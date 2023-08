Pożary Maui: Liczba ofiar śmiertelnych sięga 93, urzędnicy twierdzą, że dopiero zaczynają się próby oszacowania strat

LAHAINA, Hawaje (AP) — Liczba ofiar śmiertelnych jako Pożary niszczą historyczne Maui Gdy liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 93, urzędnicy ostrzegli, że wysiłki mające na celu znalezienie i identyfikację zmarłych są wciąż na wczesnym etapie. Pożary są już najgorszymi pożarami w Stanach Zjednoczonych od ponad wieku.

Zespoły z psami tropiącymi zwłoki objęły zaledwie 3% obszaru poszukiwań, powiedział w sobotę szef policji Maui, John Pelletier.

„Mamy obszar o powierzchni co najmniej 5 mil kwadratowych, który jest wypełniony naszymi bliskimi” – powiedział, dodając, że liczba ofiar prawdopodobnie wzrośnie i „nikt z nas tak naprawdę nie wie. Zakres wciąż tam jest. „

Mówił, gdy federalni ratownicy przyglądali się krajobrazowi popiołu pozostawionemu przez pożar, który strawił wielowiekowe miasto Lahaina. Załogi oznaczyły ruiny domów jaskrawym pomarańczowym „X”, aby zaznaczyć wstępne poszukiwania, oraz „HR”, gdy znalazły ludzkie szczątki.

Pelletier powiedział, że identyfikacja zmarłych jest trudna, ponieważ „zbieramy szczątki, które się rozpadają”. Pozostałości przeszły przez „ogień, który topi metal”. Dodał, że do tej pory zidentyfikowano tylko dwie osoby.

Podczas poszukiwań szczekanie psów tropiących zwłoki odbija się echem od gorącego, bezbarwnego krajobrazu, ostrzegając ich opiekunów.

„To z pewnością będzie najgorsza klęska żywiołowa, z jaką kiedykolwiek spotkały się Hawaje” — powiedział gubernator Josh Green, oprowadzając po katastrofie historyczną Front Street. „Możemy tylko czekać i wspierać żyjących. Teraz skupiamy się na ponownym zjednoczeniu ludzi, jeśli możemy, zapewnieniu im mieszkań, zapewnieniu im opieki zdrowotnej, a następnie odbudowie.

Co najmniej 2200 budynków zostało uszkodzonych lub zniszczonych w West Maui, prawie wszystkie z nich mieszkalne. Na całej wyspie szkody szacuje się na około 6 miliardów dolarów.

Grupa wolontariuszy z Malea Bay na Maui tworzy linię montażową, aby wyładować datki z łodzi na plaży Kaanapali, sobota, 12 sierpnia 2023 r. Mieszkańcy Maui zebrali się, by przekazać wodę, żywność i inne niezbędne rzeczy ludziom w zachodniej części wyspy po tym, jak śmiertelny pożar zniszczył setki domów i pozostawił dziesiątki ludzi bez dachu nad głową. (Zdjęcie AP/Rick Bomer) Członkowie zespołu poszukiwawczo-ratowniczego idą ulicą, w sobotę, 12 sierpnia 2023 r., w Lahaina na Hawajach, po rozległych zniszczeniach spowodowanych przez pożary. (Zdjęcie AP/Rick Bomer)

Na Maui płoną co najmniej dwa pożary: w rejonie Kihei na południu Maui i w społecznościach śródlądowych znanych jako Highlands. W pożarze nie było ofiar.

Green powiedział, że pożar w regionie Highlands dotknął 544 budowle, w większości domy.

Urzędnicy hrabstwa poinformowali na Facebooku, że 4500 osób potrzebuje schronienia, powołując się na dane z Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego i Pacific Disaster Center.

Pellitier zachęcał osoby z zaginionymi członkami rodziny do zgłaszania się do Centrum Pomocy Rodzinie w celu przeprowadzenia badań DNA.

„Musimy zidentyfikować twoich bliskich” – powiedział Pelletier.

Ci, którzy przeżyli, byli wdzięczni za to, że przeżyli i opłakiwali tych, którym się to nie udało.

Emerytowany szef straży pożarnej Jeff Boger i jego przyjaciel od 35 lat, Franklin Trejos, początkowo zostali, aby pomóc innym w Lahainie i uratować dom Bogera. Ale we wtorek po południu, gdy płomienie się zbliżyły, wiedzieli, że muszą uciekać.

Każdy uciekł własnym samochodem. Pojazd Bogera nie chciał się uruchomić, więc wybił okno, aby się wydostać, a następnie czołgał się po podłodze, dopóki patrol policji go nie znalazł i nie zabrał do szpitala.

Trejos nie miał tyle szczęścia. Kiedy Boker wrócił następnego dnia, znalazł kości swojego 68-letniego przyjaciela na tylnym siedzeniu swojego samochodu, leżące na szczątkach ukochanego 3-letniego golden retrievera Bokera, Sama. Próbowałem chronić.

