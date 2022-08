Tom Brady wraca na praktykę Buccaneers po 11-dniowej nieobecności

Po prawie dwóch tygodniach Tom Brady powraca z Tampa Bay Buccaneers.

45-letni rozgrywający Buccaneers wrócili do placówki w poniedziałek, 11 dni po opuszczeniu zespołu z „powodów osobistych”. Oczekuje się również, że wróci do treningu.

Nieobecność Brady’ego była dla wielu szokiem, zwłaszcza że nie było ani słowa, dlaczego odszedł. Nie ma obowiązku dzielić się tymi szczegółami z opinią publiczną, ale kiedy główny trener Todd Bowles powiedział, że nie wie, kiedy Brady wróci, ludzie byli jeszcze bardziej ciekawi (lub spanikowali, jeśli jesteś fanem Bucksa).

Gut powiedział również, że nieobecność Brady’ego była zamierzona, więc jego odejście nie było niespodzianką (przynajmniej dla zespołu). Przez całą jego nieobecność był w kontakcie z Gutsem i resztą personelu, co powinno mu bardzo uspokoić umysł. Nawet mając 20 dni na przygotowania do sezonu, Brady nigdy nie wyglądał nie na miejscu i nie był przygotowany na obozie treningowym. Dba o swoją dietę i sprawność fizyczną, więc jest mało prawdopodobne, że podczas podróży zjada podwójne cheeseburgery i pączki.

I to jest Tom Brady. Może i ma 45 lat, ale dwa sezony temu wygrał Super Bowl i konsekwentnie dorównywał lub przewyższał rozgrywających wiele lat od niego młodszych. Jeśli jest komu zaufać, kiedy jest gotowy i chętny, to właśnie on.