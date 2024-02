Producent samochodów bez problemu wygrywa zyski za IV kwartał; Perspektywy zysków na 2024 rok przekraczają oczekiwania

Akcje Forda ( F ) wzrosły kilka godzin po tym, jak producent samochodów ogłosił sprzedaż w czwartym kwartale, która z łatwością przekroczyła oczekiwania i przewidywała prognozy zysków na cały rok, chociaż firma odnotowała poważne straty w segmencie pojazdów elektrycznych.

Po tym jak GM (GM) ogłosiło w zeszłym tygodniu dobre prognozy dotyczące przychodów i zysków, cały amerykański przemysł motoryzacyjny pokazał siłę.

Ford odnotował całkowite przychody w wysokości 40,35 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 2 miliardy dolarów w porównaniu z rokiem ubiegłym w porównaniu z 46 miliardami dolarów szacowanymi przez Bloomberg.

Na zasadzie zysku Ford zaobserwował skorygowany zysk na akcję w wysokości 0,29 i 0,13 dolara, przy szacunkowej kwocie 1,1 miliarda dolarów (zysk przed odsetkami i podatkami) na poziomie 1,1 miliarda dolarów w porównaniu z oczekiwaniami na poziomie 988,2 miliona dolarów.

Akcje producenta samochodów wzrosły w środę w notowaniach przed otwarciem sesji o ponad 6%.

W tym roku Ford osiągnął skorygowany EBIT w wysokości 10,3 miliarda dolarów, korygując swoją prognozę EBIT na cały rok 2023 wynoszącą 10 miliardów dolarów do 10,5 miliarda dolarów (co obejmuje 1,7 miliarda dolarów utraconych zysków związanych ze strajkami). Ford potwierdził swoje prognozy zysków na 2023 r. po ratyfikacji umowy o pracę z UAW.

Ford prognozuje, że w swojej perspektywie na cały rok 2024 skorygował EBIT w wysokości 10–12 miliardów dolarów, czyli poniżej prognoz zysków Forda sprzed wprowadzenia UAW na rok 2023, wynoszących 11–12 miliardów dolarów, ale powyżej szacunków wynoszących 9,24 miliarda dolarów. Rywal Forda, GM, opublikował prognozy zysków na rok 2024, które odpowiadały prognozom UAW sprzed strajku na rok 2023.

„Te wytyczne są zgodne z ogólnymi niższymi cenami pojazdów i nieznacznie większym wolumenem sprzedaży w amerykańskim przemyśle w całym roku” – stwierdziła firma w oświadczeniu.

Ford zadeklarował regularną dywidendę za pierwszy kwartał w wysokości 0,15 dolara na akcję oraz dodatkową dywidendę w wysokości 0,18 dolara na akcję.

Dyrektor finansowy Forda, John Lawler, oświadczył w oświadczeniu, że Ford poprawi efektywność kapitałową poprzez selektywne ograniczanie inwestycji i „podnoszenie poprzeczki” w zakresie oczekiwanych zwrotów z nowych inicjatyw.

„Celem jest poprawa skorygowanego zwrotu brutto z zainwestowanego kapitału z 14% w 2023 r. do 20% w ciągu najbliższych dwóch lat” – powiedział Lawler. „Samo „dobre” nie wystarczy, dlatego inwestycje trafiają do programów, które mają wiarygodny plan zapewnienia docelowych zwrotów”.

W ubiegłym roku Ford został podzielony na trzy jednostki biznesowe: Ford Blue dla tradycyjnego biznesu napędzanego gazem, Ford Model e dla segmentu pojazdów elektrycznych oraz Ford Pro dla biznesu samochodów ciężarowych do użytku komercyjnego i super-dużego. Oto raporty Forda za IV kwartał w tych liniach biznesowych:

Niebieski Forda

Forda Modelu E

Forda Pro

W tym roku jednostka Forda Model e odnotowała stratę EBIT w wysokości 4,7 miliarda dolarów, co według firmy odzwierciedla „bardziej konkurencyjne środowisko cenowe, czystą kartę i strategiczne inwestycje w rozwój pojazdów elektrycznych nowej generacji”.

Ford przewiduje, że w 2024 r. jednostka Modelu E odnotuje stratę EBIT w wysokości od 5 do 5,5 miliarda dolarów, co wskazuje na wyższe straty w segmencie biznesowym w porównaniu z rokiem 2023.

