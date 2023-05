Rozpoczęto misję na skalę bochenka, aby poprawić prognozowanie huraganów

(CNN) Nowa misja mająca na celu poprawę prognozowania huraganów została uruchomiona tuż przed nadejściem 1 czerwca. Sezon huraganów na Atlantyku 2023.

Misja NASA obejmuje konstelację CubeSats zwaną TROPICS lub konstelacje małych satelitów, do obserwacji wzorców opadów i intensywności burz w rozdzielczości czasowej.

Pierwsze dwa CubeSaty wystartowały z Mahia w Nowej Zelandii na rakiecie Rocket Lab Electron w niedzielę o 21:00 czasu wschodniego.

Pierwsza misja została nazwana „Rocket Like a Hurricane”, podczas gdy dwa dodatkowe CubeSaty, nazywane „A Storm Near You”, zostaną wystrzelone z tego samego miejsca za około dwa tygodnie.

Razem cztery satelity, każdy o wadze 12 funtów i wielkości bochenka chleba, będą monitorować cyklony tropikalne z niskiej orbity okołoziemskiej.





Satelity Tropics zostaną wystrzelone z Nowej Zelandii.

Gdy wszystkie znajdą się na orbicie, mniejsze satelity utworzą konstelację, którą można obserwować częściej niż obecne satelity monitorujące pogodę.

„Potrzeba lepszych danych klimatycznych i pogodowych z kosmosu jest pilna i rośnie. Huragany i burze tropikalne mają niszczycielski wpływ na życie i źródła utrzymania, dlatego jesteśmy bardzo dumni, że NASA rozpoczęła misję Tropics. Naukowcy mogą dokładnie przewidzieć siłę burzy i dać ludziom czas na ewakuację i zaplanowanie” – powiedział założyciel Rocket Lab. Dyrektor generalny Peter Beck powiedział w oświadczeniu. „W związku ze zbliżającym się sezonem huraganów 2023 czas ma kluczowe znaczenie dla tych misji”.

Każdy CubeSat krąży około 340 mil (550 kilometrów) nad powierzchnią Ziemi i rejestruje godzinne obserwacje opadów, temperatury i wilgotności burz tropikalnych. Obecne satelity pobierają podobne dane, ale tylko co sześć godzin, co utrudnia pomiar intensywności burz.

Zrozumienie szybkich zmian w burzy, które wpływają na jej strukturę i stabilność, może pomóc meteorologom udoskonalić ich prognozy i modele prognostyczne.





Po wejściu na orbitę CubeSaty będą działać razem jako konstelacja, aby szybko poprawić mikrofalowe obserwacje burz.

Kiedy Sezon huraganów na Atlantyku 2020Było tak wiele burz tropikalnych i huraganów, że meteorolodzy zgubili nazwy na predefiniowanej liście i musieli przejść na alfabet grecki – a potem Ten sam incydent powtórzył się w 2021 rokupowiedział Ben Kim, administrator programu w Wydziale Nauk o Ziemi NASA.

w 2022 r. Trzy huragany nawiedziły Stany ZjednoczoneAle sam huragan Ian spowodował ponad 100 miliardów dolarów szkód i ponad 100 zgonów, powiedział Kim.

„Tropix ma na celu poprawę naszej wiedzy naukowej poprzez uzyskiwanie obserwacji mikrofalowych, które pozwalają nam zobaczyć wewnętrzną strukturę burzy mniej więcej co godzinę” – powiedział Kim. „Te obserwacje uzupełnią istniejące satelity pogodowe i ostatecznie zostaną połączone z szerszym zrozumieniem całego systemu Ziemi”.

Dane zebrane przez TROPICS zostaną udostępnione National Oceanic and Atmospheric Administration, Joint Typhoon Warning Center, National Hurricane Center i innym partnerom. Satelity mierzą przede wszystkim parę wodną w tropikach, czyli najniższej warstwie ziemskiej atmosfery, gdzie występuje większość zjawisk pogodowych. S .

„To, co jest w tym ekscytujące, to nie tylko możliwość zajrzenia do wnętrza burz, ale także możliwość zobaczenia, jak burze zmieniają się w krótkich okresach czasu” – powiedział dr Will McCarty, naukowiec projektu z Wydziału Nauk o Ziemi NASA.