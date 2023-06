Wtorkowy raport o inflacji będzie kluczowy dla kierunku polityki banku centralnego

„Najbardziej zachęcające jest to, że rok do roku stopy wzrostu będą bardzo gwałtownie spadać” – powiedział Mark Jandy, główny ekonomista Moody’s Analytics. „Liczba z nagłówków będzie dobra, będzie zachęcająca, pokazująca, że ​​inflacja zmierza we właściwym kierunku. I zasadniczo myślę, że inflacja. Jest Idąc we właściwym kierunku”.

Zgodnie z konsensusowymi szacunkami Dow Jones, indeks cen konsumpcyjnych, który ma zostać opublikowany we wtorek o 8:30 czasu wschodniego, ma pokazać, że inflacja wszystkich pozycji wzrosła w zeszłym miesiącu zaledwie o 0,1%, co odpowiada 4% rocznej stopie. Prognozuje się, że po wyłączeniu zmiennych składników żywności i energii CPI wzrośnie odpowiednio o 0,4% i 5,3%.

Jeden byłby anomalią: inflacja bazowa byłaby znacznie silniejsza niż nagłówek, niezwykły przypadek, w którym ta pierwsza bierze pod uwagę mniej zmiennych i wyklucza gorącą żywność i energię. Rozbieżność jest w dużej mierze wynikiem porównań rok do roku, co może skutkować okresem, w którym benzyna przekroczyła 5 USD za galon na pompie, która od tego czasu spadła.

„Przez ostatni rok inflacja spadała” – powiedział Dean Baker, współzałożyciel Centrum Badań Ekonomicznych i Politycznych. „Jeżeli ta tendencja się utrzyma, Fed może ogłosić zwycięstwo i skupić się na zatrudnieniowej stronie swojego mandatu”. Jednak inflacja pozostaje wyższa niż w banku centralnym. [2%] cel, więc pytanie brzmi, czy trajektoria spadkowa jest kontynuowana, czy też osiągnęliśmy plateau”.

Podczas gdy rynek oczekuje, że bank centralny uniknie tego spotkania, rozważana jest ostateczna podwyżka w lipcu przed dłuższą przerwą, która ma potrwać do początku 2024 r. Miernik grupy CME Handluj na rynku kontraktów terminowych Fed Fund.

Raport CPI przed posiedzeniem banku centralnego w dniach 25-26 lipca i dane z kolejnego miesiąca mogą znacznie pomóc w określeniu, czy rynek jest w porządku, czy też urzędnicy uznają, że mają więcej pracy.

„To, czy dostaną miękkie lądowanie, zależy od tego, jak rozwinie się inflacja” – powiedział Bill English, były urzędnik Fed, który jest profesorem finansów w Yale School of Management. „Jeśli inflacja będzie wysoka, będą musieli podnieść stopy procentowe jeszcze bardziej. To może być droga do zatrudnienia i produktywności, a nie o to, żeby inflacja spadła do 2 proc. w ciągu kilku lat”.