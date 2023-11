Po starannie zaplanowanym szczycie Biden nazwał Xi dyktatorem

Jeff Mason jest korespondentem Reutersa w Białym Domu. Opisywał prezydenturę Baracka Obamy, Donalda Trumpa i Joe Bidena, a także kampanie prezydenckie Bidena, Trumpa, Obamy, Hillary Clinton i Johna McCaina. W latach 2016–2017 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu, czołowym dziennikarzom opowiadającym się za wolnością prasy w początkach administracji Trumpa. Praca jego i WHCA została doceniona nagrodą „Freedom of Speech Award” przyznawaną przez Deutsche Welle. Jeff zadawał konkretne pytania przywódcom krajowym i zagranicznym, w tym prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi i Kim Dzong Unowi z Korei Północnej. Jest zdobywcą nagrody WHCA „Best in Presidential News Coverage under Deadline Pressure” i współwłaścicielem nagrody „Breaking News” przyznawanej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Biznesowych. Zanim został oddelegowany, Jeff rozpoczął karierę we Frankfurcie w Niemczech. Bruksela w Belgii, gdzie pisze o Unii Europejskiej. Jeff regularnie występuje w telewizji i radiu oraz wykłada dziennikarstwo polityczne na Uniwersytecie Georgetown. Jest absolwentem Middle School of Journalism na Northwestern University i byłym stypendystą Fulbrighta.