Opłaty za papiery wartościowe zaalarmowane przez Coinbase SEC

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wydała zawiadomienie Wells do giełdy kryptowalut Coinbase, ostrzegając firmę o potencjalnych naruszeniach amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych.

Akcje Coinbase spadły o prawie 12% w rozszerzonym obrocie po środowych wiadomościach, dodając do 8,16% spadku w zwykłych godzinach handlu.

„Na podstawie rozmów z pracownikami firma uważa, że ​​te potencjalne działania egzekucyjne będą związane z cechami rynku spot firmy, usługi stakingu Coinbase Earn, Coinbase Prime i Coinbase Wallet”, powiedział Coinbase w zgłoszeniu regulacyjnym. „Ewentualne powództwo cywilne może dotyczyć nakazu sądowego, odszkodowania i kar cywilnych”.

SEC zintensyfikowała egzekwowanie przepisów w branży kryptograficznej, rozprawiając się z firmami i programami, które regulator oskarżył o sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych. Raporty o sondzie SEC w Coinbase pojawiły się po raz pierwszy w połowie 2022 roku.

W miesiącach poprzedzających listopadowy spadek FTX rynki kryptograficzne chwiały się pod wpływem stóp procentowych i szerszego odejścia od ryzyka.

Zawiadomienie Wells jest zazwyczaj jednym z ostatnich kroków formalnego ujawnienia opłat przez SEC. Ogólnie określa ramy dla argumentu regulacyjnego i daje potencjalnym oskarżonym możliwość obalenia roszczeń SEC.

Coinbase określił dochodzenie jako „spektakularne” i powiedział, że ogłoszenie Wellsa dostarczyło stosunkowo niewielu informacji na temat potencjalnych naruszeń.

„Chociaż nie lekceważymy tego rozwoju, jesteśmy bardzo pewni sposobu, w jaki prowadzimy naszą działalność – tę samą, którą złożyliśmy w SEC w 2021 r., aby stać się spółką publiczną” – powiedział Paul Grewal, dyrektor prawny Coinbase. powiedział W poście na blogu.

Do czasu rozwiązania wszelkich postępowań prawnych oferty giełdy będą działać jak zwykle, podała firma.

Kierownictwo Coinbase, w tym założyciel i dyrektor generalny Brian Armstrong, odepchnęło postrzegane nadużycia ze strony SEC, która od czasu upadku FTX agresywnie działa przeciwko sektorowi kryptograficznemu. Na polecenie przewodniczącego SEC, Gary’ego Genslera, Gemini podjęło działania egzekucyjne przeciwko kilku graczom wagi ciężkiej, w tym Genesis, dyrektorowi wykonawczemu TRON, Justinowi Sunowi, Do Kwonowi i giełdy kryptograficznej Kraken.

„Jesteśmy przygotowani na tę rozczarowującą decyzję i pozostajemy pewni legalności naszych aktywów i usług” – powiedział Grewal w oświadczeniu. „W razie potrzeby z zadowoleniem przyjmujemy proces prawny, który zapewni przejrzystość, za którą się opowiadamy, i wykaże, że SEC nie jest sprawiedliwa ani uczciwa, jeśli chodzi o zaangażowanie w aktywa cyfrowe”.

SEC wysłała zawiadomienie Wellsa do emitenta stablecoinów Paxos w lutym. „Będziemy współpracować z personelem SEC w tej sprawie i jesteśmy gotowi do agresywnego postępowania sądowego, jeśli to konieczne” – powiedział wówczas CNBC rzecznik Paxos.

Coinbase szuka większej jasności regulacyjnej, powiedział Grewal.

Powiedz nam zasady, a my będziemy ich przestrzegać, powiedział. „Daj nam realną ścieżkę do rejestracji, a my zarejestrujemy te części naszej działalności, które wymagają rejestracji”.

