FDIC gotowy do „uruchomienia” banku w Dolinie Krzemowej, urzędnicy skarbowi informują ustawodawców

Waszyngton (CNN) Departament Skarbu powiedział ustawodawcom w niedzielę, że Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów jest gotowa do „obsługiwania” upadłego banku w Dolinie Krzemowej, aby deponenci mogli utrzymać wynagrodzenia dla swoich pracowników, a więcej operacji zostanie ujawnionych w nadchodzących dniach. Przedstawiciele Kalifornii powiedzieli CNN.

Washington Post Podobno amerykańscy urzędnicy rozważają również zagwarantowanie wszystkim nieubezpieczonym depozytom w banku, podczas gdy rząd szuka potencjalnego nabywcy.

Wszystko to dzieje się, gdy sekretarz skarbu Janet Yellen powiedziała w niedzielę, że rząd nie dofinansuje banku, czemu sprzeciwiało się wielu prawodawców.

„Podczas kryzysu finansowego inwestorzy i właściciele dużych banków ratowali się, a my z pewnością tego nie widzimy” – powiedziała Yellen w CBS News, zapytana, czy dojdzie do ratowania. „A wprowadzone reformy oznaczają, że nie zamierzamy tego robić ponownie”.

Podsekretarz skarbowy Nellie Liang i zastępca sekretarza ds. legislacyjnych Jonathan Davidson powiedzieli kalifornijskim prawodawcom, że FDIC podjęła już działania i oczekuje się, że przetargi na zakup SVB rozpoczną się w niedzielę po południu.

Yellen powiedziała, że ​​przez cały weekend słyszała od deponentów, z których wielu to „małe firmy”, które zatrudniają tysiące ludzi. „Pracowałem z naszymi organami nadzoru bankowego przez cały weekend, aby opracować odpowiednią politykę, aby zaradzić tej sytuacji” – powiedział sekretarz skarbu, odmawiając podania dalszych szczegółów.

wiceprezes Zawalił się w piątek rano Po szokujących 48 godzinach panika na banki i kryzys kapitałowy doprowadziły do ​​drugiego największego upadku instytucji finansowej w historii Stanów Zjednoczonych.

Zamieszanie napędzane wysokimi stopami procentowymi doprowadziło w czwartek do staromodnego paniki na banki, w ramach której deponenci wycofali 42 miliardy dolarów z SVB.

Kiedy FDIC przejął kontrolę nad bankiem w piątek, powiedział, że zapłaci klientom w poniedziałek ich ubezpieczone depozyty, które są ograniczone do 250 000 USD. Ale w grę wchodzą duże pieniądze – i wpływy.

SVB sfinansowało prawie połowę amerykańskich firm z branży technologii i opieki zdrowotnej wspieranych przez venture. Pod koniec 2022 r. bank podał, że ma 151,5 mld USD nieubezpieczonych depozytów, z czego 137,6 mld USD u deponentów amerykańskich.

Chociaż podczas paniki bankowej mogło napłynąć dużo pieniędzy, a klienci mogą otrzymać trochę nieubezpieczonych środków, gdy rząd likwiduje SVB, nie jest jeszcze pewne, czy będą w stanie odzyskać swoje pieniądze.

Według FDIC, względnie nieznany poza Doliną Krzemową, SVB był jednym z 20 największych amerykańskich banków komercyjnych z łącznymi aktywami w wysokości 209 miliardów dolarów na koniec ubiegłego roku. Był to największy pożyczkodawca, który upadł od czasu upadku Washington Mutual w 2008 roku.

Kongres reaguje

Analitycy stwierdzili, że upadek banku raczej nie wywoła efektu domina, który dotknął sektor bankowy podczas kryzysu finansowego w 2008 roku, pomimo początkowej paniki na Wall Street, która spowodowała gwałtowny spadek udziałów w SVB.

Shalanda Young, dyrektor Biura Zarządzania i Budżetu Białego Domu, podkreśliła w niedzielnym wywiadzie dla Kaitlan Collins z CNN, że amerykański system bankowy jest obecnie „bardziej odporny”.

