Późne nocne programy zgasły podczas pierwszej jesieni strajku scenarzystów

We wtorek po południu NBC wydało oświadczenie, że nadchodzący „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” powróci od kwietnia. „Late Night with Seth Meyers” odwołał program, który miał zawierać wywiad z aktorką Rachel Weisz, zamiast tego powtórzył go z lutego.

Nowe odcinki nocnych programów prowadzonych przez Stephena Colberta i Jimmy’ego Kimmela również zostały zawieszone. „Saturday Night Live” odwołał nowy odcinek zaplanowany na ten weekend z Petem Davidsonem jako gospodarzem. NBC powiedział, że program nie zakończy 48. sezonu serialu finałem, mówiąc, że „powtórki będą wykonywane do odwołania”.

To, jak długo wieczorne talk-show będzie poza anteną, jest kwestią otwartą. Podczas ostatniego strajku w 2007 roku późne seriale stopniowo powracały po dwóch miesiącach, nawet gdy ich scenarzyści rozpoczęli strajk. (Strajk trwał 100 dni).

Nocny gospodarz ABC, Mr. Kimmel, który płacił swoim pracownikom z własnej kieszeni podczas tego strajku, powiedział, że musi wrócić po latach wyczerpania. Oszczędności jego życia.