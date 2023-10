Wyścig Rangersów, Blue Jays vs. Wynik bliźniaków

Orioles to najbardziej ekscytująca historia, jaką można oglądać w fazie play-off MLB Steve Gardner z USA TODAY Sports wyjaśnia, co sprawia, że ​​Orioles są tak dobrzy w 2023 roku i czego możemy się po nich spodziewać w fazie play-off. Gra jest poważna

Texas Rangers jako pierwsza drużyna awansowała do play-offów Major League Baseball w 2023 roku, pokonując w środę Tampa Bay Rays 7:1 i zdobywając dziką kartę w lidze amerykańskiej.

W środowym quad-header Minnesota Twins (przeciwko Toronto Blue Jays), Arizona Diamondbacks (przeciwko Milwaukee Brewers) i Philadelphia Phillies (przeciwko Marlins) mogą dzięki zwycięstwu zapewnić sobie miejsce w LDS.

Śledź dzisiejsze poczwórne nagłówki dzięki aktualizacjom na żywo z USA TODAY Sports:

Prowadząc 2:0 w górnej części piątej bazy, z biegaczami na drugiej i trzeciej pozycji, miotacz Twins Sonny Gray wyprzedził Vladimira Guerrero Jr. z drugiej bazy i zakończył rundę.

Gdy Bo Pichette (2 na 2) był na boisku, zatrzymujący Carlos Correa wyeliminował Guerrero – natychmiastowa powtórka potwierdziła tę decyzję z boiska.

Minnesota może wygrać swoją pierwszą serię play-offów od 2002 roku dzięki zwycięstwu w środę, po przerwaniu serii 18 porażek po sezonie w pierwszym meczu.

Minnesota Twins zwyciężyli po bardzo krytykowanym posunięciu, gdy menadżer Toronto Blue Jays, John Schneider, usunął startera Jose Berriosa po 47 narzutach w czwartej rundzie.

Natychmiast przyszedł zastępca Yusei Kikuchi, który oddał singiel w bramce, spacer i singiel RBI Carlosowi Correi z załadowanymi bazami. Bliźniacy dodali drugi bieg w czwartej rundzie po decyzji obrońcy, który objął prowadzenie 2:0.

– Scotta Bocka

Texas Rangers z łatwością wyeliminowali po sezonie Tampa Bay Rays, którzy odnieśli 99 zwycięstw.

Prowadzeni przez gospodarzy w czwartej rundzie zapolowych Adolisa Garcii i Evana Cartera, Rangersi pokonali Rays 7: 1 w drugim meczu serii dzikich kart Ligi Amerykańskiej.

Po sezonie drużyna Rays była spokojna, w pierwszym meczu nie zdobyła gola, a w drugim meczu nie zdobyła żadnego gola aż do siódmej rundy meczu.

Frekwencja na meczu nr 2 nie była tak wysoka, jak w meczu nr 1. Oficjalna frekwencja na dzisiejszym meczu eliminacyjnym wyniosła 20 198 w porównaniu z 19 704 w pierwszym meczu.

Rangersi zmierzą się z Orioles w ALDS od soboty w Baltimore.

– Scotta Bocka

Toronto miało cztery trafienia w pierwszych trzech rundach przeciwko starterowi Minnesoty, Sonny’emu Grayowi, ale nie zdobyło gola, pozostawiając pięciu biegaczy na bazach. Shortstop Bo Pichette miał dwa trafienia dla Blue Jays. Z tych zwycięstw.

Bliźniacy nie radzili sobie dobrze w pierwszej tercji meczu nr 2, zdobywając trzy bramki bez biegu przeciwko praworęcznemu Blue Jays, Jose Berriosowi.

Singiel Curtisa Meada z RBI, który znalazł się na samym końcu siódmego miejsca, przerwał passę Tampa Bay trwającą 33 rundy bez punktów, trwającą od października.

Rekord MLB to 34 bezbramkowe rundy Los Angeles Dodgers po sezonie 1966–1974.

Idąc na ósme miejsce, Rangersi prowadzą 7-1 i potrzebują jeszcze sześciu outów, aby pokonać Rays i awansować do American League Division Series.

Teksas uzyskał deble RBI od Marcusa Siemiana i Coreya Seagera w szóstym secie, dzięki czemu wyprowadził na prowadzenie 7:0 – 12 outów – i wyeliminował Tampa Bay w serii dzikich kart AL.

W tym sezonie atak Raysów został stłumiony. Rozpoczynając szóstą rundę drugiego meczu meczu z drużyną Texas Rangers za dziką kartę, drużyna Rays utrzymywała się na bezbramkowym remisie w ostatnich 32 rundach posezonowych od października ubiegłego roku.

