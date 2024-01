„Pożar śmietnika” dla rywali Trumpa po zakończeniu kampanii w Iowa

„To raczej pożar śmietnika” – zażartował Doug Cross, republikański agent, który był szefem sztabu byłego gubernatora stanu Iowa Terry'ego Branstada. „Republikanie są wobec siebie naprawdę brutalni. Nie sądzę, żeby to pomagało żadnemu z nich.

Podczas swojego ostatniego wystąpienia w sądzie Trump większość czasu spędził w czułych objęciach Fox News. Któregoś dnia wyczyścił swoje grudniowe komentarze na temat bycia „dyktatorem”, mówiąc: „Nie zamierzam być dyktatorem”. Dodał, że ma na uwadze wybór Wiceprezydenta. Jego kampania już przewidywała wielkie zwycięstwo: „Zwycięstwo to zwycięstwo” – powiedział reporterom czołowy doradca Trumpa, Chris Lacivita, po wejściu do ratusza. „Ale ponad 12 lat [points] Myślę, że to był wspaniały wieczór.”

Otoczenie Trumpa, ubrane w biało-złote czapki z daszkiem, urzekło publiczność, symbolizując pokaz siły przed klubami. Były prezydent wydawał się spokojny w ratuszu, swobodnie rozmawiając z gospodarzami Bretem Baierem i Marthą McCallum w przerwach na reklamy.

Na scenie po drugiej stronie miasta Haley i DeSantis wiedzieli, że to ich ostatnia, najlepsza szansa na pokonanie siebie nawzajem przed dniem klubu. Nie jest jednak jasne, czy zrobili cokolwiek, aby obalić Trumpa.

Przez dwie godziny Haley i DeSantis bez przerwy przeprowadzali wzajemne analizy dotyczące polityki wewnętrznej i zagranicznej, decyzji podejmowanych jako gubernator oraz tego, w jakich hotelach się zatrzymywali. Haley utrzymuje, że zatrzymuje się w Residence Inns, latając służbowo, drwiąc z dziesiątek tysięcy ludzi. Jego zdaniem dolary z darowizn zostały zmarnowane na kampanię DeSantis. „Nie ma nic do pokazania” – stwierdził.

„Zachowuj spokój” – powiedział David Kochel, długoletni strateg Partii Republikańskiej ze stanu Iowa, który był na sali, gdy toczyła się debata.

„Obydwaj byli wobec Trumpa ostrzejsi niż podczas ostatniej debaty” – dodał Koechel – „i sytuacja powinna się nasilić przed poniedziałkowymi wyborami”.

Wyśmiewali Trumpa, Haley nazwała 6 stycznia „strasznym dniem”, a DeSantis zlekceważył argumenty prawne podnoszone przez zespół byłego prezydenta. Jednak większość ich uwagi była skupiona na sobie nawzajem. Bez względu na to, jaką krytykę mają pod adresem Trumpa, dla Iowa może być za mało i za późno.

Gross, kandydat Partii Republikańskiej na gubernatora w 2002 r., powiedział, że Republikanie ze stanu Iowa obserwujący rozgrywkę widzieli, jak dwóch kandydatów „uderzyło się kijami baseballowymi w głowę” – niezdecydowany bywaliec klubu nie musi poprzeć żadnego z nich.

Haley i DeSantis obrzucali się obelgami podczas innych debat i na torze, ale środowe bezpośrednie starcie nie trwało dla nich dłużej niż dwie godziny. Nienawiść, jaką żywią do siebie dwaj wicemistrzowie, eksploduje na oczach wszystkich. Wielokrotnie upierali się, że ten drugi jest kłamcą, podczas gdy ich kampanie i współpracujące z nimi super PAC zalewały skrzynki odbiorcze reporterów tymi samymi wierszami.

Haley nazwała DeSantis „bardzo zdesperowaną” i aż 13 razy umieściła link do nowo utworzonej strony internetowej swojej kampanii „DeSantisLies.com”. DeSantis oskarżył Haley o „prowadzenie badań”.

Co ważniejsze, krytykowali się nawzajem bardziej niż Trump, który prowadzi w państwie z przewagą ponad 30 punktów.

Przekomarzanie się tej dwójki na scenie wskazywało na intensywność wyścigu o drugie miejsce. Dla DeSantisa drugie lub lepsze miejsce w Iowa jest uważane za kluczowe dla jego przetrwania. Haley ma więcej oddechu i musi utrzymać kibiców Christie, aby wygrać w New Hampshire.

Po debacie w spin roomie zastępcy Haley i DeSantisa musieli odpowiedzieć reporterom na kilka pytań dotyczących tego, dlaczego ich kandydaci spędzali większość czasu na scenie, atakując drugą osobę. Próbowali przekonać reporterów, że walka w błocie była częścią większego, strategicznego planu.

Na cztery dni przed końcem tracą 30 punktów, reporter powiedział byłemu republikaninowi Willowi Hurdowi, który jesienią ubiegłego roku wycofał się z wyścigu o fotel prezydenta, aby wesprzeć Haley. Czy był sens, żeby przeklinali się nawzajem w środowy wieczór?

„Cóż, myślę, że obaj skrytykowali dziś Donalda Trumpa” – odpowiedział Hurd. „Myślę, że twierdzenie, że nie są krytyczni, oznaczałoby fałszywe przedstawienie ich obojga na scenie”.

Bob Vander Platts, ewangelicki przywódca stanu, który poparł DeSantisa, przyznał, że obelgi mogą nie być najskuteczniejszą taktyką, ale bronił występu DeSantisa.

„Wiesz, mój tata powiedział mi dawno temu: «Nie buduje się siebie, niszcząc kogoś»” – powiedział Vander Platts. „Ale jednocześnie musisz wyrazić wrażenia ludzi na temat tego, co powiedzieli”.

W znaczącym stopniu Trump tego nie zrobił. Na kilka dni przed wyborami parlamentarnymi pytanie nie brzmi, czy wygra Iowa, ale o ile. Gubernator stanu New Hampshire Chris Sununu, krytyk Trumpa, wspierał Haley i prowadził w jej imieniu intensywne kampanie.

Powtórzone w CNN W środę wieczorem powiedział, że poprze Trumpa, jeśli ponownie zostanie kandydatem Partii Republikańskiej – nawet jeśli byłby wówczas skazany.

Podczas środowej imprezy w ratuszu Trumpa mieszkanka Des Moines Denise Best, która poprzedniego wieczoru była obecna w ratuszu DeSantis, zadała mu pytanie. Później, jak powiedział, omawiał kandydatów ze znajomymi z sąsiedztwa.

„Spotkaliśmy się razem i rozmawialiśmy o wszystkim” – powiedział. „Popieram Trumpa. DeSantis, żałuję, że nie poczekał i nie wystartował przeciwko Trumpowi.

Steven Shepard i Lisa Kashinsky wnieśli swój wkład w powstanie tego raportu.