Trejos, pochodząca z Kostaryki, przez lata mieszkała z Bogerem i jego żoną Shannon Weber-Boger, pomagając przy napadach padaczkowych, kiedy jej mąż nie mógł. Wypełnił ich życie miłością i śmiechem.

„Bóg zabrał dobrego człowieka” — powiedział Weber-Boger.

Ostatnia liczba ofiar śmiertelnych jest wyższa Ognisko 2018 W północnej Kalifornii zabił 85 osób i zniszczył miasto Paradise. Ponad sto lat temu Cloquet Fire wybuchł w 1918 roku w dotkniętej suszą północnej Minnesocie i ścigał się przez społeczności wiejskie, niszcząc tysiące domów i zabijając setki.

Pożary są najgorszą klęską żywiołową na Hawajach od dziesięcioleci, po tsunami z 1960 r., w którym zginęło 61 osób. Jeszcze bardziej niebezpieczne było tsunami z 1946 r., które zabiło ponad 150 osób na Wielkiej Wyspie, co skłoniło do stworzenia ogólnokrajowego systemu ostrzegania o zagrożeniach z syrenami, które są testowane co miesiąc.

Zapisy zarządzania kryzysowego na Hawajach nie wskazują, że syreny ostrzegawcze zabrzmiały przed pożarem miasta. Urzędnicy wysłali ostrzeżenia do telefonów komórkowych, telewizji i stacji radiowych, ale powszechne przerwy w dostawie prądu i sieci komórkowej mogły ograniczyć ich zasięg.

A jako paliwo Suche lato i silny wiatr od godz Przechodząca burzaPożary na Maui przebiegały przez suche zarośla pokrywające wyspę.

„To przewyższyło wszystko, co strażacy mogli zrobić we wczesnych godzinach porannych” – powiedziała Lori Moore-Merrell, marszałek straży pożarnej Stanów Zjednoczonych.

Najbardziej intensywny pożar przetoczył się przez Lahainę we wtorek i zniszczył wszystkie budynki w 13-tysięcznym mieście, pozostawiając siatkę szarego gruzu między błękitnym oceanem a bujnymi zielonymi zboczami.

Urzędnicy ds. Wodociągów Maui ostrzegli mieszkańców Lahaina i Kula, aby nie pili bieżącej wody, która może być skażona nawet wtedy, gdy się gotuje, oraz aby brali tylko krótkie, nudne prysznice w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć narażenia na opary chemiczne.

Wysiłki przeciwpożarowe Maui mogły być utrudnione przez ograniczony personel i sprzęt.

Prezes Hawaii Firefighters Association, Bobby Lee, powiedział, że w danym momencie na służbie jest nie więcej niż 65 strażaków z hrabstwa, którzy są odpowiedzialni za trzy wyspy: Maui, Molokai i Lanai.

Mieszkaniec Lahainy, Riley Curran, powiedziała, że ​​wątpi, by urzędnicy hrabstwa mogli zrobić więcej, biorąc pod uwagę szybkość płomieni. Uciekł z domu na ulicy po tym, jak zobaczył płomienie wydobywające się z dachu sąsiedniego budynku.

„To nie jest tak, że ludzie nie próbują nic zrobić” – powiedział Curran. „Pożar przeszedł od zera do 100”.

Kilkanaście osób utworzyło w sobotę linię montażową na plaży Kaanapali, aby wyładować wodę, przybory toaletowe, baterie i inne niezbędne rzeczy ze statku z innej części Maui.

David Taylor, dyrektor marketingu właściciela łodzi, Kai Kanani Sailing, powiedział, że wiele z tych przedmiotów jest przeznaczonych dla pracowników hoteli, którzy stracili domy i mieszkają z rodzinami w swoich miejscach pracy.

„Aloha wciąż tam jest”, powiedział, a grupa zaczęła klaskać, gdy skończyli rozładunek łodzi. „Wszyscy czujemy to bardzo mocno i każdy chce czuć, że może coś zrobić”.

Caitlin McKnight, która jest również wolontariuszką w schronisku przy pomniku wojennym na wyspie, powiedziała, że ​​starała się pozostać silna dla tych, którzy stracili wszystko.

„Ci ludzie, te rodziny, ludzie Maui Ohana, było jasne, że przeżyli traumatyczne wydarzenie” – powiedział McKnight, używając hawajskiego słowa oznaczającego rodzinę. – Widać to po ich twarzach.

___

Kelleher relacjonował z Honolulu, a Dubui z Nowego Jorku. Powiązani pisarze prasowi Rebecca Boone w Boise, Idaho; Andrew Selsky’ego w Bend w stanie Oregon; Bobby Kaina Galvan w Nowym Jorku; Audrey McAvoy w Wailuku na Hawajach; Ty O’Neill w Lahaina na Hawajach; i Lisa J. Adams Wagner w Evans w stanie Georgia przyczynili się do powstania tego raportu.

___

Klimat i ochrona środowiska Associated Press otrzymuje wsparcie od kilku prywatnych fundacji. Zobacz więcej o inicjatywie klimatycznej AP Tutaj. AP ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie treści.