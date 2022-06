Pociąg Amtrak wykolei się w Missouri: wielu zabitych i co najmniej 50 rannych

kpr. Justin Dunn, rzecznik Missouri State Highway Patrol Troop B, powiedział dziennikarzom, że dwóch zabitych było w pociągu, a pociąg zderzył się z trzecią wywrotką.

Władze poinformowały, że tragedia miała miejsce na niekontrolowanym skrzyżowaniu z szutrową drogą przecinającą linię kolejową w południowo-zachodniej części miasta – bez świateł ostrzegawczych i bramek ruchu.

CT (1:42 pm ET) O 12:42 Amtrak poinformował, że pociąg zderzył się z wywrotką na publicznym skrzyżowaniu w pobliżu miasta Mendon.

Osiem samochodów i dwa silniki opuściły tor „po zderzeniu z ciężarówką, która blokowała przejazd publiczny w pobliżu Mendon w stanie Missouri” – poinformowali przedstawiciele firmy w zaktualizowanym oświadczeniu. Ton powiedział dziennikarzom, że siedem samochodów zostało wykolejonych.

Amtrak powiedział wcześniej, że pociąg miał na pokładzie około 243 pasażerów i 12 członków załogi.

Szkoła została przekształcona w centrum testowe dla ofiar z drobnymi obrażeniami, powiedzieli urzędnicy.

Wszystko było w zwolnionym tempie, powiedzieli pasażerowie

Robert Nightingale, który podróżował wagonem sypialnym, powiedział, że zasnął, kiedy coś usłyszał.

„To wszystko wydarzyło się jak w zwolnionym tempie. Zaczęło grać, zaczęło grać, a potem zaczęło migać, a potem nagle – cały ten kurz wpadł przez moje okno” – powiedział Nightingale z Davos w Nowym Meksyku. Powiedział CNN.

Powiedział, że pociąg upadł na bok, gdzie było jego pudło.

Nie ranny Nightingale nie mógł sam przejść przez brudne okno, więc chwycił plecak i wspiął się na korytarz. Następnie udał się do sąsiedniego pokoju, gdzie znalazł sposób, aby wyjść i dostać się na bok pociągu.

Powiedział, że on i inni pomogli innym dostać się na ziemię przed pociągiem. To powiedziawszy, wygląda na to, że w ciężarówce są duże kamienie.

„To uderzyło w coś dużego… każdy samochód musiał wyjechać” – powiedział.

Harcerze pomagają rannym

Scott Armstrong, dyrektor krajowych mediów Boy Scouts of America, powiedział CNN w poniedziałek, że dwaj żołnierze z Appleton w stanie Wisconsin weszli do pociągu Amtrak, aby pomóc rannym.

Armstrong powiedział, że zwiadowcy w pociągu mieli od 14 do 17 lat i żaden z nich nie został ranny. Z żołnierzami było ośmiu dorosłych.

Armstrong powiedział, że dwaj żołnierze, którzy przebywali na ranczu Philmont Scout Ranch w Nowym Meksyku, wracają.

Druga straszna kolizja za 2 dni

Menton znajduje się 100 mil na północny wschód od Kansas City. Pociąg jechał z Los Angeles do Chicago.

Ci, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy z informacjami o pociągu, mogą zadzwonić pod numer 1-800-USA-RAIL lub wysłać SMS-a, powiedział Amtrak.

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu wysłała 14-osobowy zespół na miejsce katastrofy Firma powiedziała w tweecie