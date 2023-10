Premiera „Eras Tour” Taylor Swift w The Grove w Los Angeles – The Hollywood Reporter

Taylor Swift przybywa na światową premierę koncertową filmu „Taylor Swift: The Eras Tour”.

Taylor Swift ma swoją światową premierę jako gwiazda filmowa Wycieczka Ery Wyobraź sobie środowy koncert w teatrze AMC w The Grove.

Supergwiazda, który na krótko przed wydarzeniem w Los Angeles ogłosił, że jego film zadebiutuje w Ameryce Północnej w czwartek, a nie w piątek wieczorem, przybył wcześniej i pozował do zdjęć ze swoją ekipą i reżyserem Samem Wrenchem, po czym szybko wbiegł do środka. Setki fanów ustawiło się przed wejściem do teatru z bransoletkami przyjaźni, śpiewając do hitów Swifta i zatrzymując się, aby zrobić sobie z wieloma z nich selfie. Obecne były takie gwiazdy, jak Rachel Zegler, Maren Morris, Simu Liu, Julia Garner, Mariska Hargitay i Adam Sandler, a także matka Swifta, Andrea. Beyoncé — która ma własny film z koncertu, OdrodzenieWydany przez AMC w grudniu — program również był niespodzianką, ponieważ pozowała na dywanie obok Swift.

Przed projekcją Swift wygłosił krótkie przemówienie w każdym z 13 kin, w których będzie wyświetlany film, mówiąc widzom: „Chciałem przyjechać i przywitać się z wami przed obejrzeniem filmu, bo szczerze mówiąc, ta wycieczka była wspaniała . W Grand Adventure znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o tej trasie i tych występach. Myślę, że zobaczysz, że jesteś absolutnie główną postacią w filmie, ponieważ to twoja magia, szczegóły, twoje poczucie humoru i sposób, w jaki opierasz się na tym, co robię, a ja jestem muzyką. tworzyć.”

„Moim zdaniem doskonale oddaje to, czym dla mnie był ten serial” – krzyknęła do osób, które pracowały przy postprodukcji i montażu filmu. Swift podziękowała także fanom „za niewiarygodne wsparcie i doceniam to bardziej, niż myślisz. Ta noc jest dla mnie bardzo ważnym wspomnieniem, więc nie macie w tym udziału i jestem za to bardzo wdzięczny. W teatrze gwiazda usiadła, aby obejrzeć film ze swoimi tancerzami rezerwowymi, podczas gdy publiczność śpiewała i tańczyła.

Wcześniej tego dnia Los Angeles przygotowywało się do inspirowanego Swiftem szaleństwa, które uderzy w centrum kultowego centrum handlowego The Grove, publikując w swoich kanałach społecznościowych informację, że w środę cały kompleks zostanie zamknięty z powodu wydarzenia.

Filmy w mediach społecznościowych pokazywały zwykłe brukowane uliczki The Grove pokryte dużym czerwonym dywanem otaczającym teatr. Wycieczka Ery Plakat. Zamknięto także ulice otaczające stadion, ponieważ w okolicy pojawiła się policja. Oryginalny targ rolniczy znajduje się obok The Grove, jednak w mediach społecznościowych jest otwarty w środy; THR zauważyło kilka barykad uniemożliwiających klientom targów rolnych wejście do The Grove, podczas gdy z głośników leciały piosenki Swifta.

Taylor Swift: Trasa koncertowa ErasFilm miał swoją premierę w piątek w 8 000 kin na całym świecie i jest dystrybuowany bezpośrednio przez AMC Cinemas, bijąc tym samym rekord. epoki Wycieczka Swift zadebiutowała w marcu zestawem składającym się z 44 utworów, obejmującym kilka albumów z jej kariery. Film z koncertu trwa dwie godziny i 48 minut, czyli jest nieco krótszy niż jego trzygodzinne występy. Krótko przed premierą Swift ogłosił, że premiery filmu w Ameryce Północnej i Kanadzie odbędą się wcześnie, a pokazy rozpoczną się w czwartek wieczorem.

Wycieczka Ery Film z koncertu będzie miał rekordową światową premierę, której wartość wyniesie od 150 do 200 milionów dolarów, w tym od 100 do 125 milionów dolarów w Ameryce Północnej i od 50 do 75 milionów dolarów za granicą. Obraz zostanie otwarty.