Otóż ​​to Seria bezbramkowych rund w fazie play-off W latach 1991-1992 Piraci mieli passę 29 rund bez punktów.

– Scotta Bocka

Evan Carter, który 8 września zadebiutował w lidze Texas Rangers w drużynie Texas Rangers, odegrał kluczową rolę w obu meczach o dziką kartę przeciwko Tampa Bay Rays.

Według Rangersów w pierwszym meczu został najmłodszym zawodnikiem w historii MLB, który w swoim debiucie po sezonie czterokrotnie bezpiecznie dotarł do bazy. W ciągu 21 lat i 35 dni Carter dwukrotnie podwoił wynik i dwukrotnie chodził, zdobywając jeden z czterech biegów w Teksasie.

W drugim meczu w czwartej rundzie wbił homera dwoma runami, dając Rangersom prowadzenie 4: 0.

Zapolowy zdobył uznanie za umiejętność kontrolowania strefy uderzenia. Podczas wiosennych treningów wykonał siedem spacerów w 18 występach na talerzu, zyskując przydomek „Full Count Carter” dzięki swojej umiejętności głębokiego liczenia.

Po wybraniu w drugiej turze draftu 2020 Carter szybko awansował do głównych zawodów. W 23 meczach w głównych ligach odbił 0,307 i zremisował 12 spacerów w 75 występach na talerzu.

– Scotta Bocka

Po trzech bezbramkowych rundach Rangersi strzelili cztery gole w czwartej rundzie, którą zakończył po dwukrotnym homerze Evana Cartera nad Zachem Eflinem i dwoma autami.

Adolis Garcia rozpoczął rundę home runem, a Josh Jung zaliczył potrójny RBI dwoma outami, po czym 21-letni Carter jednym uderzeniem przeleciał nad prawą ścianą boiska.

Carter rozegrał 23 mecze jako debiutant w sezonie zasadniczym, trafiając pięć zdobytych bramek, 12 RBI i 1,058 OPS w 62 uderzeniach z at-batu. W pierwszym meczu, który odbył się we wtorek, uzyskał wynik 2 na 2, notując dwa deble i dwa spacery. Carter wyruszył w swoją pierwszą podróż na talerz w środę i dotarł do bazy w swoim pierwszym z sześciu występów w karierze po sezonie, zdobywając home run.

Prowadząc od końca czwartej tercji, prawy obrońca Rangersów, Adolis Garcia, wykonał home run na lewe boisko Zacha Eflina i otworzył wynik.

Garcia, który w tym sezonie wystąpił w All-Star, wykonał niesamowity salto po tym, jak dał Teksasowi prowadzenie 1:0, mając nadzieję na zdobycie serii dzikich kart dzięki zwycięstwu w drugim meczu w środę.

Był to pierwszy homer w karierze Garcii w fazie play-off, ustanawiający rekord w karierze z 39 homerami i 107 RBI w 2023 roku.

W pierwszym meczu dnia starter Rays, Zach Eflin, pracował nad parą debletów – Corey Seager w pierwszej rundzie i Josh Jung w trzeciej – aby utrzymać Rangersów poza szachownicą.

Teksas ma bilans 0 na 4, a biegacze zdobywają punkty przez trzy rundy – Marcus Siemian zaliczył podwójną grę z biegaczami na pierwszej i drugiej pozycji oraz bez autu w trzeciej. Eflin uderzył Robbiego Grossmana z mężczyznami na pierwszym i trzecim miejscu, kończąc klatkę.

Rozrusznik Rangersów, Nathan Ewaldi, ma na swoim koncie pięć strikeoutów w trzech rundach.

Rangersi na wyścigu

Niebieskie sójki w grze podwójnej

Linia frontu zeszłej nocy Gra z dziką kartą Brewers-Diamondbacks Było pełno znanych postaci.

Lawrence Levy, Lepiej znany jako Marlins ManSiedział pomiędzy Ramię kurtki M&Ms – dobrze znana gra na meczach Chicago White Sox – i Amy w pierwszym rzędzieJako zagorzały fan drużyny Brewers i posiadacz biletów okresowych, od ponad dziesięciu lat zasiada w pierwszym rzędzie na stadionie American Family Field na większości meczów.

Amy jest dobrze znana z uczęszczania na mecze Brewers, podczas których trafia w każdy punkt w swoim protokole. Jest rozpoznawalna dzięki swojemu strojowi w dniu meczu oraz temu, że pozostaje na miejscu przez cały mecz i nigdy nie opuszcza swojego miejsca.

