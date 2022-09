Powódź w Kalifornii z powodu huraganu K, prognoza niebezpiecznych fal

Pozostałości po huraganie K wciąż dzielą dzień od przyniesienia znacznych opadów w suchych częściach południowej Kalifornii i południowo-zachodniej Arizony – ale opady mogą okazać się dobre. Prognozy mówią, że gwałtowne powodzie są możliwe na tym obszarze od piątku do niedzieli. W górach południowej Kalifornii pada nawet 5 cali deszczu, co jest wyjątkową ilością.

„Prognozy na znaczne opady w całym regionie są wysokie” – powiedział National Weather Service powiedział w dyskusji online w czwartek.

Resztki burzy mogą sprowadzić silne wiatry i niebezpieczne warunki do surfowania na obszarach przybrzeżnych południowej Kalifornii.

Oczekuje się, że huragan kategorii 1 z utrzymującymi się wiatrami o prędkości 85 mil na godzinę, K, wyląduje na zachodnio-środkowym wybrzeżu Baja California w Meksyku w czwartek wieczorem. Oczekuje się, że burza osłabnie do burzy tropikalnej w piątek.

Oskarżony Co najmniej trzy zgony w Baja CaliforniaK nadal jest głównym producentem deszczu.

Oczekuje się, że burza spadnie od 6 do 10 cali deszczu na większą część półwyspu, z lokalnymi ilościami do 15 cali. Oczekuje się, że w pobliżu wybrzeża K wywoła duże fale i niebezpieczne prądy rozrywające, niszczącą falę sztormową lub podnoszenie się wód oceanicznych nad normalnie suchym lądem.

Ostrzeżenia o burzach tropikalnych pojawiły się wzdłuż wybrzeża Baja California, nawet po jego wschodniej stronie, położonej w Zatoce Kalifornijskiej. To dlatego, że K jest wielkim huraganem; Wiatry o sile burzy tropikalnej (39 plus mph) rozciągają się na 230 mil od centrum, podczas gdy wiatry o sile huraganu (74 plus mph) rozciągają się 35 mil od centrum.

Skutki dla amerykańskiego Południowego Zachodu

W miarę zbliżania się do wyschniętej kości południowej Kalifornii, oczekuje się, że K będzie dalej słabnąć i meandrować u wybrzeży Meksyku. Jednak wiatry z południowego zachodu wciągną wilgoć z Kay do regionu, przynosząc najpierw zachmurzenie. Przedłużająca się, rekordowa fala upałów.

Pozostałości burzy przyniosą niezwykłą wilgoć, która pomoże złagodzić warunki suszy w całej południowej Kalifornii. Istnieją już burze związane z Kay Hałas zaczął się w pobliżu Riverside w Kalifornii. Przynosi odosobniony ulewny deszcz i błyskawice.

Chociaż potrzebny jest deszcz, National Weather Service ostrzega, że ​​przybycie Kay nie będzie bez niebezpieczeństw.

„Pomimo tych pozytywów, opadanie zbyt dużej ilości deszczu od razu nie jest dobrą rzeczą, co jest charakterystyczne bardziej w przypadku powolnych burz tropikalnych” – napisał serwis meteorologiczny.

Przewiduje się, że opady, miara wilgotności atmosferycznej, przekroczą 2 cale w niektórych częściach południowej Kalifornii pod koniec piątku. To pięć odchyleń standardowych poniżej normy dla regionu o tej porze roku, co oznacza, że ​​jest to niezwykle rzadkie.

Gwałtowne powodzie są prawdopodobne w wąskich kanionach szczelinowych na obszarach zurbanizowanych, takich jak San Diego, Palm Springs w Kalifornii i Yuma w Arizonie, gdzie pożary usuwają roślinność i spływają szybciej niż woda może wchłonąć. na ziemi.

Obserwacja powodzi Wzrost nastąpił od środkowej południowej Kalifornii do zachodniej Arizony, a serwis meteorologiczny umieścił dużą część południowej Kalifornii i coraz większą część południowo-zachodniej Arizony w strefie lekkiego do umiarkowanego zagrożenia powodzią od piątku do soboty rano.

W strefie objętej strażą przeciwpowodziową możliwy jest deszcz ponad 2 cale, na wschodnich zboczach gór 4-5 cali, przy wschodnich wiatrach intensyfikujących opady.

Szansa na deszcz z wilgoci Tropical Cyclone Kay została zaktualizowana do niedzieli. Największe prawdopodobieństwo ulewnych deszczy i gwałtownych powodzi spodziewane jest na wschodnich zboczach gór i przyległych obszarach pustynnych w piątkowe popołudnie iw nocy. #Cawks pic.twitter.com/JzaWihbf2k — NWS San Diego (@NWSsanDiego) 8 września 2022

W San Diego spodziewany jest deszcz o cal lub mniej, głównie od piątku do soboty rano. Ale przebywanie na plaży niesie ze sobą wyjątkowe niebezpieczeństwo. Służba Pogodowa wydała ostrzeżenie o niebezpiecznych prądach i falach o długości od 3 do 6 stóp, z możliwymi porywami do 40 mil na godzinę.

W Los Angeles serwis pogodowy przewiduje od 0,25 do 0,75 cala deszczu, a od 1 do 2 cali w górach na wschód od niego, głównie od piątku wieczorem do soboty.

Niektóre pożyteczne deszcze mogą dotrzeć aż na północ, aż do południowej doliny San Joaquin, zanim opady stopniowo zmniejszą się w niedzielę.

Chociaż K nie zbliża się do lądowania w Kalifornii, nadal będzie przynosić silne wiatry w piątek, które mogą zwiększyć lokalne zagrożenie pożarowe. Wiatry mogą przekraczać 70 mil na godzinę w górach Laguna na wschód od San Diego, co może pomóc w podsycaniu wszelkich płomieni.

Burze mogą przynieść niebezpieczne błyskawice z chmury do ziemi, które mogą wywołać pożary w regionie — chociaż deszcz z Cay pomoże ugasić niektóre z nich.

K nie jest pierwszym systemem tropikalnym, który dotknął Kalifornię, ale takie zdarzenia są niezwykle rzadkie w tym stanie. Zwykle powstają z pozostałości tropikalnych burz i huraganów, a nie z bezpośredniego uderzenia, takiego jak Kay.

Żaden nazwany system nie wylądował w Kalifornii, mimo nienazwanej burzy w 1939 r. przekroczył brzeg Wokół Long Beach przynieś tropikalne warunki burzowe.