Prognoza dla obszaru DC: rozległe opady deszczu i śniegu w dalszej części dnia; Zimno do połowy tygodnia

Nieco subiektywna ocena pogody w ciągu dnia w skali od 0 do 10.

Jutro: Deszczowo i przeważnie pochmurno. Wzloty: od połowy lat 40. do prawie 50.

Dziś wieczorem: Przeważnie zachmurzenie z niewielkimi opadami deszczu. Upadki: górne 30s do niskich 40s.

Dzisiaj: Przeważnie pochmurno. Wieczorem przelotne opady deszczu/śniegu. Maksimum: od połowy do 40 lat.

Obszar niskiego ciśnienia przesuwa się dziś na południe, a na początku tego tygodnia wzmacnia się wzdłuż wybrzeża. Oznacza to rozległy lekki deszcz od dzisiejszego popołudnia do wczesnego poniedziałku, czasami ze śniegiem lub lodem. Chłodne powietrze utrzyma się przez większą część tygodnia z silnymi wiatrami we wtorek i środę, po czym ponownie ociepli się w czwartek i piątek.