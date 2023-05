Ratunek Pierwszej Republiki nie mógł powstrzymać spadku akcji amerykańskich banków regionalnych

Ożywienie Republiki z początku tego tygodnia nie powstrzymało wyprzedaży akcji banków regionalnych, które spadły we wtorek rano, gdy inwestorzy trawili przejęcie przez JPMorgan niespokojnego kalifornijskiego pożyczkodawcy.

Handel w PacWest, postrzegany jako jeden z najsłabszych wśród średnich banków regionalnych, został na krótko zatrzymany przez zmienność i do południa w Nowym Jorku spadł o 25 procent. PacWest odnotował najgorszy dzienny spadek od 10 marca, kiedy upadek banku w Dolinie Krzemowej wywarł presję na cały sektor. Sojusz zachodni stracił ponad 20 procent.

Oba banki znalazły się pod lupą ze względu na podobieństwo do SVB i Pierwszej Republiki, które zostały przejęte przez Federalną Korporację Ubezpieczeń Depozytów.

JP Morgan kupił depozyty Pierwszej Republiki i większość jej aktywów w poniedziałek, ale akcjonariusze zostali całkowicie zniszczeni.

„Przechodzą od słabego banku do słabego banku. To nie tylko krótcy sprzedawcy, to klienci pytają, czy ich depozyty są bezpieczne” – powiedział Chris Whalen, prezes Whalen Global Advisors. „Rynek koncentruje się na słabych ogniwach i szuka wrażliwych banki”.

Indeks KBW regionalnych spółek bankowych spadł o ponad 5 procent w porannym handlu. Zions Bancorp z siedzibą w Utah spadł o 13 procent w indeksie S&P 500.

Analityk bankowy zwrócił uwagę na zastrzeżenie w komentarzach prezesa JPMorgan Chase, Jamiego Dimona, po przejęciu First Republic. Chociaż powiedział, że poniedziałkowe ratowanie kalifornijskiego banku „wszystko rozwiązuje”, poprzedził swoje komentarze zastrzeżeniem, że „może być jeszcze jeden mały”.

„Ludzie trzymają się tego pomysłu” – powiedział analityk.

Michael Metcalf, szef strategii makro w State Street Global Markets, powiedział, że „zamieszanie na rynku jest zrozumiałe” po klęsce Pierwszej Republiki.

Zauważył jednak, że inwestorzy długoterminowi kupowali w ostatnich tygodniach więcej akcji banków, co sugeruje „panikę lub szerszą zarazę”. Dodał: „Implikacje tego [Tuesday’s] Akcja cenowa jest wysoce spekulacyjna. ”

Akcje dużych banków również spadły, a Goldman Sachs i Morgan Stanley spadły po około 2 procent. JP Morgan spadł o 1,4 proc.

Akcje banków są bardziej cykliczne, a liczba ofert pracy spadła do najniższego poziomu od maja 2021 r., podało we wtorek Biuro Statystyki Pracy.

Wielu znanych inwestorów i dyrektorów ostrzegało przed potencjalnymi dalszymi skutkami awarii banku.

„Dopiero zaczynamy” – powiedział dyrektor generalny PGIM David Hunt uczestnikom konferencji Milken Institute w Beverly Hills w poniedziałek. [to see] Implikacje dla gospodarki USA”, podczas gdy współprzewodniczący Investcorp, Rishi Kapoor, powiedział: „Nie ma wątpliwości, że efekt drugiego i trzeciego rzędu dla sektora bankowego jest. . . Kontrolowanie warunków finansowych”.

Banki regionalne są szczególnie narażone na nieruchomości komercyjne, które ostatnio stały się przedmiotem troski ze względu na obawy, że wysokie stopy procentowe i praca z domu zmniejszą popyt na biura.

W weekendowym wywiadzie dla Financial Times Charlie Munger z Berkshire Hathaway ostrzegł, że banki regionalne zostały „zalane” złymi kredytami na nieruchomości komercyjne.

Inwestorzy mocno obstawiają dalsze spadki akcji niektórych średnich banków, z krótkim zainteresowaniem kalifornijskim PacWest. Jednak poziom krótkiej aktywności niewiele się zmienił w ciągu ostatniego miesiąca, zgodnie z danymi Markit.

Obawy budzą również banki średniej wielkości, których aktywa wahają się od 100 do 250 miliardów dolarów, ponieważ amerykańskie organy regulacyjne zapowiedziały zaostrzenie wymogów nadzorczych i regulacyjnych, co zwiększy koszty i zmniejszy zyski mniejszych banków.

Obawy o pułap zadłużenia mogą również przyczynić się do spadku akcji banków, powiedział Casey Hare, analityk giełdowy w Jefferies. „To mylące [Treasury] krzywej dochodowości” – dodał. „Odwrócona krzywa rentowności nigdy nie jest dobra dla banków”.