W Kalifornii deszcz prowadzi do powodzi i ewakuacji

Do wtorku wzdłuż wybrzeża może spaść od 3 do 6 cali deszczu, z dwucyfrowymi opadami w najwyższych szczytach Sierra Nevada. Przewiduje się, że spadnie kolejne 4 do 8 stóp śniegu, co może doprowadzić do dalszych powodzi, szybkiego topnienia śniegu i lawin.