Po zwycięstwie Beltoli na Alasce wybuchła debata na temat głosowania rankingowego

ANCHORAGE — Demokratka Mary Beltola Tworzyć historię W tym tygodniu pierwsza kobieta z Alaski została wybrana do jedynej siedziby swojego stanu w Izbie Stanów Zjednoczonych. Stał się także pierwszą osobą, która wygrała wybory w nowym systemie głosowania rankingowego na Alasce — nowym procesie, w którym wyborcy oceniają kandydatów według preferencji. Praktyka ta spotkała się z ostrą krytyką ze strony niektórych konserwatystów po specjalnym zwycięstwie wyborczym Beltoli nad byłą republikańską gubernator Sarah Palin, podczas gdy konserwatyści chwalili ją za nagradzanie mniej polaryzujących kandydatów i bardziej pozytywnych kampanii.

Jednym z najgłośniejszych krytyków był Palin. W czwartek wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że wyniki rankingowe w tym tygodniu „nie były wolą ludu” i wezwał innego finalistę niedawno zakończonych wyborów specjalnych, republikanina Nicka Begicha III, do zakończenia kampanii przed listopadowym generałem. wybór. Kandydaci wrócą na okres dwóch lat. Palin wezwał rząd do dostarczenia większej ilości informacji o odrzuconych kartach do głosowania.

Begich wydał w środę własne oświadczenie, przedstawiając Beltolę jako pozbawionego kontaktu z większością Alaskan i niewybieralnego w nowym systemie Paula. Powiedział, że w listopadzie wyniki sondażu jasno pokazały, że „głos na Sarę Palin był w rzeczywistości głosem na Mary Beltola”.

Specjalne wybory na Alasce są jednym z najbardziej głośnych testów głosowania rankingowego, ponieważ zostały wykorzystane w wyścigu burmistrzów Nowego Jorku w zeszłym roku i wcześniej w Maine. Poprawka do konstytucji, aby przyjąć nowy system głosowania podobny do tego na Alasce, jest przedmiotem głosowania w stanie Nevada w listopadzie.

Eksperci ostrzegali przed wyciąganiem wielkich wniosków ze zwycięstwa Beltoli, twierdząc, że efekty nowego systemu na Alasce staną się jasne dopiero po rozegraniu i rozstrzygnięciu kolejnych wyścigów. Stanie się to w listopadzie, kiedy Alaskan ustawią kandydatów w dziesiątkach stanowych kampanii ustawodawczych, w tym w Senacie Republikańskim. Reelekcja Lisy Murkowski i kolejny wyścig kongresowy z Palin, Beltola, Begich i czwartym finalistą.

„Kiedy jest to całkowicie nieprzewidywalne, wszyscy spieszą się, aby podjąć decyzję, kto na tym skorzysta” – powiedział Jack Sandusi, profesor polityki na Uniwersytecie Drexel, który studiował głosowanie rankingowe. „Ludzie rzeczywiście widzą to, co chcą zobaczyć w tych wynikach”.

Nowy system selekcji kandydatów na Alasce zaczyna się od bezpartyjnych prawyborów, w których czterech najlepszych finalistów awansuje do wyborów powszechnych, a wyborcy wybierają tylko jednego. Ale w wyborach powszechnych wyborcy oceniają swoje preferencje w głosowaniu. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska większości głosów pierwszego wyboru, najsłabiej wypadający kandydat zostaje wyeliminowany, a jego głosy rezerwowe są przesunięte pomiędzy pozostałych kandydatów. Proces trwa do momentu wyłonienia zwycięzcy.

Beltola prowadził po zliczeniu głosów pierwszego wyboru w wyborach specjalnych. Palin zajęła drugie miejsce, ale nie wyprzedziła Beltoli, nawet po uwzględnieniu dodatkowych wyborów Begicha, który zajął trzecie miejsce. (Czwarty finalista zakończył swoją kampanię przed wyborami, pozostawiając tylko trzech w głosowaniu).

Połowa wyborców pierwszego wyboru Begicha uplasowała się na drugim miejscu po Palin. Ale prawie 30 procent wybrało Beltolę jako drugi wybór.

Wyczerpane 11 222 głosów Begicha było ponad dwukrotnością ostatecznej przewagi Beltoli nad Palin.



Palin nadal krytykowała system przez całą swoją kampanię, nazywając głosowanie rankingowe niewiarygodnym, „kukułką” i „lewicową” w różnych wypowiedziach i postach w mediach społecznościowych.

Sen. Tom Cotton (R-Ark.) brzmiał podobnie na Twitterze, powiedzieć Środa nazwała organizację „oszustwem mającym na celu sfałszowanie wyborów”.

