Przewodniczący rady Los Angeles rezygnuje po tym, jak wyciekły nagranie z rasistowskimi komentarzami

10 października (Reuters) – Radna miasta Los Angeles zrezygnowała z funkcji przewodniczącej rady w poniedziałek po tym, jak wydano nagranie audio, w którym wygłaszała rasistowskie i inne obraźliwe komentarze, w tym komentarze dotyczące czarnego syna kolegi.

Demokrata Nuri Martinez przeprosił kolegi demokratycznego radnego Mike’a Bonina i jego rodzinę i ogłosił swoją rezygnację ze skutkiem natychmiastowym. Nadal reprezentuje Szóstą Dzielnicę Los Angeles.

Martinez znalazł się pod ostrzałem po tym, jak „Los Angeles Times” doniósł o komentarzach, które wygłosił podczas nagranego spotkania w październiku 2021 r., w którym Bonin, który jest biały, powiedział, że uważa swojego czarnego syna za „akcesorium” i porównał go do „Zangito”. ”, co tłumaczy się jako „mała małpka”. Bonin się nie pojawia.

Martinez oczerniał Meksykanów z Oaxaca i wyraził swoje niezadowolenie prokuratorowi okręgowemu hrabstwa Los Angeles, George’owi Gasconowi, mówiąc: „On jest z czarnymi” – donosił „Times”.

„Biorę odpowiedzialność za to, co powiedziałem i nie było usprawiedliwienia dla tych komentarzy. Bardzo mi przykro” – powiedział Martinez w oświadczeniu. „Jako ktoś, kto głęboko wierzy we wzmacnianie społeczności kolorowych, zdaję sobie sprawę, że moje komentarze podważają ten cel”.

Dwóch innych demokratycznych członków rady — Gil Cedillo i Kevin De Leon — oraz lider Partii Pracy Ron Herrera podało się do dymisji. Poniedziałkowa nocbyli obecni podczas rozmowy, według Timesa.

De León oskarżył Boniego o nie wspieranie Latynosów i porównał go do „czwartego czarnego członka” rady.

Według The Times trio wydało oświadczenia, w których przyznano, że na spotkaniu padły niestosowne komentarze.

Federacja Pracy Hrabstwa Los Angeles nie odpowiedziała na prośbę o komentarz w sprawie rezygnacji Herrery.

Bonin wydał w niedzielę oświadczenie wzywające radę miejską do usunięcia Martineza z prezydentury i do rezygnacji z funkcji organu ustawodawczego.

„Każdy rodzic, który czyta jej komentarze, wie, że nie nadaje się na urzędy publiczne” – powiedział Bonin.

Lokalny oddział grupy aktywistów Black Lives Matter wezwał Martineza, Cedillo, de Leona i Herrerę do rezygnacji ze swoich stanowisk.

Martinez zostanie pierwszym Latynosem, który zostanie przewodniczącym Rady Miejskiej w styczniu 2020 r., wynika z jej strony internetowej. Po raz pierwszy został wybrany do rady miejskiej w 2013 roku.

Tyler Clifford donosi w Nowym Jorku. Dodatkowe raporty Kanjika Ghosha. Montaż przez Rosalbę O’Brien i Gerry Doyle

