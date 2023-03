Redfall oferuje fascynującą mieszankę Dishonored, Borderlands i Buffy

Kiedy ludzie myślą o uznanym deweloperze Arcane Studios, przychodzą na myśl skradankowe gry akcji Pogarda Lub Deathloop Może pamiętaj. „Immersyjne symulacje” tego typu są znane z tego, że pozwalają graczom manewrować w „świecie w zegarku”, w którym postacie zajmują się codziennym życiem, a gracze wykonują duże, otwarte cele. Więc trochę zaskakujące jest to, że programiści przechodzą na prostszą grę RPG typu heist and grind action RPG z elementami horroru. Czerwona jesień.

Po spędzeniu czasu z kompilacją podglądu dla jednego gracza Czerwona jesieńWciąż mogłem wykryć pewne ślady charakterystycznego dla Arcane otwartego stylu pośród zabijania wampirów. Ale jest to wyraźna zmiana w stosunku do bardziej mrocznych światów Ofiara I PogardaZ grupą charyzmatycznych łowców wampirów, którzy wprowadzają klimat Buffy: Postrach wampirów do gry granice.

Witamy w Redfall

W tytułowym mieście Redfall pojawił się paskudny przypadek wampirów i wyznawców ludzi. Razem siły te tworzą nadprzyrodzone zaćmienie, które blokuje słońce, pozwalając siłom nocy zachować kontrolę nad miastem przez cały czas. Uzbrojona w oszukane pistolety i prowizoryczną broń do zabijania wampirów, twoja ekipa ekspertów od zjawisk paranormalnych zostaje wysłana, by odzyskać miasto i odkryć jego tajemniczą historię.

Podczas gdy Redfall wydaje się stylistycznie i mechanicznie różnić od zwykłego rodowodu Arcane, interesujące jest zobaczyć, jak wiele ze znanego projektu firmy pozostało w grze. „Jeśli spojrzysz na naszą bibliotekę gier, które stworzyliśmy, z pewnością tradycyjnie mamy simsy, ponieważ są one częścią naszych kreatywnych wartości, ale jeśli spojrzysz na każdą grę, nie pasują one do siebie” – powiedział reżyser Ricardo Pare Ars.

„Za każdym razem, gdy próbujemy zrobić coś trochę innego, tym razem myślimy:„ Co by było, gdybyśmy mogli wziąć nasze kreatywne wartości, które kochamy, głębokie budowanie świata i ekspresyjną mechanikę gry, i pozwolić ci grać ze znajomym ?’” kontynuował Baer. „Zmierzenie się z tą częścią było dla nas bardzo trudne. Poza tym wampiry są fajne. Chcieliśmy zrobić spin Arcane na temat wampirów”.

Reklama

byłem pod dużym wrażeniem Czerwona jesieńŚrodowiska były bardziej otwarte i przestronne niż projekt „świata w zegarku” Arcane. Pogarda, OfiaraI Deathloop Wszystkie są podzielone na bardzo rozdrobnione i złożone etapy projektowania i budynki. Różne strefy piaskownicy Czerwona jesieńZ drugiej strony zapewnij więcej miejsca do poruszania się i eksploracji.

Doceniam to Czerwona jesień Przywołuje atmosferę i estetykę Miasta strachu Stephena Kinga Lot Salem Lub To jest. Podczas mojej imprezy przedpremierowej spędziłem dużo czasu na zwiadach w dokach Redfall i w centrum miasta, aby znaleźć ule wampirów, zabezpieczyć bezpieczne strefy i poznać teren. Ta eksploracja obejmowała wymagane zadania poboczne i podróże fabularne (w tym pamiętną misję osadzoną w nawiedzonym domu strzeżonym przez wampiry), ale wędrówka doprowadziła do wkroczenia do bezpiecznych obszarów miasta w celu znalezienia magazynów i ukrytych łupów.

bada Czerwona jesień Łączy w sobie elementy gry akcji z ukrycia z tempem gry typu looter-shooter. Wykorzystaj umiejętności swojej postaci, aby zakraść się do wrogów i zdjąć ich, lub trzymaj się swojego arsenału, aby wyeliminować wampiry i kultystów w ekscytujących strzelaninach. Nie było z góry ustalonego sposobu, aby to zrobić, a zainspirowały mnie różne możliwości.

Czerwona jesień Nadal jest rozpoznawalna jako gra tajemna w swoim podejściu do fabuły i taktyki rozgrywki, chociaż bity fabularne są często dostarczane podczas aktywnej rozgrywki, a nie przerywników filmowych łamiących kontrolę. Ale teraz jest dodatkowa atrakcja gry granice. To porównanie rozciąga się na dziką gamę broni, w tym miotacz kołków, który zapewnia niesamowicie zabawny (choć podstawowy) sposób rozdzierania wampirów. Miejmy nadzieję, że bardziej złożony sprzęt i umiejętności ujawnią się w dalszej części historii.

powiedział do Arsa Czerwona jesień Kooperacja została zbudowana od podstaw z myślą o rozgrywce, a twórcy „nie chcieli, aby wydawało się, że kooperacja działa”. To znaczy „nic specjalnego [co-op] metoda lub coś w tym stylu; Możesz naprawdę cieszyć się całą historią z przyjacielem, co kochamy.

„Ale jeśli grasz w trybie dla jednego gracza, możesz poświęcić więcej czasu na inwestowanie w świat, przeczytanie tej notatki i zbadanie obszarów, które chcesz” – kontynuował Pare. „Jeśli grasz w trybie współpracy i z czterema graczami, możesz roić się po mapie, a wszyscy będą krzyczeć i dobrze się bawić. Będzie to wspierać szybsze tempo, a trudność wzrośnie”.