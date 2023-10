Pracownicy zatrudnieni na stałe w Kaiser odchodzą z pracy. Był to największy strajk pracowników służby zdrowia w historii Stanów Zjednoczonych

CNN

W środę ponad 75 000 uzwiązkowionych pracowników Kaiser Permanente, jednej z największych w kraju organizacji non-profit świadczących opiekę zdrowotną. Odszedł z pracyOznacza największy strajk pracowników służby zdrowia w historii Stanów Zjednoczonych.

Strajkujący pracownicy w Kalifornii, Kolorado, Waszyngtonie, Wirginii, Oregonie i Waszyngtonie są reprezentowani przez koalicję związków zawodowych reprezentującą 40% całkowitej siły roboczej Kaiser Permanente. Większość strajkujących pracowników znajduje się w stanach zachodniego wybrzeża. Strajk, który rozpoczął się o godzinie 6:00 czasu lokalnego, potrwa do soboty rano.

Sesje negocjacyjne między sojuszem a Kaiser Permanente zakończyły się w środę bez porozumienia, ale osiągnięto „kilka wstępnych porozumień w sprawie negocjacji”, jak stwierdziła Kaiser Permanente w środowym oświadczeniu.

„Chociaż nie osiągnęliśmy porozumienia w sprawie umowy, w negocjacjach udało nam się osiągnąć kilka wstępnych porozumień, a nasze dotychczasowe oferty uwzględniają priorytety związków zawodowych” – czytamy w oświadczeniu.

Kaiser Permanente twierdzi, że będzie współpracować z przywódcami związkowymi, aby „jak najszybciej wznowić negocjacje”.

Caroline Lucas, rzeczniczka Koalicji Związków Kaiser Permanente, powiedziała w środowym wieczorem oświadczeniu: „Pracownicy opieki zdrowotnej pierwszej linii oczekują od kadry kierowniczej Kaiser znaczącej odpowiedzi w sprawie szeregu kluczowych priorytetów, w tym bezpieczeństwa pracowników, outsourcingu ochrony obecnych pracowników służby zdrowia , godziwe płace w celu zmniejszenia rotacji. Pracownicy służby zdrowia w koalicji spotkają się w najbliższym czasie. Obecnie strajk trwa i na razie nie zaplanowano żadnych sesji.

Bezprecedensowy strajk ma miejsce w czasie rosnącej aktywności zawodowej w całych Stanach Zjednoczonych, a dziesiątki tysięcy pracowników wielu branż strajkuje w celu uzyskania lepszych wynagrodzeń i świadczeń. Jednak w następstwie pandemii w szczególności pracownicy służby zdrowia walczą o bezpieczne środowisko pracy. Domagają się poprawy poziomu personelu, argumentując, że obecne niedobory kadrowe zagrażają opiece nad pacjentami i prowadzą wielu pracowników do progu rentowności.

Ustaw obrazy Strange/Bloomberg/Getty Pracownicy służby zdrowia i zwolennicy Kaiser Permanente pikietują przed gabinetem lekarskim Kaiser Permanente w Denver.

Strajkują personel pielęgniarski, pracownicy branży spożywczej, recepcjonistki, optometryści i farmaceuci. Próba strajku ma miejsce po wygaśnięciu kontraktów związkowych 30 września o godzinie 23:59 czasu pacyficznego. Według Jamesa Santosa, koordynatora terenowego Koalicji Związków Kaiser w Wirginii, negocjacje między związkiem zawodowym a Kaiser Permanente trwały do ​​środy, ale stwierdził, że nie osiągnięto jeszcze porozumienia w sprawie zaprzestania strajku.

Linie pikiet w zakładach w Wirginii i Waszyngtonie, z których większość nie jest czynna całą dobę, wzrosły o godzinie 7:00 czasu wschodniego.

„Nasz zespół będzie dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby negocjować z koalicją, dopóki nie osiągniemy uczciwego i godziwego porozumienia” – oznajmił Kaiser w oświadczeniu opublikowanym we wtorek o 21:00. Jesteśmy przekonani, że jest jeszcze czas na osiągnięcie porozumienia, zanim którykolwiek ze strajków wzywanych przez związki koalicyjne rozpocznie się w środę o 6 rano.

Ale o 6 rano na zachodnim wybrzeżu nie doszło do porozumienia i robotnicy rozpoczęli strajk.

Strajk ma charakter tymczasowy. Pracownicy Kaiser Permanente wrócą do pracy 7 października o 6:00 czasu lokalnego w każdym stanie, który przyłączy się do strajku. Jednak według informacji SEIU-UHW, największego związku koalicji, „dłuższy i silniejszy” strajk może nastąpić w listopadzie, jeśli po tej próbie strajku nie zostanie osiągnięte porozumienie między koalicją a Kaiser Permanente.

Strajkujący pracownicy twierdzą, że przyczyną przepracowania i udaru cieplnego są braki kadrowe. W niedawnym oświadczeniu Kaiser Permanente oświadczył, że zgodził się przyspieszyć proces zatrudniania, wyznaczając cel polegający na zatrudnieniu 10 000 nowych osób na stanowiska reprezentowane przez związki zawodowe do końca 2023 r.

Koalicja związkowa żąda wyższych płac, co stanowi strategię stałego zarządu Kaiser mającą na celu radzenie sobie z chronicznymi niedoborami personelu, ochronę przed outsourcingiem i powiadamianie z wyprzedzeniem, gdy kierownictwo wzywa pracowników zdalnych do osobistej pracy.

Według aktualizacji SEIU-UHW, przed rozpoczęciem strajku negocjacje poczyniły postępy, chociaż zarząd i związki zawodowe pozostają daleko od siebie w sprawie podwyżek pracowników.

