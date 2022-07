Podatek od Trumpa: amerykański sąd apelacyjny podtrzymuje ujawnienie dokumentacji finansowej House

Zostaw komentarz do tej historii Komentarz

Federalny panel sądu apelacyjnego orzekł w piątek, że prawodawcy Izby Reprezentantów mogą zobaczyć dokumentację księgową byłego prezydenta Donalda Trumpa, ale zawęził zakres dokumentów, które Trump musi przekazać w długotrwałej batalii prawnej o przestrzeganie przez prezydenta przepisów dotyczących etyki i ujawniania informacji. Walka jeszcze się nie skończyła — każda ze stron może odwołać się od decyzji złożonej z trzech sędziów do pełnego sądu apelacyjnego Stanów Zjednoczonych, albo do DC Circuit, albo do Sądu Najwyższego. Decyzja ta oznaczała jednak częściowe zwycięstwo każdej ze stron w sprawie wezwania do sądu w 2019 r., które Komisja Nadzoru Izby wydała firmie księgowej Trumpa Mazars USA.

„Utrzymujemy prawo komisji do wezwania do wezwania do wezwania do wezwania pewnych dokumentów finansowych prezydenta Trumpa dla wymienionych celów legislacyjnych komisji” – napisał główny sędzia okręgowy Sri Srinivasan. „Ale nie możemy utrzymać zakresu wezwania komitetu”.

W lipcu 2020 r. panel rozpatrzył sprawę, którą Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zwrócił do sądów niższej instancji.

A Złożony, dopracowany 67-stronicowy komentarzSrinivasan wyjaśnił, w jaki sposób zastosować dyrektywę Sądu Najwyższego, aby „wytoczyć wezwanie do sądu szerzej niż jest to rozsądnie konieczne do poparcia intencji legislacyjnych Kongresu”. Sprawa obejmuje bezprecedensową walkę o to, jak daleko Kongres może się posunąć w śledztwie w sprawie rzekomych skandali ze strony szefa rządu i jaką ochronę zachowują byli prezydenci przed śledztwami ustawodawców po opuszczeniu urzędu na mocy konstytucyjnej klauzuli uprawnień.

Trump, który przegrał reelekcję w 2020 r. i przygotowuje kolejną kandydaturę do Białego Domu w 2024 r., jest pierwszym od dziesięcioleci kandydatem dużej partii, który odmówił ujawnienia swoich zeznań podatkowych. Krytykuj otwarcie Urząd Skarbowy, który go skontroluje. Trump odmówił zwolnienie Trzymał swoje udziały w biznesie, a podczas sprawowania urzędu nadzorował rządową agencję leasingową swojego flagowego hotelu Washington, mimo że zarabiał miliony na obu swoich biznesach. Rząd centralny I obce mocarstwa.

W odpowiedzi Demokraci w Kongresie podjęli kilka prób zbadania jego finansów, czyli Trumpa Zjarany. Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów zażądała od Mazars szeregu informacji na temat Trumpa i jego przedsięwzięć biznesowych obejmujących okres ośmiu lat od 2011 do 2018 roku, twierdząc, że jego prezydentura ujawniła słabości w nadzorze. Komisja stwierdziła, że ​​poszukiwała dokumentów potwierdzających zeznania Trumpa, że ​​były prawnik Trumpa, Michael Cohen, sztucznie zawyżał i obniżał wartość swoich aktywów dla osobistych korzyści.

Trump złożył pozew w maju 2019 r., aby zablokować wydanie, argumentując, że ma absolutny immunitet przed śledztwami Kongresu i że demokraci w Izbie Demokratycznej chcą ujawnić jego dane tylko dla korzyści politycznych.

W innej sprawie, która wciąż czeka na apelację, Trump również sprzeciwił się prośbie House Ways and Means Committee, aby zobaczyć sześć lat jego federalnych rejestrów podatkowych. Po odejściu Trumpa Departament Skarbu prezydenta Bidena zgodził się na ujawnienie akt, a sędzia federalny wyznaczony przez Trumpa Uzgodniono w grudniu ubiegłego roku. Trump nadal walczy o wolność jako prywatny obywatel.

W piątkowym orzeczeniu sędziowie Srinivasan i sędzia Sądu Apelacyjnego USA Judith W. Rogers – To pytanie pojawiło się podczas wystąpień ustnych pod koniec zeszłego roku Jak argumentował prawnik Trumpa Cameron Norris, zmuszenie byłego prezydenta do podzielenia się swoimi informacjami finansowymi po odejściu z urzędu może mieć „mrożący wpływ” na wszystkich przyszłych dowódców.

W tym samym czasie Ketanji Brown Jackson, trzeci sędzia, który wysłuchał argumentów, ale został wyniesiony do Sądu Najwyższego i nie brał udziału w opinii, wyraził zaniepokojenie wykroczeniem długotrwałej ochrony dla prezydentów po ich powrocie do życia prywatnego. , podważając autorytet Kongresu.

