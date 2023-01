Rafael Devers, Red Sox finalizują 11-letnie przedłużenie za 331 milionów dolarów

Trzeci bazowy Rafał Devers A Boston Red Sox finalizują 11-letnie przedłużenie kontraktu o wartości 331 milionów dolarów, jak poinformowały źródła ESPN, co uniemożliwiłoby 26-letniej gwieździe uzyskanie darmowej agencji w tym roku i byłoby najdłuższą i największą gwarancją, jaką kiedykolwiek zaoferowano. Dobrze.

Umowa, która ma zostać podpisana w środę wieczorem, byłaby ogromna dla trzeciego bazowego i pojawia się w trudnej zimie dla Red Sox, którzy byli pozbawieni przez długi czas. Xander Bogaerts Do San Diego w wolnej agencji prawie trzy lata po wymianie gwiazdorskiego prawego obrońcy Zakłady Mookie Dla Los Angeles Dodgers. Zaoferowanie Deversowi umowy dłuższej niż ośmioletni kontrakt Manny’ego Ramireza i o 50% większej niż umowa Davida Price’a o wartości 217 milionów dolarów wystarczyło, aby dwukrotny All-Star zgodził się wyprowadzić Red Sox z ostatniego miejsca w lidze amerykańskiej. Wschód i powrót do rywalizacji.

Umowa rozpocznie się w 2023 roku i będzie obowiązywać przez cały sezon 2033, podają źródła. Roczna umowa o wartości 17,5 miliona dolarów, którą Devers podpisał wcześniej w tym tygodniu, aby uniknąć arbitrażu, zostanie zastąpiona umową długoterminową.

2 jest powiązany

Devers zadebiutował z Bostonem w 2017 roku jako 20-latek i szybko wyjaśnił, dlaczego harcerze tak bardzo uwielbiają jego kij. Jego zamach leworęczny idealnie pasował do Fenway Park, wraz z Green Monsterem i dubletem home run na prawe pole. Inteligencja Deversa tylko wzrosła. W 2022 roku osiągnął .295/.358/.521 z 27 home runami, 88 RBI i doskonałym OPS+.

Był podobny do jego sezonu 2021, w którym Devers trafił 38 home runów, oraz 2019, kiedy jako 22-latek prowadził w głównych ligach z łączną liczbą 359 baz. Biorąc pod uwagę straty Bogaertsa i Bettsa, czyni go to idealnym kandydatem do długoterminowego utrzymania. Początkowe negocjacje z szefem drużyny baseballowej Red Sox Chaimem Bloomem i agentem Deversa, reprezentantem 1 Nelsonem Montes de Oca, w sprawie kontraktu były bezowocne.

Nie jest jasne, czy reakcja związana z utratą Bogartsa i Bettsa – i przegraną – miała jakikolwiek wpływ na sfinalizowanie transakcji. Ale w poniedziałek fani dopingowali właściciela Red Sox, Johna Henry’ego, gdy Fenway Park był gospodarzem majestatycznego Winter Classic.

rok gracz Umowa 2022 Rafał Devers* 11 lat, 331 milionów dolarów 2015 Dawid Cena 7 lat, 217 milionów dolarów 2000 Manny’ego Ramireza 8 lat, 160 milionów dolarów 2011 Adriana Gonzaleza 7 lat, 154 miliony dolarów 2019 Chris Sale 5 lat, 145 milionów dolarów 2010 Carla Crawforda 7 lat, 142 miliony dolarów *Ogłoszone w środę. Jeff Basson z ESPN — Statystyki i informacje ESPN

Widziano, jak Bogarts odchodzi z ofertą opiewającą na dziesiątki tysięcy dolarów, specjalnie przeznaczoną na pracę w Red Sox Jeter Downs, kilka dni później główny kandydat w kontrakcie Bettsa powróci. Bogerts, lat 30, był, podobnie jak Devers, rodzimą gwiazdą: pięć Silver Sluggers, cztery występy w All-Star i para pierścieni World Series. Pomysł długoterminowej lewej strony pola bramkowego z nim i Deversem wydawał się naturalny dla fanów Red Sox, którzy zajęli ostatnie miejsce w występach ALCS w dwóch z ostatnich trzech sezonów.

Po wyeliminowaniu Bogarta uwaga naturalnie zwróciła się do Deversa, który bardzo skorzystał na mega-ofertach rozdanych tej zimy. Aaron Sędzia Na szczycie listy znalazł się Nowy Jork z 360 milionami dolarów od Yankees. Obracacz drzew 300 milionów dolarów z Filadelfii, podczas gdy Bogarts otrzymał 280 milionów dolarów od Padres. I Carlosa Correę Para zgodziła się na transakcje warte ponad 300 milionów dolarów, chociaż warunki medyczne ograniczyły jego status.

Bogarts jest bohaterem World Series tej zimy Nathana Ewaldiego Teksas wyjechał do Rangersów, a Red Sox nie udało się podpisać kilku celów wolnych agentów. Zamiast tego Red Sox podpisał kontrakt z japońskim zapolowym Masataką Yoshidą na pięcioletni kontrakt o wartości 90 milionów dolarów, realokując zasoby w całym składzie, dodając zastępców. Kenleya Johnsona (dwa lata, 32 miliony dolarów) i Chrisa Martina (dwa lata, 17 milionów dolarów), trzeciobazowy Justina Turnera 21 milionów dolarów w ciągu dwóch lat i starter Coreya Klubera Rok i 10 milionów dolarów.

Devers będzie kamieniem węgielnym składu i twarzą franczyzy nowej ery Red Sox. Chociaż trzeciobazowy poprawił się w obronie w trakcie swojej kariery, może przejść do pierwszej bazy lub wyznaczonego pałkarza. Ale dopóki jego swing i produkcja są metaforą tego, czego dokonał w swojej młodej karierze, nie ma znaczenia, na jakiej pozycji gra.

Statystyki i informacje ESPN przyczyniły się do powstania tego raportu.