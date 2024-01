Oto, czego można się spodziewać po Samsung Unpacked 2024, w tym premierze smartfona Galaxy S24

Targi CES 2024 są już zaplanowane, co oznacza, że ​​świat technologii może się odprężyć — och, czekaj, na horyzoncie widać małą premierę Samsung Unpacked. Samsung organizuje swoje pierwsze wydarzenie w tym roku nieco wcześniej niż zwykle. Rozpocznie się 17 stycznia o godzinie 13:00 czasu wschodniego. O ile jednak nie będzie większego szoku, Samsung wprowadzi na rynek swoje smartfony Galaxy S24.

Seria Samsungów Galaxy S24

Jak zawsze, od tygodni krążą plotki na temat smartfonów Samsung Galaxy S24. Dzięki przeciekowi Evana Blassa, który twierdził, że uzyskał specyfikacje wszystkich trzech urządzeń, mamy dobre pojęcie o tym, co Samsung przygotował dla Galaxy S24, S24+ i S24 Ultra. Podobnie jak w latach ubiegłych, Samsung ma teraz stronę „rezerwową”. na swojej stronie dla tych, którzy chcą być pierwsi w kolejce do zakupu najnowszych smartfonów.

To będzie powtórka roku na froncie sprzętowym. Większość komponentów będzie miała gorsze specyfikacje, a urządzenia S24 będą oferować szybszą i bardziej wydajną pracę niż ich poprzednicy. Jeśli jednak chcesz wymieniać telefon na najnowszy co rok lub dwa, nie powinieneś oczekiwać telefonu, który będzie wyglądał zbyt inaczej. rama.

Najbardziej znacząca modernizacja sprzętu dotyczy maszynowni. Oczekuje się, że Samsung użyje chipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Godne uwagi są wysiłki Qualcomma mające na celu obsługę funkcji AI na urządzeniach za pomocą procesorów oraz ostatnie prace Samsunga w przestrzeni AI.

W tym celu największa zmiana w tegorocznej ofercie Galaxy prawdopodobnie nastąpi w postaci funkcji AI. Firma Samsung zaprezentowała niedawno własne modele generatywnej sztucznej inteligencji, które mogą obsługiwać takie zadania, jak tłumaczenie, podsumowywanie dokumentów, redagowanie e-maili, pomoc przy kodowaniu i tak, wyzwalanie obrazów na podstawie bodźców tekstowych.

Powszechnie uważa się, że technologia AI generująca gaz firmy Samsung ma swój publiczny debiut w smartfonach Galaxy S24 i może nosić nazwę Galaxy AI. Firma wspomniała o niektórych aktualizacjach sztucznej inteligencji, takich jak ta zwiastun funkcji o nazwie Zoom z Galaxy AI.

Wszystko inne: generatywna sztuczna inteligencja, monitory kondycji i laptopy

Nowe smartfony niewątpliwie będą gwiazdą pokazu, a Samsung poświęci trochę czasu na rozwój funkcji AI. Nie pozostawia to dużej przepustowości dla innych powiadomień. Według niektórych plotek, Galaxy Fit 3 prawdopodobnie otrzyma moduł monitorowania kondycji. To wydarzenie może oznaczać wydanie One UI 6.1 dla urządzeń Galaxy.

Poza tym były Zalecenia Samsung zaprezentuje kilka laptopów Galaxy Book Pro, a firma prawdopodobnie zaprezentuje także nowe tablety, smartwatche i słuchawki douszne. Już niedługo dowiemy się, co firma zaplanowała względem swoich pierwszych urządzeń przeznaczonych na rynek masowy w 2024 roku.