Ostatecznie Srinivasan poprowadził mediację, analizując trzy rodzaje informacji, o które prosiła grupa — dokumenty związane z biznesową i osobistą dokumentacją finansową Trumpa z Mazars; Zapisy związane z federalną dzierżawą Trumpa Niedawno sprzedał Trump International Hotel w starym budynku poczty w centrum Waszyngtonu; oraz zapisy dotyczące przepisów związanych z sekcją Konstytucji dotyczącą „zarobków zagranicznych”, która zabrania prezydentom otrzymywania prezentów z zagranicy.

Sąd stwierdził, że prawodawcy mogli uzyskać zapisy Mazars, dokumenty potwierdzające i listy zaręczynowe z lat 2014-2018, ale tylko wtedy, gdy „podają, odwołują się lub omawiają nieujawnione, fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje” na temat zgłoszonych przez Trumpa aktywów, zobowiązań lub dochodów, a także jeśli informacje są niekompletne, niedokładne lub „w inny sposób niezadowalające. Nie” oraz wszelkie powiązane komunikaty.

Sąd utrzymał w mocy wezwanie do sądu dotyczące dokumentów związanych z federalną dzierżawą hotelu Trumpa od czasu jego wyboru w listopadzie 2016 do 2018 roku, ale nie firmy, która dzierżawiła dzierżawę, Trump Old Post Office LLC. Wreszcie sąd apelacyjny zgodził się, że może uzyskać wszystkie dokumenty z 2017 i 2018 roku dotyczące stosunków finansowych lub transakcji między Trumpem lub Trump Organization a „dowolnym obcym stanem lub agencją rządową zagraniczną, Stanami Zjednoczonymi, dowolną agencją federalną, dowolnym stanem lub jakimkolwiek innym agencja rządowa lub osoba fizyczna Urzędnik państwowy.

Według sądu komisja zebrała „obszerne dowody podejrzeń o wprowadzenie w błąd i zaniechania” w wymaganych przez Trumpa formularzach ujawnień oraz przedstawiła „szczegółowe i merytoryczne” wyjaśnienia dotyczące jego ujawnień finansowych, kontraktów rządowych i przyjmowania zagranicznych prezentów jako prezydenta. Zmiany w prawie federalnym chroniłyby policyjne konflikty interesów między podatnikami a urzędnikami politycznymi.

„Jeśli ilość dowodów przedstawionych przez panel jest niewystarczająca, aby uzyskać krótki podzbiór informacji byłego prezydenta, wątpimy, aby jakikolwiek Kongres mógł uzyskać dokumenty prezydenta”, napisali sędziowie, dodając, że „wymaganie ujawnień mających na celu uniemożliwienie prezydentom angażowanie się w samodzielność i inne konflikty interesów jest uzasadnionym celem legislacyjnym.” „

„Były prezydent Donald Trump wykazał bezprecedensowe lekceważenie federalnej etyki i przejrzystości finansowej” – powiedziała przewodnicząca Komisji Nadzoru Domowego Carolyn B. Maloney (D.Y.) powiedział w pisemnym oświadczeniu. „To rozczarowujące, że sąd zawęził nakaz sądowy w niektórych punktach”, powiedział, dodając: „Podtrzymał kluczowe części wezwania do sądu, potwierdził nasze uprawnienia do uzyskania dokumentów od Mazara i odrzucił błędne argumenty byłego prezydenta Trumpa, że ​​Kongres nie może zbadać jego finansów. złe prowadzenie się.”

Prawnicy Trumpa z kancelarii Consovoy McCarthy nie odpowiedzieli od razu na prośbę o komentarz w piątek.

Piątkowe orzeczenie uchyliło podobną decyzję sędziego procesowego z sierpnia 2021 roku. Sędzia okręgowy USA Amit P. Mehta, ograniczone dokumenty, które ustawodawcy mogą uzyskać, obejmują jego osobiste dane finansowe z 2017 i 2018 roku, kiedy Trump był prezydentem, oraz dokumentację związaną z zasadami najmu i wynagradzania jego hoteli w Waszyngtonie.

Sędzia Główny John G. Sądy działały po tym, jak Roberts Jr. w lipcu 2020 r. podtrzymał uprawnienia Kongresu do wydawania wezwań do osobistych akt finansowych prezydenta, ale On rządził Opinia 7 do 2 orzekła, że ​​wezwania do sądu w Kongresie dotyczące informacji prezydenckich „nie powinny być szersze, niż jest to rozsądnie konieczne” i wysłały pytanie do sądów niższej instancji w celu opracowania standardu.

Sprawa nie została rozwiązana przed zakończeniem kadencji Kongresu w styczniu 2020 r., ale nowo wybrana Izba, wciąż pod kontrolą Demokratów, ponowiła swój wniosek w lutym 2021 r.