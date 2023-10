Administracja Bidena pod naciskiem politycznym łamie 26 przepisów federalnych, aby zbudować dodatkowy mur graniczny w południowym Teksasie

Waszyngton

CNN

—



Administracja Bidena zrezygnuje z 26 ustaw w celu budowy dodatkowych barier granicznych w dolinie Rio Grande. Ogłoszenie W środę opublikowano go w Rejestrze Federalnym, powołując się na „wysoką liczbę nielegalnych wjazdów”.

Budowa muru miała być opłacona z przyznanych już środków, a administracji nie minął termin ich wykorzystania. Jednak takie posunięcie następuje w czasie, gdy nowy napływ imigrantów nadwyręża zasoby federalne i lokalne oraz wywiera intensywną presję polityczną na administrację Bidena, aby zaradziła szerszemu kryzysowi.

Straż Graniczna zgłosiła około 300 000 spotkań w dolinie Rio Grande w okresie od października do sierpnia. Dane federalne. W zeszłym miesiącu agenci Straży Granicznej zatrzymali ponad 200 000 migrantów przekraczających granicę USA-Meksyk, co stanowi najwyższą liczbę w tym roku.

Prezydent Joe Biden – który jako kandydat Przyrzekł Od pierwszych miesięcy urzędowania nękają go problemy na granicy, kiedy Stany Zjednoczone stanęły w obliczu napływu dzieci-migrantów bez opieki, co zmiażdżyło urzędników, którzy twierdzili, że pod jego rządami nie zostanie zbudowana „ani jedna stopa” muru granicznego. W ciągu ostatnich dwóch lat jego administracja spotkała się z ostrym sprzeciwem ze strony Republikanów, a czasami Demokratów.

Jednak nowy napływ imigrantów wywarł dodatkową presję na zasoby federalne i przetestował najnowszą politykę graniczną Bidena zaledwie kilka miesięcy po jej wejściu w życie, wywołując nową krytykę ze strony Republikanów i zaniepokojenie administracji kwestią drażliwą politycznie.

Migracja na południowej granicy była głównym tematem prezydentury Republikanów i stałym przedmiotem zainteresowania konserwatywnych mediów, a czołowi Demokraci, w tym burmistrzowie Nowego Jorku i Chicago, zaczęli publicznie wzywać rząd federalny do wzmożenia wysiłków w celu zapewnienia środków na przystosowanie się do napływu .

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego zdecydował, że „konieczne jest odstąpienie od niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i innych wymogów prawnych, aby zapewnić szybką budowę barier i dróg” wzdłuż granicy USA z Meksykiem w hrabstwie Starr w Teksasie, powiedział sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Alejandro Mayorgas w oświadczeniu zgłoszenia do Rejestru Federalnego USA.

„Obecnie istnieje poważna i pilna potrzeba budowy fizycznych barier i dróg w pobliżu granicy z USA, aby zapobiec nielegalnemu wjazdowi do Stanów Zjednoczonych na obszarach objętych projektem” – stwierdził Mayorkas w ogłoszeniu.

Ustawa o środkach na 2019 r., która konkretnie sfinansowała „barierę graniczną” w dolinie Rio Grande, pokryje koszty budowy muru, a zdaniem Mayorkasa „DHS musi wykorzystać te fundusze zgodnie z ich przeznaczeniem”. Według źródła zaznajomionego ze sprawą fundusze muszą zostać wydane do końca roku budżetowego 2023, co skłoniło administrację do podjęcia decyzji o kontynuacji budowy w południowym Teksasie w tym roku.

Amerykański urząd celny i ochrony granic ogłosił plany zaprojektowania i zbudowania do 20 mil nowych systemów barier granicznych w hrabstwie Starr, w tym słupów oświetleniowych i świateł, bram, kamer i dróg dojazdowych. Według agencji CBP zabiegało o opinię opinii publicznej w okresie od sierpnia do września.

Wśród przepisów, które administracja Bidena ignoruje, budując mur, znajduje się wiele tych samych przepisów, które administracja starała się chronić w przeszłości, w tym ustawa o krajowej polityce ochrony środowiska, ustawa o gatunkach zagrożonych, ustawa o czystej wodzie i ustawa o czystym powietrzu. .

Rzeczniczka CBP stwierdziła, że ​​agencja „jest zaangażowana w ochronę zasobów kulturowych i naturalnych kraju”, wdrażając jednocześnie „rozsądne praktyki środowiskowe” w celu budowy barier granicznych.

Oczekuje się, że liczba przejść migrantów na granicy amerykańsko-meksykańskiej będzie bardzo duża, powiedział niedawno CNN wyższy rangą urzędnik amerykańskiej służby celnej i ochrony granic, chociaż oczekuje się, że dodatkowe obowiązki Meksyku ostatecznie pomogą zmniejszyć tę liczbę.

W tym tygodniu Mayorkas, sekretarz stanu Antony Blinken, prokurator generalny Merrick Garland i doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa wewnętrznego dr. Liz Sherwood-Randall spotka się ze swoimi meksykańskimi odpowiednikami w Meksyku w celu corocznych rozmów na temat bezpieczeństwa.

Oczekuje się, że migracja będzie tematem dyskusji. Wyżsi urzędnicy administracji twierdzą, że Stany Zjednoczone pozostają w stałym kontakcie z Meksykiem w sprawie sytuacji na południowej granicy USA, w tym w sprawie zobowiązań do poprawy egzekwowania prawa.

