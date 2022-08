Punkty Jets vs. Falcons, na wynos: Marcus Mariota, Desmond Ridder ostro przegrywa z Atlantą

New York Jets osiągnęło szczyt Atlanta Falcons 24-16 w ostatniej grze przedsezonowego tygodnia 2.

Atlanta wyskoczyła na prowadzenie 16-0 w pierwszej połowie za solidnymi występami Marcusa Marioty (6 na 10 na 132 jardy i przyłożenie) i Desmonda Rydera (10 na 13 na 143 jardy). – Trafienie na ćwierć bramki z pola, a następnie powrót do przerwy, gdy do gry weszły głębokie rezerwy.

Jets dostali 34-metrową przeprawę dzięki uprzejmości szerokiego odbiornika Lawrence’a Gagera, który cofnął La’Michela Perine’a na siedmiometrowy bieg, który wyskoczył z zatłoczonego boxu na brzeg, a zawodnik krawędzi Bradley Ane odzyskał łódkę, którą zabrał do dom, który na dobre wyprowadzi Nowy Jork na prowadzenie. Atlanta miała ostatnią szansę na remis pod koniec czwartej kwarty, ale podanie Felipe Franksa przeleciało nad głową Anthony’ego Firchera i wyszło poza boisko.

Dlaczego odrzutowce wygrały

Cóż, głównie ich atak z trzeciej struny znalazł sposób na poruszenie piłki, a Atlanta nie. Zaczęło się od jazdy późno w pierwszej połowie, w której Denzel Mims wykonał świetną grę, aby umieścić zespół w zasięgu rzutów z pola. Po przerwie Chris Streveler wykonał kilka zagrań rękami i nogami, w tym rzutem przyziemienia do Cagera i kilkoma mieszańcami, aby utrzymać napędy przy życiu. Tymczasem obrona Nowego Jorku utrzymała Franksa przy podawaniu 2 z 6 przez osiem jardów po tym, jak oddał 275 jardów Mariocie i Riderowi po zaledwie 23 próbach.

Dlaczego Sokoły przegrały

Franks i atak trzeciego rzędu zostały całkowicie zamknięte przez obronę Jets, podczas gdy Streveler był w stanie znaleźć dziury w jednostce detekcyjnej Atlanty, których Mike White nie miał w pierwszej połowie. Dodatkowo, ofensywna linia Atlanty nie zdołała stworzyć żadnych pasów ruchu dla Caleba Hundleya, który był wielokrotnie zatrzymywany na lub w pobliżu linii potyczki. Dodatkowo Franks nie był celny, kiedy zamierzał rzucić piłkę.

Wyróżnij grę

Gdy Nowy Jork objął 1 punkt przewagi na początku czwartej kwarty, Sokoły zmierzyły się z trzecią i ósemką z własnej linii 40 jardów. To właśnie wtedy Ane przekształciła grę w ekscytujący dramat.

Ane nie ugryzł zbyt mocno fałszywej akcji Franksa i utknął z rozgrywającym, gdy próbował zaatakować lewą stronę. Nogi Franksa miały dość, gdy zanurkował i uderzył piłkę nożną, próbując powstrzymać upadek. Stamtąd wszystko, co musiał zrobić Ane, to podnieść go i sam zanieść do strefy końcowej.

Co dalej

The Jets zmierzą się ze swoimi braćmi z MetLife Stadium, New York Giants, w ostatnim meczu sezonu 2022. Jets są technicznie drużyną gospodarzy tego konkursu, za ile jest to warte. Przed przygotowaniami do Kruków w pierwszym tygodniu przejdą 3-0 w swoich meczach wyrównawczych.

Sokoły goszczą Jacksonville Jaguary w ich ostatnim meczu przedsezonowym. Ten mecz odbędzie się w sobotę o 15:00, a następnie będą mieli ponad dwa tygodnie na przygotowanie się do otwarcia sezonu przeciwko rywalowi dywizji New Orleans Saints.