj prawa licencyjne

Putin rozmawiał o OPEC+ z MbS

Putin omówił sytuację na Bliskim Wschodzie

MOSKWA, 7 grudnia (Reuters) – Prezydent Rosji Władimir Putin i saudyjski książę koronny Mohammed bin Salman wezwali w czwartek wszystkie kraje członkowskie OPEC+ do przyłączenia się do porozumienia w sprawie ograniczenia wydobycia ropy, twierdząc, że leży to w interesie producentów i szerzej rozumianej gospodarki światowej.

W środę Putin odbył w Riyadzie pośpiesznie zorganizowane spotkanie z saudyjskim księciem koronnym, po tym jak Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i sojusznicy pod przewodnictwem Rosji zobowiązali się do dalszego ograniczenia produkcji.

Kilka godzin po bezpośrednich rozmowach Putina z saudyjskim księciem koronnym, znanym jako MbS, Kreml wydał wspólne oświadczenie szczegółowo opisujące szeroki zakres rozmów na temat ropy, OPEC+, wojen w Gazie i na Ukrainie oraz irańskiego programu nuklearnego.

„W sektorze energetycznym docenili ścisłą współpracę obu stron i udane wysiłki krajów OPEC+ na rzecz poprawy stabilności światowych rynków ropy” – stwierdzono w oświadczeniu Kremla.

Arabia Saudyjska i Rosja są największymi eksporterami ropy na świecie.

„Podkreślili znaczenie kontynuowania tej współpracy i potrzebę przyłączenia się wszystkich uczestniczących krajów do porozumienia OPEC+ w celu ochrony interesów producentów i konsumentów oraz wspierania wzrostu gospodarki światowej” – czytamy w oświadczeniu. Dodano w języku rosyjskim.

W wersji rosyjskiej użyto słowa „przyłączyć”, natomiast w angielskim tłumaczeniu oświadczenia wydanego przez Kreml w odniesieniu do porozumienia OPEC+ użyto słowa „kontrola”.

Ograniczenia obejmują łącznie 2,2 mln baryłek dziennie od ośmiu producentów, podał OPEC w oświadczeniu po zeszłotygodniowym spotkaniu. Jednak nie wszyscy członkowie OPEC+ zgodzili się na przedłużenie lub pogłębienie dobrowolnych cięć ropy.

Po spotkaniu OPEC+ Arabia Saudyjska zgodziła się przedłużyć dobrowolne cięcia w produkcji ropy naftowej o 1 milion baryłek dziennie (bpd) na pierwszy kwartał, podczas gdy Rosja oświadczyła, że ​​ograniczy eksport ropy o 300 000 baryłek dziennie i obniży eksport paliw o 200 000 baryłek dziennie. Styczeń marzec.

OPEC został założony w 1960 roku przez Irak, Iran, Kuwejt, Arabię ​​Saudyjską i Wenezuelę i powiększył się do 13 członków. W 2016 roku OPEC podpisał porozumienie z 10 producentami ropy, w tym z Rosją, tworząc OPEC+.

Rosja i Arabia Saudyjska skoordynowały cięcia dostaw – w ramach OPEC+ i umów pobocznych – aby wesprzeć ceny ropy w ostatnich latach.

Zgłoszone przez Reuters; Montaż przez Aleksandra Smitha

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.