Teksas przejmuje kontrolę nad parkiem na Eagle Pass wbrew woli miasta w ramach prac granicznych: burmistrz

Stan Teksas przejął prawie 50-akrowy park nad brzegiem Rio Grande w Eagle Pass w Teksasie wbrew woli miasta, powiedział burmistrz Rolando Salinas.

W nagraniu wideo opublikowanym w środę wieczorem na Facebooku przez burmistrza Salinas powiedział, że urzędnicy Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Teksasu powiedzieli mu, że stan przejmuje „pełną kontrolę” nad Shelby Park, aby zatrzymać nielegalnych imigrantów z Meksyku do Teksasu.

„To nie jest decyzja, na którą się zgodziliśmy. Nie jest to coś, czego chcieliśmy. Nie jest to coś, o co prosiliśmy jako miasto i chcę to jasno powiedzieć” – powiedział w nagraniu wideo burmistrz Salinas.

Zdjęcia wykonane przez burmistrza pokazują, że wejście do parku jest zablokowane przez płoty i pojazdy wojskowe.

Shelby Park znajduje się w centrum wysiłków gubernatora Grega Abbotta mających na celu rozprawienie się z nielegalnymi przejściami. Było to znane miejsce postoju, gdzie wzdłuż granicy stacjonowały Gwardia Narodowa Teksasu i TPS Teksasu w ramach operacji Lone Star firmy Abbott.

Suzanne Cordeiro/AFP za pośrednictwem Getty Images, PLIK

Salinas powiedział, że powiedziano mu, że stan zachowa kontrolę nad parkiem „na czas nieokreślony” zgodnie z oświadczeniem gubernatora dotyczącym klęski żywiołowej na granicy, które odnowił w grudniu.

Podczas czwartkowej odprawy Salinas oświadczył, że jego zdaniem uniemożliwiono agentom amerykańskiej straży granicznej wjazd na ten obszar.

Jestem pewien, że będzie to kwestia sporna pomiędzy rządem centralnym a rządami stanowymi, powiedział.

ABC News nie potwierdziło tych twierdzeń.

Służba celna i ochrona granic Stanów Zjednoczonych nie odpowiedziała natychmiast na prośbę ABC News o komentarz.

Biuro gubernatora Abbotta nie odpowiedziało na prośbę ABC News, czy agenci CBP mieliby mieć zakaz wstępu do parku.

Texas DPS skierował pytania ABC News do Departamentu Armii Teksasu, który nie odpowiedział na prośby.

Po poniedziałkowej wizycie w mieście Sekretarza Bezpieczeństwa Wewnętrznego Alejandro Mayorkasa spotkał się z agentami CBP.

Biuro firmy Abbott wydało oświadczenie, w którym oskarżyło prezydenta Joe Bidena o „wyłożenie naszej południowej granicy przez Teksas kilometrami dodatkowego drutu kolczastego i barierkami zapobiegającymi wspinaniu się, aby zapobiegać wysokiemu poziomowi nielegalnej imigracji i ją powstrzymywać, do czego wzywał prezydent Biden. Zamiast egzekwować federalne przepisy imigracyjne lekkomyślnej polityki otwartych granic, administracja Bidena umożliwia meksykańskim kartelom nieograniczony dostęp do przemytu ludzi do naszego kraju” – powiedział rzecznik Rene Eze.

„Teksas w dalszym ciągu rozmieszcza żołnierzy Gwardii Narodowej Teksasu, żołnierzy DPS i innych barier, korzystając z wszelkich narzędzi i strategii, aby zareagować na trwający kryzys graniczny prezydenta Bidena”.

Salinas twierdzi, że władze miejskie ustalają, czy istnieją prawne możliwości odzyskania kontroli nad parkiem.