Raport z sekcji zwłok pokazuje, że nastolatek był chory na kilka dni przed śmiercią w ośrodku leczenia w Utah, mówi adwokat

Szacowany czas czytania: 3-4 minuty

HURRICANE, Hrabstwo WASHINGTON — Raport z sekcji zwłok Taylor Goodridge, nastolatki, która przebywała w ośrodku dla niespokojnych nastolatków w Hurricane, pokazuje, że była chora przez 12 dni przed śmiercią, powiedzieli prokuratorzy.

Taylor, który miał 17 lat, zmarł w grudniu 2022 roku. 20 zmarło na zapalenie otrzewnej, infekcję tkanki brzusznej, zgodnie z raportem z sekcji zwłok lekarza medycyny sądowej z Utah, opublikowanym w piątek przez prawników rodziców dziekanów.

„Jesteśmy zdruzgotani, gdy dowiedzieliśmy się, że śmierci Taylora można było całkowicie zapobiec, gdyby Akademia Diamond Ranch zadbała o nią” – napisali rodzice we wspólnym oświadczeniu.

Ojciec Taylor, Dean Goodridge, pozwał Diamond Ranch Academy w sądzie federalnym, twierdząc, że personel wiedział, że jest chora i odmówił jej pomocy, co doprowadziło do jej śmierci.

„Żołądek Taylora był bardzo rozstrojony, więc inni mogli to zobaczyć. Taylor odczuwał potworny ból, ale personel DRA kazał jej pić wodę i brać aspirynę” – stwierdza pozew. W skardze zarzuca się, że Taylor błagała personel o pomoc medyczną i raz zemdlała we własnych wymiocinach, ale powiedziano jej, że „udała” i musiała „wessać”.

Następnie Diamond Ranch Academy złożyła pozew o zwolnienie w sprawie cywilnej. We wniosku Akademii stwierdza się, że sprawa powinna zostać oddalona ze względu na kwestie jurysdykcyjne i nieprzestrzeganie procedury zwolnienia za kaucją.

W oświadczeniu adwokata Goodridge’a, Alana Mortensena, stwierdzono, że zapalenie otrzewnej rozprzestrzeniło się na wszystkie ważne narządy Taylora, powodując niewydolność narządów.

„Pierwszymi objawami zapalenia otrzewnej były wymioty i obrzęk brzucha, których Taylor doświadczyła na kilka dni przed śmiercią. Łatwo było ją wyleczyć antybiotykami i całkowicie wyzdrowiała” – czytamy w raporcie.

Podczas gdy akademia twierdzi, że sytuacja jest fałszywie przedstawiana, Mortensen powiedział, że akta akademii pokazują, że Taylor wymiotowała ponad tydzień przed śmiercią. Powiedziała, że ​​personel błagał administrację o zabranie Taylora do szpitala, a kiedy Taylor błagał o pomoc, została ukarana przez szkołę.

„Skary i prośby Taylor ze strony personelu (Diamond Ranch Academy) zostały całkowicie zignorowane, a DRA jednostronnie odwołała cotygodniowe rozmowy telefoniczne z jej rodzicami na kilka tygodni przed jej śmiercią. Taylor zmarła w Diamond Ranch Academy, nigdy nie widząc lekarza ani nie zabierając jej do szpitala. szpitalu” – powiedział Mortensen.

W dniu 9 grudnia 2022 r. Departament Zdrowia i Opieki Społecznej stanu Utah ustalił, że Taylor cierpiał na ból pleców, trudności w oddychaniu i trudności w zasypianiu z powodu bólu, czytamy w oświadczeniu Mortensena. Mortensen powiedział, że w ciągu 12 dni przed śmiercią, dokumenty sprawy pokazują, że Taylor wymiotowała co najmniej 14 razy, z czego siedem miało miejsce w ciągu 11 godzin.

grudzień 22, 2022 Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Utah umieścił Diamond Ranch Academy na okres próbny.

„Jesteśmy zbulwersowani, że Departament Zdrowia i Opieki Społecznej stanu Utah nie pociągnął Diamond Ranch Academy do odpowiedzialności za śmierć Taylora i zdecydowaliśmy się na Diamond Ranch Academy bez żadnego wkładu ze strony naszej rodziny” – powiedzieli rodzice Taylora we wspólnym oświadczeniu.

„Akademia Diamond Ranch nadal przyjmuje teraz nieświadomych uczniów z niewinnymi rodzicami, aby właściciele Diamond Ranch Academy mogli nadal czerpać zyski z nieszczęść jej uczniów i ich rodziców. Chcemy wykorzystać wszystkie możliwości leczenia Diamond. Hold the Ranch Academy ponoszą odpowiedzialność za jej śmierć i nie dopuścić do tego, aby spotkało to inne niewinne nastolatki i ich rodziny.

×

Powiązane historie

Najnowsze historie z południowego Utah

Cassidy Wixom zajmuje się społecznościami hrabstwa Utah i jest reporterem wieczornych wiadomości dla KSL.com.