„Jest na lepszych podstawach niż przed kryzysem finansowym. To w dużej mierze zasługa reform” – powiedział Young w „State of the Union”.

Ale jest spadek Program ratunkowy wywołał debatę w Waszyngtonie Ustawodawcy oceniają skutki.

Ustawodawcy z Kalifornii jednogłośnie zgodzili się na pomoc rządowi w znalezieniu kupca dla banku i wykupieniu go, poinformowały CNN dwa źródła zaznajomione z niedzielnym spotkaniem.

„Naszą pierwszą i najważniejszą troską powinny być pracownicy, których to dotyczy, i ich wypłaty” – powiedział w oświadczeniu dla CNN przedstawiciel Demokratów Adam Schiff z Kalifornii.

Przedstawiciel Nancy Mays, republikanin z Południowej Karoliny, powiedziała Collinsowi w osobnym wywiadzie dla „State of the Union”, że nie popiera ratowania „w tej chwili”, ale ostrzegła, że ​​„jest jeszcze wcześnie”.

„Prywatnych firm nie można ratować, bo nie ma żadnych konsekwencji za ich działania. Ludzie, jeśli popełnią błąd lub złamią prawo, muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności w tym kraju” – powiedział.

Przewodniczący Izby Reprezentantów Kevin McCarthy powiedział w niedzielę Fox News, że rozmawiał z Yellen i przewodniczącym Rezerwy Federalnej Jerome Powellem na temat upadku SVB i wierzy, że „mają narzędzia, aby poradzić sobie z obecną sytuacją”.

„Zdają sobie sprawę z powagi sytuacji i próbują ogłosić coś przed otwarciem rynków” – powiedział republikanin z Kalifornii.

Kolejny kalifornijski demokrata reprezentujący znaczną część Doliny Krzemowej. Ro Khanna powiedział, że Departament Skarbu powinien być bardziej aktywny w zapewnianiu wszystkim deponentom SVB dostępu do swoich pieniędzy.

„Polityka powinna polegać na tym, że wszyscy deponenci będą chronieni i będą mieli pełny dostęp do swoich kont w poniedziałek rano” – powiedział Khanna dla CBS News.

Khanna dał również jasno do zrozumienia, że ​​inwestorzy i akcjonariusze jego SVB z siedzibą w dystrykcie nie powinni być ratowani.

„Nie mam współczucia dla administratorów, nie współczuję ludziom, którzy mają tam saldo. Ale deponenci są chronieni” – powiedział.

Przedstawiciel Josh Gottheimer, Demokrata z New Jersey, członek Komisji Usług Finansowych Izby Reprezentantów, wysłał w niedzielę list do Yellen, Powella, przewodniczącego FDIC Martina Grunberga i urzędu Kontrolera Waluty pełniącego obowiązki przewodniczącego Michaela Hsu. „Muszą działać szybko”.

Zgodnie z kopią listu otrzymaną przez CNN, Gottheimer zalecił, aby FDIC priorytetowo potraktowała znalezienie nabywcy SVB, który „posiada środki umożliwiające bezproblemowe przejście dla deponentów i pożyczkobiorców banku”.

Członek Senackiej Komisji Bankowej, Kevin Cramer, powiedział, że wierzy, że upadek SVB jest „tak zlokalizowany, że możemy go rozwiązać w ten sposób”.

„Problem polega na tym, że żyjemy w bardzo emocjonalnych czasach, w których rynki są emocjonalne. Sugerowanie, że media społecznościowe przyspieszają, jeśli wolisz, niektóre z tych emocji, myślę, że może być problematyczne”, Republikanin z Północnej Dakoty powiedział. Wiadomości NBC. „Ale miejmy nadzieję, że weekend przyniósł trochę spokoju i na pewno trochę strategii”.

Ta historia i nagłówek zostały zaktualizowane o dodatkowe raporty.