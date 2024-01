Robert Kraft: Odebranie Billowi Belichickowi uprawnień personalnych spowodowałoby „chaos”.

W poniedziałek były trener Patriots Bill Belichick odniósł się do możliwości dalszej kontroli personelu. Jeśli to wiadomość dla właściciela Roberta Crofta, nie zniechęciło to go do podjęcia decyzji o dalszym rozwoju.

„Myśleliśmy [adjusting Belichick’s role]„Ale mam doświadczenie w prowadzeniu różnych firm i próbach budowania zespołu” – powiedział Kraft reporterom w czwartek. „Pomyśl o tym, kiedy masz takiego faceta jak Bill, on kontroluje każdą decyzję, każdego zatrudnionego trenera, projekt , ile pieniędzy wydamy”. Organizacja go o tym poinformuje. Każda decyzja należy do niego i zawsze go wspieraliśmy. Aby odebrać część tej władzy i przekazać ją komuś innemu – odpowiedzialność jest dla mnie ważna w każdym przypadku jednej z naszych organizacji i on ponosił za to odpowiedzialność, a potem ktoś inny ją przejmuje, co wywoła chaos. „To Jego wybór i to zły wybór” albo „Po prostu nie rozegrał ich dobrze”. Moim zdaniem to nie działa.

Kraft ma dobrą opinię. Po tym jak Belichick był odpowiedzialny za wszystko przez tak długi czas, przejęcie przez kogoś innego części jego obowiązków w roli głównego trenera byłoby (co najmniej) niezręczne.

Kraft wyjaśnił również, że moc Belichicka rosła z biegiem czasu. Kraft żałuje, że nie upewnił się, że istnieje ktoś, kto mógłby właściwie przeciwstawić się władzy Belichicka, która ostatecznie stała się absolutna.

„Żeby było jasne, nie ma on takiej władzy i praw [when he arrived]– stwierdził Kraft. „Nie sądzę, żeby stało się to po trzecim Super Bowl, ale działo się to powoli i moim zdaniem na to zasłużył. I przez większość czasu działało dobrze. Ale wszyscy potrzebujemy kontroli i równowagi w naszym życiu. Co ja' Mówię, że potrzebujemy – ja to nazywam, my „Doktorze Nie”” ludzi wokół nas, aby chronić nas przed samymi sobą. Kiedy sprawy ewoluują i zyskujesz większą władzę, czasami ludzie boją się zabrać głos. Mówię o wszystkich organizacjach Myślę, że dobrze jest mieć kontrolę i równowagę, ale kiedy już to zrobisz [the power]Trudno jest to zrobić i oczekiwać odpowiedzialności, jakiej pragniesz.

Powtórzę jeszcze raz: dopóki wystawiały drużyny kalibru mistrzowskiego, było w porządku. Po tym, jak Belichick popadł w kadrę (a to nastąpiło po kilku latach), trener Belichick nie był już w stanie nadrobić tych niepowodzeń. I według Krafta znacznie trudniej byłoby zresetować zegar, zanim Belichick go włączył.

Ciekawie będzie zobaczyć, jak dużą kontrolę Belichick będzie chciał nad składem podczas swojego następnego zadania trenerskiego. Jego poniedziałkowe komentarze mogą nie być nowością dla Krafta, mogą być wiadomością dla właścicieli rozważających zatrudnienie Belichicka już teraz.