Amy szybko stała się sensacją w Internecie i na meczach Brewers, gdzie inni fani regularnie podchodzili do niej i prosili o zdjęcia. – Claire Reid

MILWAUKEE — Zespół Diamondbacks dzieli jedno zwycięstwo od awansu do NL Division Series i przedłużył kontrakt Mike’a Hazena. Blokowanie ich dyrektora generalnego Według źródeł ma gwarancję do 2028 roku z opcją klubową.

Hazen miał już kontrakt ważny do przyszłego roku z opcją drużynową do 2025 roku. Podpisana pięcioletnia umowa zastępuje jego poprzednią umowę. Źródła podają, że pracowano nad tym w ciągu ostatnich dwóch tygodni. -Nick Picoro

MINNEAPOLIS – Kiedy we wtorek Royce Lewis podszedł do tablicy, usłyszał gromkie brawa i zatrzymał się, zanim wszedł do loży Thunder. Koncertował w Target Field przed wyprzedaną publicznością liczącą 38 450 osób. Spojrzał na fanów nad trybuną Twins. Odwrócił się i spojrzał w stronę kibiców siedzących po stronie trzeciej bazy, nad boiskiem Toronto Blue Jays. Lewis (24 l.) natychmiast przeszedł do historii jako najmłodszy zawodnik w historii klubu, który zdobył bramkę po sezonie po sześciu narzutach. Za 100 lat.

Wrócił do odbijania w trzeciej rundzie, tym razem z powrotem na prawą stronę, stając się trzecim graczem w historii baseballu, który w pierwszych dwóch występach na boisku po sezonie zdobył home runy.

W obecnej sytuacji Lewis na zawsze będzie znany jako człowiek, który w pojedynkę zakończył długą passę posezonowych porażek w sporcie w Ameryce Północnej, jednoosobowy zespół niszczycielski w zwycięstwie Twinsów nad Blue Jays 3:1 dzięki dzikiej karcie.

„Musiałem to wszystko ochłonąć” – powiedział Lewis, stojąc cicho przed swoją szafką, gdy większość jego kolegów z drużyny wyszła. „Dostałem taką radę. [Twins Hall of Famer] Joe Mayera. W pierwszym meczu musiałem to zrobić. Nigdy nie wiesz, kiedy znajdziesz się w takiej sytuacji.

„To był moment, o którym marzyłem. Myślałem o homerze Kirka Gibsona. Myślałem o passie. Myślałem o wszystkim”.

– Boba Nightingale’a

FILADELFIA — W wieczór, podczas którego hałaśliwy stadion u podnóża South Broad Street oficjalnie stał się najtrudniejszym miejscem play-offów dla przeciwników w historii baseballu, drużyna Philadelphia Phillies zarówno pokonała Miami Marlins, jak i zatraciła się w szaleństwie na Citizens Bank Park.

Było to widać, gdy Nick Castellanos zdobył decydujący dublet w czwartej rundzie po ataku startera Miami Marlins, Jesusa Luzardo.

Powinien wystawać tylko środkowy palec – na szczęście palec serdeczny, który FCC i rodzice oglądają w domu.

„Widziałem, jak to robię” – powiedział Castellanos w mgle klubu w Phillies, w którym odbywał się pokaz dymu po meczu. „Pomyślałem, czy to zrobiłem? Po prostu wyszło”.

Rozpoczną się w październiku tego roku. Ale we wtorek wieczorem, z Zwycięstwo 4-1 Pokonując Marlins w pierwszym meczu serii dzikich kart NL, zanotowali pierwsze z 13, jak mają nadzieję, zwycięstw na drodze do mistrzostwa.

− Zamki Przylądkowe

Trwa drugi sezon formatu dzikich kart do trzech zwycięstw. Z wyjątkiem sezonu 2020 dotkniętego pandemią Covid-19, w 2022 r. format został zmieniony z formatu jednego meczu polegającego na nagłej śmierci, który obowiązywał od 2012 r.

Po sześć drużyn z Ligi Amerykańskiej i Ligi Narodowej Zakwalifikował się po sezonie, w tym trzech zwycięzców dywizji w każdej lidze. Trzy drużyny z dziką kartą w każdej lidze to drużyny z najlepszymi niepokonanymi rekordami w swojej lidze.

Zwycięzcy dwóch najwyższych lig w każdej lidze z najlepszymi wynikami zostali pożegnani i nie musieli grać w rundzie z dziką kartą. Dużą zaletą wyższych rozstawień w seriach z dziką kartą jest to, że są gospodarzami wszystkich trzech meczów.

Zwycięzca Rangers-Rays zmierzy się w dywizji z Baltimore, zwycięzca Twins-Blue Jays zmierzy się z Houston, zwycięzca Phillies-Marlins otworzy mecz w Atlancie, a zwycięzca Brewers-Diamondbacks zmierzy się z Dodgersami. — Powiązana prasa