Zgodnie z aktualizacją SEIU-UHW z 1 października Kaiser Permanente zaoferował podwyżki płac zależne od lokalizacji, maksymalnie o 4% na każdy z czterech lat obowiązywania nowej umowy. Federacja odrzuciła tę ofertę, twierdząc, że taka propozycja podwyżki nie obejmuje kosztów utrzymania.

Koalicja domaga się podwyżki o 6,5% w pierwszych dwóch latach obowiązywania porozumienia pracowniczego i o 5,75% w kolejnych dwóch latach.

Renee Saldana, rzeczniczka SEIU-UHW, powiedziała CNN: „Pracownicy są teraz naprawdę przytłoczeni. „Przeszli przez najgorszy światowy kryzys zdrowotny od pokolenia, a potem wychodzą, martwią się o płacenie czynszu, martwią się utratą domów, martwią się o samochody. Martwią się o życie.

W oświadczeniu Kaiser Permanente oświadczyła, że ​​przewodzi oskarżeniom.

„Jesteśmy liderem w zakresie całkowitego wynagradzania na każdym rynku, na którym działamy, a nasze propozycje negocjacyjne zapewnią utrzymanie tej pozycji” – stwierdziła w oświadczeniu rzeczniczka Kaiser Permanente.

Kierownictwo Kaiser Permanente i przedstawiciele związku zaakceptowali część żądań związku. Na przykład według SEIU-UHW przedsiębiorstwo Kaiser Permanente zgodziło się na odnowienie ochrony wielu pracowników w zakresie outsourcingu i podwykonawstwa oraz zdecydowało się zapewnić pracownikom zdalnym 60-dniowy okres wypowiedzenia, aby mogli osobiście wrócić do pracy.

Aude Guerrucci/Reuters Pracownicy służby zdrowia strajkują przed Centrum Medycznym Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center podczas strajku ponad 75 000 pracowników służby zdrowia Kaiser Permanente w całych Stanach Zjednoczonych 4 października 2023 r. w Los Angeles w Kalifornii.

Kaiser Permanente działa inaczej niż model opłaty za usługę stosowany przez większość podmiotów świadczących opiekę zdrowotną w Stanach Zjednoczonych, w którym za każdą usługę pobierany jest rachunek od lekarza lub świadczeniodawcy. „Członkowie” Kaiser Permanente płacą składki na rzecz organizacji za dostęp do szerokiej gamy usług opieki zdrowotnej Kaiser Permanente.

Chociaż lekarze i większość dyplomowanych pielęgniarek nie strajkuje, tymczasowa przerwa w pracy może mieć wpływ na opiekę nad niektórymi pacjentami. W oświadczeniu Kaiser Permanente oświadczyła, że ​​poczyniła przygotowania do strajku, ale „ze względu na dużą ostrożność” stwierdziła, że ​​pacjenci powinni spodziewać się przełożenia niektórych niepilnych i planowych usług na czas strajku.

„Nasze szpitale i oddziały ratunkowe są otwarte. W naszych placówkach nadal będą pracować lekarze, przeszkoleni i doświadczeni menedżerowie oraz personel, a w niektórych przypadkach zostaniemy powiększeni o pracowników tymczasowych” – powiedział rzecznik Kaiser Permanente.

Strajk wielostanowy ma miejsce w czasie wzmożonej aktywności zawodowej w USA. W ostatnich miesiącach kilka strajków na dużą skalę sparaliżowało przedsiębiorstwa i całe branże.

Zjednoczeni pracownicy samochodowi strajkują vs Bród, General Motors I Gwiazda – Po raz pierwszy związek uderzył wszystkie trzy jednocześnie.

Tego lata przemysł rozrywkowy również stanął w obliczu podwójnych strajków, po tym jak związki zawodowe pisarzy i aktorów w Hollywood rozpoczęły równoczesny strajk po raz pierwszy od 1960 roku. W zeszłym miesiącu kierownictwo Writers Guild of America osiągnęło wstępne porozumienie z hollywoodzkimi studiami. Ale strajk związku aktorów trwa.

Nasilające się strajki szczególnie dotknęły branżę opieki zdrowotnej. Od początku 2022 r. do sierpnia tego roku Biuro Statystyki Pracy odnotowało 42 strajki, w których wzięło udział co najmniej 1000 strajkujących. Z danych wynika, że ​​jedna trzecia tych strajków miała miejsce w służbie zdrowia. To o 24% więcej niż w przypadku głównych strajków w 2019 r., czyli rok przed pandemią. Mimo że pracownicy służby zdrowia stanowią zaledwie 9% członków związków zawodowych sektora prywatnego w całym kraju, liczba strajków w służbie zdrowia stale rośnie.

W styczniu niż pielęgniarek w dwóch głównych szpitalach w Nowym Jorku Organizacje rozpoczęły strajk, co doprowadziło do ogromnych niedoborów kadrowych. Ich skargi przypominają skargi pracowników Kaiser Permanente.

W oświadczeniu Kaiser przyznała się do wyzwań kadrowych, ale argumentowała, że ​​problem ten ma wpływ na podmioty świadczące opiekę zdrowotną w całym kraju.

„Każdy podmiot świadczący opiekę zdrowotną w kraju boryka się z niedoborami kadrowymi i wypaleniem zawodowym. Podczas Wielkiej Rezygnacji w latach 2021–2022 ponad 5 milionów osób odeszło z pracy w służbie zdrowia w całym kraju. Dwie trzecie pracowników służby zdrowia twierdzi, że są wypaleni i 1 na 5 – i twierdzi, że więcej odchodzi” – stwierdziła firma w oświadczeniu. „Kaiser Permanente nie jest odporny na te wyzwania”.