Pojazdy elektryczne Mustang Mach-E 2024 niedziela, styczeń. 21 stycznia 2024 r., Broomfield, Kolorado. można oglądać u dealerów Forda w (Dawid Zalubowski/AP Photo) (powiązana prasa)

„Uważamy, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nastąpiła wstrząsająca zmiana” – powiedział dyrektor generalny Forda Jim Farley podczas telekonferencji na temat rynku pojazdów elektrycznych w USA, gdzie klienci niechętnie płacą wyższe ceny. Inwestycje w pojazdy elektryczne w tym roku, powiedziała Farley. , która będzie finansować rozwój pojazdów elektrycznych nowej generacji.

„Nasze produkty nowej generacji 2 będą rentowne w ciągu pierwszych 12 miesięcy od wprowadzenia na rynek” – powiedziała Farley, wskazując, że firma skoncentruje się bardziej na tworzeniu dochodowych kompaktowych produktów EV.

Farley ujawniła, że ​​zespół „Skunk Works”, nad którym Ford pracował wewnętrznie przez ostatnie dwa lata, nad opracowaniem taniej platformy pojazdów elektrycznych, sugerując konkurencję dla nadchodzącego pojazdu elektrycznego Tesli o wartości 25 000 dolarów.

W styczniu Ford przeniósł 1400 pracowników z produkcji F-150 Lightning EV i ograniczył tę zmianę w miarę dostosowywania dostaw w związku ze spadkiem popytu na dobrze oceniane, ale bardzo drogie pickupy elektryczne. „Nadal obserwujemy wzrost, choć w wolniejszym tempie. Dostosowujemy się do tego wzrostu” – powiedział Yahoo Finance, rzecznik Ford Model E, Martin Gunsberg.

Jeśli chodzi o działalność Forda Model e, Ford oznajmił w zeszłym kwartale, że inwestycje w pojazdy elektryczne o wartości 12 miliardów dolarów zostaną „zlecone” na zewnątrz, gdy pojemność będzie potrzebna. Ford opóźnił także budowę nowej fabryki akumulatorów w Michigan (w której będzie wykorzystywana technologia licencjonowana przez chiński koncern CATL) i ograniczył produkcję akumulatorów. Otwarcie fabryki nadal planowane jest na rok 2026.

Ford odnotował spadek sprzedaży pojazdów elektrycznych w styczniu tego roku, przy czym sprzedaż pojazdów elektrycznych spadła o ponad 10%, głównie z powodu niższej sprzedaży Mustanga Mag-E, który 1 stycznia utracił uprawnienia do federalnej ulgi podatkowej na pojazdy elektryczne. Firma widziała. Jednakże ogólna sprzedaż pojazdów wzrosła, przy czym sprzedaż pojazdów hybrydowych wzrosła o ponad 40%. Ford oświadczył, że stara się wprowadzić na rynek więcej hybryd, aby sprostać wymaganiom klientów.

Niesprzedany pickup F150 Raptor 2024, niedziela, styczeń. 21 stycznia 2024 r., siedząc u dealera Forda w Broomfield w stanie Kolorado. (Dawid Zalubowski/AP Photo) (powiązana prasa)

Siła Forda w styczniu jest kontynuacją tego, co producent samochodów widzi w 2023 roku. W zeszłym miesiącu firma odnotowała, że ​​całkowita sprzedaż w USA wzrosła o 7,1% do około 1 995 912 pojazdów, co czyni rok 2023 najlepszym rokiem dla producenta samochodów z Dearborn od 2020 roku. Ford odnotował wysoką sprzedaż w segmencie samochodów ciężarowych – sprzedano 1 081 777 samochodów ciężarowych i dostawczych, co oznacza wzrost o 21 023%. . Ford odnotował znaczny wzrost w modelach Bronco Sport (wzrost o 28,1%), Edge (wzrost o 24,1%) i Lincoln Navigator (wzrost o 32,9%).

Najważniejszym wydarzeniem była także sprzedaż pojazdów hybrydowych i elektrycznych Forda, która w 2023 r. wzrosła odpowiednio o 25,3% i 17,9%.

Podczas telekonferencji Farley oświadczył, że jego zdaniem 25% sprzedaży pickupów F-150 w przyszłości może stanowić hybrydy oraz że firma obecnie opracowuje hybrydy „w miarę swoich możliwości”.

Korekta: we wcześniejszej wersji tego artykułu błędnie podano imię dyrektora finansowego Forda, Johna Lawlera. Przepraszam za błąd.