„60% wyborców na Alasce głosowało na Republikanów, ale dzięki zawiłemu procesowi i sfałszowaniu głosów – które pozbawiają wyborców prawa wyborczego – Demokrata „wygrał” On napisał.

Ale inni obserwatorzy twierdzili, że wynik mniej mówi o systemie głosowania rankingowego, a więcej o zawodnikach.

„Problemem republikanów na Alasce nie jest głosowanie rankingowe, lecz ich kandydaci. Wymaganie od kandydata uzyskania ponad 50% głosów, aby zostać wybranym, nie jest oszustwem; to rozsądne. napisał Były kongresman Michigan Justin Amash, niegdyś republikanin, na Twitterze.

Beltola w wywiadzie dla The Washington Post przypisywał swoje zwycięstwo nie nowemu systemowi wyborczemu na Alasce, ale swojemu przekazowi, że będzie działał ponad podziałami partyjnymi. „Myślę, że pokazuje to również, że mieszkańcy Alaski są bardzo zmęczeni walką i osobistymi atakami” – powiedział.

Eksperci twierdzą, że odsetek zwolenników Begicha, którzy przeszli na Palin, częściowo odzwierciedla sondaże pokazujące jej wysokie negatywne oceny wśród wyborców na Alasce. Chociaż kampania republikańska wzywała Republikanów do „uznania się na czerwono” i zaznaczenia swoich głosów zarówno na Palin, jak i Begich, niektórzy obserwatorzy twierdzą, że powtarzające się ataki tych dwóch kandydatów na siebie nawzajem mogły sprawić, że ich najzagorzalsi zwolennicy będą mniej skłonni wybrać drugiego kandydata jako drugiego.

„Republikanie, którzy głosowali na Nicka, postanowili nie posuwać się za daleko i przekazali wybory Beltoli” – powiedziała Sarah Erkman Ward, konsultantka polityczna Anchorage GOP, zatrudniona do edukowania konserwatystów na temat nowego systemu. „To powinno być dzwonkiem alarmowym dla republikańskich wyborców, aby przemyśleli swoją strategię”.

Osoby wspierające wybór rankingu powiedziały, że nie mogą się doczekać listopadowych wyborów na Alasce, kiedy wyborcy i kandydaci dostaną drugą szansę na skorzystanie z nowego systemu — oraz kilka lekcji z tego, co wydarzyło się w specjalnym wyścigu kongresowym.

„Mogą dokonywać bardzo różnych wyborów” – powiedział Rob Ritchie, prezes grupy FairVote zajmującej się wybieraniem rankingów. Powiedział, że Republikanie muszą zdecydować, jak bardzo chcą tego miejsca.

Wyborcy Alaski zatwierdzili nowy stanowy system wyborczy w inicjatywie głosowania w 2020 r., która przeszła zaledwie 1% — mniej niż 4000 głosów.

Miał duże wsparcie finansowe od firm powiązanych z Kathryn i Jamesem Murdochami, synem tytana mediów Ruperta Murdocha, oraz pochodzącego z Houston inwestora-miliardera Johna Arnolda.

Inni zwolennicy i aktywiści zaangażowani w kampanię wyborczą mają powiązania z Murkowskim, który w sierpniowych prawyborach w nowym bezpartyjnym systemie wygrał z popieranym przez Trumpa pretendentem – i został ponownie wybrany w 2010 roku po przegranej prawyborach GOP. Ogólnopolska kampania wpisów wyborczych. Jednak zwolennicy systemu na Alasce twierdzą, że ich wizja jest szersza niż pojedyncze wybory i ma na celu zmniejszenie polaryzacji w legislaturze stanowej.

W wywiadach z okazji Dnia Wyborów wyborcy Alaski zostali podzieleni w nowy sposób. Wielu konserwatystów stwierdziło, że było to mylące i rozczarowujące, i chciało powrócić do starych partyjnych prawyborów na Alasce i pluralistycznego systemu głosowania w wyborach powszechnych.

„Dlaczego mielibyśmy zmieniać coś, co nie jest zepsute?” 23-letni Chris Chandler, pracownik unii kredytowej w Anchorage, powiedział, że na pierwszym miejscu znalazł Ballina, a na drugim Begicha. „To dla nich kolejny sposób na wprowadzenie kolejnego Demokraty”.

Ale inni wyborcy wezwali do cierpliwości. Dan Paulson, obrońca publiczny, który pokonał Beltolę, powiedział, że mieszkańcy Alaski potrzebują czasu, aby przystosować się do systemu.