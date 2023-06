Pozew stawia młodych działaczy na rzecz zmian klimatu przeciwko status quo przyjaznemu dla paliw kopalnych

Helena, Mont. (AP) — Oczekuje się, że nastolatki kwestionujące urzędników Montany w związku z bezczynnością w sprawie zmian klimatycznych powrócą na pierwszej w swoim rodzaju rozprawie w sądzie stanowym we wtorek. Pozew, który, jak mają nadzieję ekolodzy, przyspieszy zmiany w stanie przyjaznym dla paliw kopalnych .

Podczas gdy zakres sprawy został zawężony w poprzednich orzeczeniach, urzędnicy stanowi starali się bagatelizować wkład Montany w globalne ocieplenie, ponieważ proces, który rozpoczął się w poniedziałek, jest uważnie obserwowany pod kątem potencjalnego precedensu prawnego.

Szesnastu młodych powodów i ich adwokatów ma odbyć dwutygodniowy proces, aby przekonać sędzię okręgową Kathy Seeley, że zależność stanu od paliw kopalnych zagraża ich zdrowiu i źródłom utrzymania oraz zagraża przyszłym pokoleniom.

Jedna z powodów, 19-letnia Grace Gibson-Snyder z Missoula w stanie Montana, powiedziała sądowi, że dym z pożarów nasilił się wraz ze zmianami klimatycznymi i stał się „decydującym doświadczeniem” gry w piłkę nożną w szkole średniej. Smog spowijał jej rodzinne miasto niezdrowym powietrzem, wymusił odwołanie treningów i powstrzymał kolegów z drużyny z astmą poza boiskiem.

„To nie jest przyjemne” – powiedział Gibson-Snyder. „To naprawdę niewygodne, ponieważ oddychasz coraz głębiej”.

Po poniedziałkowej wstępnej rozprawie sądowej Gibson-Snyder powiedziała, że ​​czuje się uprawniona do „wiedzy, że jesteśmy wysłuchani”. Opowiadamy nasze historie i mam nadzieję na zmianę w kierunku lepszej polityki i zdrowszej przyszłości dla nas wszystkich.

To pierwsza z dziesiątek podobnych spraw, które trafiają do sądu. Eksperci twierdzą, że może to ustanowić precedens prawny, ale jest mało prawdopodobne, aby spowodował natychmiastowe zmiany polityki w Montanie. Jej agencje stanowe nigdy nie odmówiły zatwierdzenia projektu związanego z paliwami kopalnymi, a ustawodawca stanowy niedawno uchwalił nowe przepisy wspierające odnawialną energię z ropy naftowej, gazu i węgla.

Sprawa koncentruje się na konstytucyjnym prawie Montany do „czystego i zdrowego środowiska” oraz na tym, czy państwo musi działać w celu ochrony mieszkańców przed pogarszającymi się zmianami klimatycznymi. Włączając powodów w wieku od 5 do 22 lat, agencja ochrony środowiska, która wniosła pozew, podkreśla, w jaki sposób zmiana klimatu wpływa na młodych ludzi teraz iw przyszłości.

Prokurator stanowy powiedział, że Montana, która ma mniejszą populację, wytwarza „niskie” emisje. Zastępca prokuratora generalnego Montany, Michael Russell, powiedział, że szkód zarzucanych przez Gibsona-Snydera i innych powodów nie można przypisać konkretnym działaniom urzędników państwowych.

„Zmiana klimatu jest tak globalnym problemem, że skutecznie ogranicza rolę Montany do roli obserwatora” – powiedział.

W ciągu trzech lat od oskarżenia Zakres sprawy jest zawężony Ustawa o polityce środowiskowej stanu Montana — która wymaga od agencji stanowych zrównoważenia zdrowia środowiskowego z rozwojem zasobów — jest niezgodna z konstytucją, ponieważ nie wymaga od urzędników uwzględniania emisji gazów cieplarnianych ani ich wpływu na klimat.

Sędzia Seeley powiedział, że stanowy wyjątek dotyczący zmiany klimatu od prawa ochrony środowiska może zostać uznany za niezgodny z konstytucją, ale ustawodawca nie może zostać poinformowany, co zrobić, aby naprawić naruszenie.

Ekolodzy nazwali proces sądowy przełomem z powodu przypadków takich jak ten Prawie wszystkie stany zostały już zlikwidowane. Pozytywny wynik mógłby dodać do kilku orzeczeń na całym świecie, które zadeklarowały, że rządy mają obowiązek chronić obywateli. Od zmian klimatycznych.

Klimatolog Steve Running, który wraz z innymi naukowcami otrzymał w 2007 roku Pokojową Nagrodę Nobla za swoją pracę nad tą kwestią, zeznał, że „nie ma wątpliwości”, że zmiany klimatu powodują globalne zakłócenia. Powiedział, że Montana jest szczególnie narażona na rosnące temperatury, ponieważ polega na wystarczającej ilości zimowego śniegu, aby rzeki płynęły przez cały rok.

Bieganie opisał pożary w zachodniej części Ameryki Północnej jako poważniejsze i częstsze – powodujące skutki zdrowotne w całym kraju – ponieważ ciężkie zużycie paliw kopalnych nadal uwalnia krytyczne poziomy emisji do atmosfery.

„Zmiana klimatu jest faktem, a Ziemia się ociepla” – powiedział Running. „Nie ma alternatywnego wyjaśnienia”.

Oczekuje się, że eksperci państwowi będą musieli stawić czoła ekstremalnym klimatom przez wieki.

Dwutlenek węgla, uwalniany podczas spalania paliw kopalnych, zatrzymuje ciepło w atmosferze i jest w dużej mierze odpowiedzialny za ocieplenie klimatu. Ilość dwutlenku węgla w powietrzu Ta wiosna osiągnęła najwyższy poziom od ponad 4 milionów lat, podała na początku tego miesiąca National Oceanic Atmospheric Administration. Emisje gazów cieplarnianych również osiągnęły rekordowy poziom Według Międzynarodowej Agencji Energii w ubiegłym roku.

Brown zgłosił się z Billings w stanie Montana.