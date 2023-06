George Soros przekazuje kontrolę nad swoim wartym 25 miliardów dolarów imperium swojemu synowi Alexowi

Filantrop miliarder George Soros Potwierdził, że przekazuje kontrolę nad swoim wartym 25 miliardów dolarów imperium Do syna Alexa.

92-letni Soros ma majątek wart 6,7 miliarda dolarów. Według ForbesaI jeden z 400 najbogatszych ludzi na świecie. W 2017 roku zarobił ponad 18 miliardów dolarów Od rodzinnego biura po Open Society Foundations – grupę organizacji charytatywnych działających w ponad 100 krajach – Alex został mianowany przewodniczącym w grudniu.

Alex mówi W ekskluzywnym wywiadzie opublikowanym przez Wall Street Journal w weekend, powiedział, że jest „bardziej polityczny” niż jego ojciec i zasugerował znaczny udział finansowy dla organizacji Sorosa w przyszłorocznych wyborach w USA. Fundacje Społeczeństwa Otwartego nie odpowiedziały natychmiast na prośbę CNBC o komentarz, ale rzeczniczka potwierdziła szczegóły w wywiadzie dla Reutera.

37-letni Soros wyraził swoje zaniepokojenie potencjalnym powrotem byłego prezydenta Donalda Trumpa, mówiąc Wall Street Journal: „Chociaż uwielbiam wyciągać pieniądze z polityki, dopóki nie zrobi tego druga strona, my też musimy to zrobić ”.

Często atakowany przez prawicowych spiskowców, starszy Soros był jednym z największych darczyńców Partii Demokratycznej Stanów Zjednoczonych — Około 140 milionów dolarów darowizn 2021 dla powiązanych politycznie organizacji rzeczniczych i inicjatyw wyborczych.

Alex Soros w Davos, Szwajcaria, 24 maja 2022 r. Jason Alden/Bloomberg za pośrednictwem pliku Getty Images

Po dewaluacji funta brytyjskiego w 1992 roku, George Soros, nazywany „człowiekiem, który złamał Bank Anglii” i podobno zarobił miliard dolarów, opuścił Węgry. 17-latek pracujący jako tragarz kolejowy i kelner uczęszczający do London School of Economics.

Miliarder Elon Musk niedawno zaatakował Sorosa na Twitterze Zarząd Funduszu Sorosa zmniejszył swoje udziały w Tesli. Musk oskarżył go o „nienawiść do ludzkości” i „chęć zniszczenia tkanki cywilizacji”. Soros w artykule WSJ opisał siebie jako „człowieka, do którego należy się udać, gdy chce się kogoś winić”.

Musk bronił swoich poglądów w wywiadzie Z Davidem Faberem z CNBC powiedział, że nie obchodzi go, czy jego prowokacyjne tweety odstraszą inwestorów lub klientów. „Powiem, co chcę, a jeśli w rezultacie stracę pieniądze, niech tak będzie” – powiedział Musk CNBC.

Zalecana

Najstarszy syn Sorosa i starszy brat Alexa, Jonathan Soros, założyciel i dyrektor generalny prywatnej firmy inwestycyjnej JS Capital Management, był wcześniej uważany za „oczywistego spadkobiercę”.

„Nie chcę, żeby fundację adoptowało jedno z moich dzieci. Pomyślałem, że powinien nim zarządzać ktoś bardziej odpowiedni” – powiedział George Soros, dodając, że Alex „zasłużył” na jego zaufanie.

Według artykułu na stronie internetowej Fundacji Społeczeństwa Otwartego, George Soros powiedział: „Mój sukces na rynkach finansowych dał mi więcej wolności niż większości ludzi”.

„Wierzę, że w filantropii należy postępować właściwie, niezależnie od tego, czy się powiedzie, czy nie”.